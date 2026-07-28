मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Rice Water For Hair Growth How To Use Rice Water To Reduce Hair Fall Naturally

लांब आणि चमकदार केसांचे सीक्रेट आहे तांदळाचे पाणी, फक्त योग्य प्रकारे वापरण्याची पद्धत जाणून घेऊया

Updated On: Jul 28, 2026 | 12:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

केसगळती, कोरडेपणा आणि मंद वाढ या समस्यांनी त्रस्त असाल, तर महागड्या उत्पादनांऐवजी घरगुती उपायही प्रभावी ठरू शकतात. तांदळाचे पाणी हे केसांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी वापरले जाणारे एक लोकप्रिय नैसर्गिक उपाय मानले जाते.

लांब आणि चमकदार केसांचे सीक्रेट आहे तांदळाचे पाणी, फक्त योग्य प्रकारे वापरण्याची पद्धत जाणून घेऊया

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • तांदळाच्या पाण्यातील पोषक घटक केसांच्या मुळांना पोषण देऊन त्यांना मजबूत करण्यास मदत करतात.
  • साधे, आंबवलेले तांदळाचे पाणी किंवा हेअर पॅक अशा विविध पद्धतींनी याचा वापर करता येतो.
  • नियमित वापरामुळे केसांची नैसर्गिक चमक टिकवून ठेवण्यास आणि केसांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
केसगळती अनेकांसाठी त्रासदायक ठरते. कोरडेपणा आणि केसांची मंद वाढ या समस्या आजकाल फार सामान्य झाल्या आहेत. महिलाच काय तर पुरुषांनाही केसांच्या समस्येचा सामना करावा लागतो. बरेच लोक केसांच्या समस्या दूर करण्यासाठी महागड्या प्रोडक्ट्सची किंवा पार्लर ट्रीटमेंटची मदत घेतात. पण यात बरेच पैसे खर्च होतात. शिवाय अशा ट्रीटमेंट किंवा हेअर प्रोडक्ट्समध्ये काहीसा रासायनिक पदार्थांचाही वापर केलेला असतो ज्यामुळे केस डॅमेज होण्याची शक्यता असते.

अंघोळ केल्यानंतर सुद्धा अंगाला वास येतो? शरीरसंबंधित ‘या’ समस्यांमुळे वाढतो दुर्गंधीचा धोका, वेळीच करा उपचार

यासाठीच आम्ही तुम्हाला सुचवतो की, केसांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी तुम्ही महागड्या गोष्टींऐवजी तांदळाच्या पाण्याचा वापर करु शकता. होय, हे खरं आहे. मागे सोशल मिडियावर कोरीयन स्किन केअर खूप जास्त व्हायरल झाला होता. यात तांदळाच्या पाण्याचा चेहऱ्यावर वापर केला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का? या पाण्याचा तुम्ही तुमच्या केसांवरही वापर करु शकता. तांदळाचे पाणी केसगळी थांबवून केसांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते.

हिवाळ्यात अनेक आशियाई देशांमध्ये तांदळाच्या पाण्याचा वापर केला जातो. केसांना मजबूत बनवण्यासाठी, केसांची वाढ करण्यासाठी आणि त्यांना नैसर्गिक चमक मिळवून देण्यासाठी तांदळाच्या पाण्याचा वापर केला जाऊ शकतो. यातील व्हिटॅमिन बी, सी, ई आणि अमिनो ॲसिड केसांच्या मुळांचे पोषण करून त्यांना आतून मजबूत करतात. चला योग्य प्रकारे केसांवर तांदळाच्या पाण्याचा वापर कसा करावा ते जाणून घेऊया.

केसांवर कसा करायचा तांदळाच्या पाण्याचा वापर?

साधं तांदळाचं पाणी

यासाठी एक कप तांदूळ पाण्याने धुवून मग त्यांना २-३ कप पाण्यात ३० मिनिटे भिजवून ठेवा. आता या पाण्याला गाळून घ्या. तुम्हाला हे तांदळाचे पाणी फेकायचे नाही आहे तर याचा आपल्या केसांवर वापर करायचा आहे. शॅम्पू लावल्यानंतर, हे पाणी टाळूवर लावून केसांना हलक्या हाताने मसाज करा. ५-१० मिनिटांनंतर साध्या पाण्याने केस धुवा.

आंबवलेले तांदळाचे पाणी

यासाठी तांदळांना किमान २४ तास पाण्यात भिजवून ठेवा, जेव्हा यातून हलका आंबट सुगंध येऊ लागेल तेव्हा समजून जा की तुमचे तांदळाचे पाणी तयार आहे. आता या पाण्याला फ्रिजमध्ये साठवून ठेवा. आंबवलेल्या पाण्यात अँटीऑक्सीडंट्स जास्त असतात, जे केसांच्या मुळांना मजबूत करण्यास मदत करतात.

तांदळाच्या पाण्याचा हेअर पॅक

यासाठी तांदळाच्या पाण्यात एक चमचा कोरफड जेल आणि नारळाचे तेल मिसळा. आता हे पाणी केसांच्या मुळांवर लावून हळूहळू व्यवस्थित मसाज करा. केसगळती थांबण्यासाठी, केसांची वाढ होण्यासाठी आणि डॅमेज केसांना दुरुस्त करण्यासाठी याची मदत होते.

