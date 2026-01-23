AFG vs WI : हॅटट्रिकने दोन वेळा T20 विश्वचषक विजेत्या संघाला क्लीन स्वीप पाहून वाचवले! अफगाणिस्तानने केली मालिका नावावर

Shamar Springer’s hat-trick helps West Indies beat Afghanistan : अफगाणिस्तान आणि वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची टी20 मालिका पार पडली या मालिकेमध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाने बाजी मारली आहे. पण शेवटच्या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली आणि सामना जिंकला. दुबईमध्ये अफगाणिस्तान आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा टी-२० सामना कॅरेबियन संघाने जिंकला.
अष्टपैलू शमार स्प्रिंगरने हॅटट्रिकसह मॅचविनिंग कामगिरी केली, ज्यामुळे कॅरेबियन संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध क्लीन स्वीप टाळू शकला. २२ जानेवारी रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर अफगाणिस्तानने मालिका २-१ अशी जिंकली असली तरी, शमार स्प्रिंगरने वेस्ट इंडिजला त्यांच्या १५२ धावांच्या एकूण धावसंख्येचे रक्षण करण्यास मदत केली आणि त्यांना १५ धावांनी विजय मिळवून दिला.
Shamar Springer seals a memorable hat-trick against Afghanistan to make a strong case for the #T20WorldCup 🔥 📝: https://t.co/BCyxZ6j97v pic.twitter.com/hdIjxN9AR3 — ICC (@ICC) January 22, 2026
प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने २० षटकांत ७ बाद १५१ धावा केल्या. कर्णधार ब्रँडन किंगने सुरुवातीच्या डावात ४७ धावा जोडल्या. जॉन्सन चार्ल्स (१७) आणि शिमरॉन हेटमायर (१३) यांनी प्रयत्न केले पण त्यांना फारसे योगदान देता आले नाही. मॅथ्यू फोर्डने २७ धावा जोडून महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर स्प्रिंगरनेही नाबाद १६ धावा जोडून एकूण धावसंख्या लढाऊ पातळीवर नेली. अफगाणिस्तानकडून झियाउर रहमान, कर्णधार रशीद खान आणि अब्दुल्ला अहमदझाई यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले, तर शाहिदुल्लाहने १ बळी घेतला.
IND vs NZ U19 : वैभव सूर्यवंशी या दिवशी खेळणार! जाणून घ्या प्लेइंग 11, हेड टू हेड आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग
अफगाणिस्तानने प्रत्युत्तरात नियंत्रण मिळवले असे दिसून आले, रहमानुल्लाह गुरबाजने ७१ आणि इब्राहिम झद्रानने २८ धावांचे योगदान दिले. तथापि, झद्रानच्या विकेटनंतर, डाव कोसळला कारण स्प्रिंगरने चेंडूने उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याने चार महत्त्वपूर्ण विकेट घेतल्या, ज्यामुळे अफगाणिस्तानचा वेग मंदावला आणि त्यांना २० षटकांत आठ विकेट गमावून फक्त १३६ धावा करता आल्या.
शमार स्प्रिंगरनेही हॅटट्रिक पूर्ण केली, ज्याची सुरुवात सेट फलंदाज गुरबाजच्या बाद होण्याने झाली. त्याने पुढच्याच चेंडूवर रशीद खानला बाद केले आणि १८ व्या षटकात शाहिदुल्लाहला बाद करून हॅटट्रिक पूर्ण केली. मॅथ्यू फोर्डे, खारी पियरे आणि रॅमन सिमंड्स यांनीही प्रत्येकी एक बळी घेतला, ज्यामुळे वेस्ट इंडिजला मालिकेचा सकारात्मक शेवट करण्यास मदत झाली.