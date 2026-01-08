WTC Points Table : ऑस्ट्रेलियाचं वर्चस्व कायम, भारताची स्थिती बिकट! इंग्लंड 7 व्या क्रमांकावर; वाचा पाॅइंट टेबलची स्थिती

WTC Points Table : सिडनी येथे खेळल्या गेलेल्या २०२५-२६ च्या अॅशेस मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडचा ५ विकेट्सने पराभव केला. यासह, ऑस्ट्रेलियाने अॅशेस मालिका ४-१ ने जिंकली, तर या सामन्याच्या निकालासह, ऑस्ट्रेलियाने आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप म्हणजेच WTC च्या पॉइंट्स टेबलमध्ये आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. इंग्लंडची स्थिती खूपच वाईट आहे, परंतु जर तुम्ही भारतीय क्रिकेट संघाचे चाहते असाल तर तुम्हालाही आनंदी होण्याची गरज नाही, कारण भारतीय संघ पाकिस्तानच्याही मागे आहे आणि टॉप २ बद्दल विसरून जा, तो टॉप ५ मध्येही नाही. भविष्यात भारतासाठी समस्या उद्भवू शकतात. इंग्लंडसाठीही ही चिंतेची बाब आहे.
ऑस्ट्रेलियाने WTC २०२५-२७ च्या गुणतालिकेत ८७.५० च्या विजय टक्केवारीसह अव्वल स्थान पटकावले आहे. ऑस्ट्रेलियाने २०२३ मध्ये विजेतेपद जिंकले, तर न्यूझीलंडने ७७.७८ च्या विजय टक्केवारीसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंडने २०२१ मध्ये जागतिक कसोटी अजिंक्यपद जिंकले. दक्षिण आफ्रिका ७५% विजय टक्केवारीसह तिसऱ्या स्थानावर आहे, ज्याने २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाला हरवून जागतिक कसोटी अजिंक्यपद जिंकले होते. आयसीसी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत श्रीलंका ६६.६७ च्या विजय टक्केवारीसह चौथ्या स्थानावर आहे. WTC च्या या चक्रात पाकिस्तान ५० च्या विजय टक्केवारीसह पहिल्या ५ मध्ये आहे.
त्याच वेळी, दोनदा WTC फायनल खेळलेला टीम इंडिया ४८.१५ च्या विजयाच्या टक्केवारीसह सहाव्या स्थानावर आहे, कारण या चक्रात संघाने आतापर्यंत चार सामने गमावले आहेत. इंग्लंड फक्त ३१.६७ च्या विजयाच्या टक्केवारीसह सातव्या स्थानावर आहे. बांगलादेश १६.६७ च्या विजयाच्या टक्केवारीसह आठव्या स्थानावर आहे. वेस्ट इंडिज फक्त ४.१७ च्या विजयाच्या टक्केवारीसह शेवटच्या स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड अॅशेस मालिकेतील पाचव्या सामन्यानंतर, गुणतालिकेत कोणताही बदल झालेला नाही, फक्त गुण बदलले आहेत. जे संघ एकाच स्थानावर होते, ते अजूनही त्याच स्थानावर आहेत.
|क्रमांक
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|ड्रा
|गुण
|जिंकण्याची टक्केवारी
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|7
|7
|1
|0
|84
|87.50
|2
|न्यूझीलंड
|3
|2
|0
|1
|28
|77.78
|3
|दक्षिण आफ्रिका
|4
|3
|1
|0
|36
|75
|4
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|5
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|12
|50.00
|6
|भारत
|9
|4
|4
|1
|52
|48.15
|7
|इंग्लड
|10
|3
|6
|1
|38
|31.67
|8
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|9
|वेस्ट इंडिज
|8
|0
|7
|1
|4
|4.17