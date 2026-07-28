लांब आणि चमकदार केसांचे सीक्रेट आहे तांदळाचे पाणी, फक्त योग्य प्रकारे वापरण्याची पद्धत जाणून घेऊया

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यासाठीच आम्ही तुम्हाला सुचवतो की, केसांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी तुम्ही महागड्या गोष्टींऐवजी तांदळाच्या पाण्याचा वापर करु शकता. होय, हे खरं आहे. मागे सोशल मिडियावर कोरीयन स्किन केअर खूप जास्त व्हायरल झाला होता. यात तांदळाच्या पाण्याचा चेहऱ्यावर वापर केला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का? या पाण्याचा तुम्ही तुमच्या केसांवरही वापर करु शकता. तांदळाचे पाणी केसगळी थांबवून केसांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते.
हिवाळ्यात अनेक आशियाई देशांमध्ये तांदळाच्या पाण्याचा वापर केला जातो. केसांना मजबूत बनवण्यासाठी, केसांची वाढ करण्यासाठी आणि त्यांना नैसर्गिक चमक मिळवून देण्यासाठी तांदळाच्या पाण्याचा वापर केला जाऊ शकतो. यातील व्हिटॅमिन बी, सी, ई आणि अमिनो ॲसिड केसांच्या मुळांचे पोषण करून त्यांना आतून मजबूत करतात. चला योग्य प्रकारे केसांवर तांदळाच्या पाण्याचा वापर कसा करावा ते जाणून घेऊया.
केसांवर कसा करायचा तांदळाच्या पाण्याचा वापर?
साधं तांदळाचं पाणी
यासाठी एक कप तांदूळ पाण्याने धुवून मग त्यांना २-३ कप पाण्यात ३० मिनिटे भिजवून ठेवा. आता या पाण्याला गाळून घ्या. तुम्हाला हे तांदळाचे पाणी फेकायचे नाही आहे तर याचा आपल्या केसांवर वापर करायचा आहे. शॅम्पू लावल्यानंतर, हे पाणी टाळूवर लावून केसांना हलक्या हाताने मसाज करा. ५-१० मिनिटांनंतर साध्या पाण्याने केस धुवा.
आंबवलेले तांदळाचे पाणी
यासाठी तांदळांना किमान २४ तास पाण्यात भिजवून ठेवा, जेव्हा यातून हलका आंबट सुगंध येऊ लागेल तेव्हा समजून जा की तुमचे तांदळाचे पाणी तयार आहे. आता या पाण्याला फ्रिजमध्ये साठवून ठेवा. आंबवलेल्या पाण्यात अँटीऑक्सीडंट्स जास्त असतात, जे केसांच्या मुळांना मजबूत करण्यास मदत करतात.
तांदळाच्या पाण्याचा हेअर पॅक
यासाठी तांदळाच्या पाण्यात एक चमचा कोरफड जेल आणि नारळाचे तेल मिसळा. आता हे पाणी केसांच्या मुळांवर लावून हळूहळू व्यवस्थित मसाज करा. केसगळती थांबण्यासाठी, केसांची वाढ होण्यासाठी आणि डॅमेज केसांना दुरुस्त करण्यासाठी याची मदत होते.
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तांदळाच्या पाण्याचा स्प्रे
हा स्प्रे केसांवर लावून १० मिनिटे तसाच राहू द्या आणि मग शॅम्पूने केसांना धुवून काढा. स्प्रे तयार करण्यासाठी तांदळाच्या पाण्याला स्प्रे बाटलीत भरुन स्टोर करा आणि मग हवं तेव्हा त्याचा वापर करा.