हंगामाचा शेवट विजयाने करणार का गुकेश? हम्पी जेतेपद राखण्याचा करणार प्रयत्न

या वर्षी खराब फॉर्ममुळे संघर्ष करत असलेल्या जागतिक विजेत्या डी. गुकेशला हंगामाचा शेवट विजयाने करण्याची सुवर्णसंधी आहे. तर कोनेरू हम्पी स्टार स्टड वर्ल्ड रॅपिड अँड ब्लिट्झ बुद्धिबळ स्पर्धेत तिचे जेतेपद राखण्याचा प्रयत्न करेल. पाच वेळा विश्वविजेता मॅग्नस कार्लसन, अमेरिकेचा फैबियानो कारुआना आणि वेस्ली सो, रशियाचा ग्रँडमास्टर इयान नेपोम्नियाच्ची आणि भारताचा आर. प्रज्ञाननंदा, अर्जुन एरिगेसी आणि निहाल सरीन हे देखील हंगामाच्या अंतिम स्पर्धेत खुल्या गटात भाग घेतील. दोन वर्षांपूर्वी डिंग लिरेनला हरवून
जागतिक जेतेपद जिंकणारा डी. गुकेश या वर्षी चांगली कामगिरी करू शकला नाही. त्याचा प्रज्ञनानधाकडून पराभव झाला होता. पुढील वर्षीच्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेपूर्वी गुकेशला गमावलेला आत्मविश्वास परत मिळवण्याची ही शेवटची संधी आहे. गोल्यात होणाऱ्या फिडे विश्वचषकाद्वारे कैंडिडेट स्पर्धेत पात्रता मिळवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर बावीस वर्षीय एरिगेसी देखील फॉर्म परत मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.
बुद्धिबळात भारताचे वर्चस्व हे यावरून स्पष्ट होते की भारताकडे रॅपिड आणि ब्लिट्झ (ओपन) प्रकारात विक्रमी २९ आणि महिला गटात १३ खेळाडू आहेत, दोन वेळा रॅपिड चॅम्पियन आणि महिला विश्वचषक विजेती दिव्या देशमुख देखील स्पर्धेत आहे. एरिगेसी देखील फॉर्ममध्ये परतण्याचा विचार करत आहे २२ वर्षीय अर्जुन एरिगेसी गोव्यात झालेल्या FIDE विश्वचषकाद्वारे उमेदवार स्पर्धेत पात्रता मिळवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर या स्पर्धेत जोरदार पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल.
स्विस फॉरमॅटवर आधारित असेल, ज्यामध्ये ओपनसाठी १९ फेऱ्या आणि महिला गटासाठी १५ फेऱ्या असतील. त्यानंतर अव्वल चार खेळाडू चार सामन्यांच्या नॉकआउट फेऱ्यांमध्ये जातील.