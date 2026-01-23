WPL 2026 Points Table : गुणतालिकेचे बदलले चित्र! गुजरात जायंट्सच्या विजयाने पॉइंट्स टेबल हलले, मुंबई इंडियन्स टॉप-2 मधून बाहेर

WPL 2026 Updated Points Table : गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी WPL 2026 च्या 14 व्या सामन्यात अॅशले गार्डनरच्या नेतृत्वाखालील गुजरात जायंट्सने UP वॉरियर्सचा 45 धावांनी पराभव केला. या विजयासह, गुजरात जायंट्स WPL 2026 पॉइंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर पोहोचले आहे. गुजरातच्या या विजयानंतर आता गुणतालिकेमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. GG च्या विजयामुळे दोन वेळा चॅम्पियन असलेल्या मुंबई इंडियन्सचा पराभव झाला आहे. हरमनप्रीत कौरचा संघ आता पॉइंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे.
गेल्या तीन सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागल्याने MI ने स्पर्धेत आपला वेग गमावला आहे. गुजरातने यूपीविरुद्ध सामना जिंकून स्पर्धेमध्ये दमदार कमबॅक केला आहे. दुसरीकडे, स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखालील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आधीच विजयासह प्लेऑफसाठी पात्रता मिळवली आहे. गुजरात जायंट्सने WPL २०२६ मध्ये आतापर्यंत सहा सामने खेळले आहेत, त्यापैकी तीन जिंकले आहेत आणि तेवढेच पराभव पत्करावे लागले आहेत. GG चे एकूण सहा गुण आहेत.
मुंबईनेही आतापर्यंत सहा सामने खेळले आहेत, परंतु त्यांना फक्त दोन जिंकले आहेत आणि चार गमावले आहेत. जर त्यांना प्लेऑफमध्ये पात्रता मिळवायची असेल तर त्यांना उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. WPL प्लेऑफमध्ये एकूण तीन संघ भाग घेतात. पॉइंट टेबलमधील अव्वल स्थानावर असलेले संघ थेट अंतिम फेरीत पोहोचतात, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर असलेले संघ एलिमिनेटरमध्ये खेळतात.
नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना गुजरात जायंट्सने सोफी डेव्हाईनच्या अर्धशतकाच्या जोरावर निर्धारित २० षटकांत ८ बाद १५३ धावा केल्या. बेथ मूनीने ३८ धावा केल्या. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना उत्तर प्रदेश कधीही धावसंख्येच्या स्थितीत दिसला नाही. फोबी लिचफिल्डने सर्वाधिक ३२ धावा केल्या, तर क्लो ट्रिटनने ३० धावा केल्या. उत्तर प्रदेशच्या आठ फलंदाजांना एकेरी अंकात बाद करण्यात आले.
Gujarat Giants move to second spot after their thumping victory over UP Warriorz. ✅#WPL #Cricket #GGvUPW pic.twitter.com/KGQYW4P4hK — Sportskeeda (@Sportskeeda) January 22, 2026
|संघ
|सामना
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|आरसीबी
|5
|5
|0
|0
|10
|+1.882
|गुजरात जायंट्स
|6
|3
|3
|0
|6
|-0.341
|मुंबई इंडियन्स
|6
|2
|4
|0
|4
|+0.483
|दिल्ली कॅपिटल्स
|5
|2
|3
|0
|4
|-0.586
|यूपी वाॅरियर्स
|6
|2
|4
|0
|4
|-0.769