या ठिकाणी झाली विक्रांत मेस्सीच्या ‘मुसाफिर कॅफे’ चित्रपटाची शुटिंग, ठिकाणाची सुंदरता अनेकांना करते मोहित

तांदळाच्या पाण्याचा स्प्रे

हा स्प्रे केसांवर लावून १० मिनिटे तसाच राहू द्या आणि मग शॅम्पूने केसांना धुवून काढा. स्प्रे तयार करण्यासाठी तांदळाच्या पाण्याला स्प्रे बाटलीत भरुन स्टोर करा आणि मग हवं तेव्हा त्याचा वापर करा.

Web Title: Rice water for hair growth how to use rice water to reduce hair fall naturally

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 12:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

या ठिकाणी झाली विक्रांत मेस्सीच्या ‘मुसाफिर कॅफे’ चित्रपटाची शुटिंग, ठिकाणाची सुंदरता अनेकांना करते मोहित
1

या ठिकाणी झाली विक्रांत मेस्सीच्या ‘मुसाफिर कॅफे’ चित्रपटाची शुटिंग, ठिकाणाची सुंदरता अनेकांना करते मोहित

Duck Egg Vs Chicken Egg: तुम्ही खरेदी करत केलेलं अंडं हे कोंबडीचं की बदकाचं कसं ओळखावं
2

Duck Egg Vs Chicken Egg: तुम्ही खरेदी करत केलेलं अंडं हे कोंबडीचं की बदकाचं कसं ओळखावं

Sink Cleaning Tips: चिकट आणि घाणेरडा झाला आहे किचन सिंक? ५ रुपयांच्या या घरगुती पदार्थांपासून मिळवा नव्यासारखी चमक
3

Sink Cleaning Tips: चिकट आणि घाणेरडा झाला आहे किचन सिंक? ५ रुपयांच्या या घरगुती पदार्थांपासून मिळवा नव्यासारखी चमक

Health Tips : पायांना वारंवार सूज येतेय? दुर्लक्ष करू नका; ‘या’ गंभीर आजारांचे असू शकते लक्षण
4

Health Tips : पायांना वारंवार सूज येतेय? दुर्लक्ष करू नका; ‘या’ गंभीर आजारांचे असू शकते लक्षण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लांब आणि चमकदार केसांचे सीक्रेट आहे तांदळाचे पाणी, फक्त योग्य प्रकारे वापरण्याची पद्धत जाणून घेऊया

लांब आणि चमकदार केसांचे सीक्रेट आहे तांदळाचे पाणी, फक्त योग्य प्रकारे वापरण्याची पद्धत जाणून घेऊया

Jul 28, 2026 | 12:15 PM
Sawan 2026 Vastu Tips: श्रावण महिन्यात लावा ‘ही’ ५ चमत्कारी झाडे; वास्तूनुसार वाढेल पैशांचा ओघ

Sawan 2026 Vastu Tips: श्रावण महिन्यात लावा ‘ही’ ५ चमत्कारी झाडे; वास्तूनुसार वाढेल पैशांचा ओघ

Jul 28, 2026 | 12:12 PM
Facebook Baned PM Modi Video: फेसबुकने बॅन केला नरेंद्र मोदींचा तो व्हिडीओ; नेमकं घडलं काय?

Facebook Baned PM Modi Video: फेसबुकने बॅन केला नरेंद्र मोदींचा तो व्हिडीओ; नेमकं घडलं काय?

Jul 28, 2026 | 12:12 PM
IIM मध्ये प्रवेश घ्यायचाय? CAT 2026 परीक्षेची तारीख अन् पात्रता जाहीर; कुठे अन् कसा कराल अर्ज? जाणून घ्या

IIM मध्ये प्रवेश घ्यायचाय? CAT 2026 परीक्षेची तारीख अन् पात्रता जाहीर; कुठे अन् कसा कराल अर्ज? जाणून घ्या

Jul 28, 2026 | 12:08 PM
नागरिकांनो सावधान! SIM Card साठी खोटी कागदपत्रे वापरणे पडणार महागात; 3 वर्षांचा तुरुंगवास अन् 50 लाखांपर्यंत दंड

नागरिकांनो सावधान! SIM Card साठी खोटी कागदपत्रे वापरणे पडणार महागात; 3 वर्षांचा तुरुंगवास अन् 50 लाखांपर्यंत दंड

Jul 28, 2026 | 12:05 PM
कॅनडात भारतीय महिलेची गोळी झाडून हत्या; आधी बोलणं सुरु केलं अन् नंतर थेट गोळीबारच केला

कॅनडात भारतीय महिलेची गोळी झाडून हत्या; आधी बोलणं सुरु केलं अन् नंतर थेट गोळीबारच केला

Jul 28, 2026 | 11:55 AM
Virushka Property: लंडननंतर अनुष्का-विराटची भारतात दणक्यात एन्ट्री? रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक, कुठे खरेदी केली प्रॉपर्टी?

Virushka Property: लंडननंतर अनुष्का-विराटची भारतात दणक्यात एन्ट्री? रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक, कुठे खरेदी केली प्रॉपर्टी?

Jul 28, 2026 | 11:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा