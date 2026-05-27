Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ipl 2026 Wwe Player Drew Mcintyre Wore Vaibhav Sooryavanshi Jersey And Cheers For Rajasthan Royals For Eliminator Match

SRH vs RR Eliminator: WWE च्या आक्रमक पैलवानावर चढली वैभव सूर्यवंशीच्या खेळाची जादू! एलिमिनेटरसाठी दिला RR च्या टीमला पाठिंबा

Updated On: May 27, 2026 | 12:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

१५ वर्षीय स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीच्या पराक्रमाची चर्चा केवळ भारतातच नाही, तर परदेशातही होत आहे. म्हणूनच WWE च्या सर्वात आक्रमक ड्र्यू मॅकइंटायरने वैभवचे नाव असलेली जर्सी घालून व्हिडिओ शेअर केला

WWE च्या पैलवानालाही वैभव सूर्यवंशीच्या खेळाची भुरळ (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

WWE च्या पैलवानालाही वैभव सूर्यवंशीच्या खेळाची भुरळ (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीची परदेशातही क्रेझ 
  • आक्रमक खेळाडू ड्र्यू मॅकइंटायरने घातली वैभव सूर्यवंशीच्या नावाची जर्सी 
  • राजस्थान रॉयल्सच्या टीमला दिला खुला पाठिंबा 
आयपीएल 2026 च्या सुरूवातीपासूनच १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आपल्या नावाचा दबदबा कायम ठेवला आहे. तो एक वंडर चाईल्ड तर आहेच पण त्याची मेहनतही यामागे दिसून येत आहे. दिवसेंदिवस त्याच्या चाहत्यांच्या लिस्टमध्ये अनेक नावं वाढत चालली आहेत. आज सनरायझर्स हैदराबादसमोर वैभव सूर्यवंशी नक्की काय कमाल करणार त्याचीच चाहते वाट पाहत आहेत. 

दरम्यान WWE चा आक्रमक पैलवान ड्र्यू मॅकइंटायर वैभव सूर्यवंशीच्या फलंदाजीचा चाहता बनला आहे. आयपीएल २०२६ च्या एलिमिनेटर सामन्यापूर्वी, मॅकइंटायरने जिममध्ये वैभवचे नाव असलेली जर्सी घालून स्वतःचा एक व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्याने संपूर्ण जगाचे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. 

Vaibhav Sooryavanshi Record: इतिहास रचण्यासाठी आज मैदानात उतरणार वैभव सूर्यवंशी, महारेकॉर्ड घडणार? जग होईल थक्क

मॅकइंटायरने शेअर केली पोस्ट 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Drew McIntyre (@dmcintyrewwe)

मॅकइंटायरने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टला ‘चोझन वन’ (Chosen One) असे कॅप्शन दिले. बुधवारी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध राजस्थान रॉयल्सच्या नॉकआऊट सामन्यापूर्वी त्याची ही पोस्ट झटपट व्हायरल झाली. या आयपीएल हंगामादरम्यान, मॅकइंटायरने जसप्रीत बुमराहला प्रोत्साहन देणारी एक पोस्ट शेअर केली होती.

आयपीएल २०२६ च्या एलिमिनेटर सामन्यात, १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा सामना एका बलाढ्य सनरायझर्स हैदराबाद संघाशी होईल, ज्याने स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यात उत्कृष्ट फॉर्म दाखवला आहे. याशिवाय वैभव आज ख्रिसचा सिक्सर्सचा रेकॉर्डदेखील मोडणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. नियमित कर्णधार पॅट कमिन्स संघात परतल्यापासून, एसआरएचने आपल्या शेवटच्या सात लीग सामन्यांपैकी पाच सामने जिंकले आहेत. लीग टप्प्यात राजस्थान रॉयल्सला आधीच दोनदा पराभूत केल्यामुळे, सनरायझर्स हैदराबाद या नॉकआऊट सामन्यात मानसिक फायद्यात असेल.

SRH vs RR Head to Head: एलिमिनेटरमध्ये सनराझर्स भिडणार राजस्थान रॉयल्सशी, कोणाचा पगडा भारी? काय सांगतात रेकॉर्ड्स

हंगामाच्या उत्तरार्धात राजस्थानची कामगिरी खराब होती

दुसरीकडे, राजस्थान रॉयल्सने लीग टप्प्याच्या शेवटच्या दिवशी आपले प्लेऑफमधील स्थान निश्चित केले. राजस्थानने या हंगामाची सुरुवात चांगली केली असली तरी, त्यांनी आपली लय गमावली. त्यामुळे, रियान परागच्या नेतृत्वाखालील एसआरएचला पराभूत करून राजस्थान रॉयल्स स्पर्धेत पुढे जाण्याचा प्रयत्न करेल. दमदार फॉर्ममध्ये परतलेला सनरायझर्स संघ राजस्थानसमोर एक मोठे आव्हान उभे करेल.

या हंगामात, राजस्थान रॉयल्सची फलंदाजी मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्या आघाडीच्या फळीवर अवलंबून राहिली आहे, ज्यात सूर्यवंशीने ५८३ धावा, तर यशस्वी जैस्वालने ३९७ आणि ध्रुव जुरेलने ४५८ धावा केल्या आहेत. सनरायझर्स हैदराबादने देखील अभिषेक शर्मा (५६३ धावा), ट्रॅव्हिस हेड (३९३ धावा) आणि इशान किशन (५६९ धावा) या आपल्या आघाडीच्या त्रिकुटावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहिले आहे. याशिवाय, हेनरिक क्लासेननेही चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करत ६०६ धावा करून या हंगामात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

Web Title: Ipl 2026 wwe player drew mcintyre wore vaibhav sooryavanshi jersey and cheers for rajasthan royals for eliminator match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 12:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vaibhav Sooryavanshi Record: इतिहास रचण्यासाठी आज मैदानात उतरणार वैभव सूर्यवंशी, महारेकॉर्ड घडणार? जग होईल थक्क
1

Vaibhav Sooryavanshi Record: इतिहास रचण्यासाठी आज मैदानात उतरणार वैभव सूर्यवंशी, महारेकॉर्ड घडणार? जग होईल थक्क

SRH vs RR Head to Head: एलिमिनेटरमध्ये सनराझर्स भिडणार राजस्थान रॉयल्सशी, कोणाचा पगडा भारी? काय सांगतात रेकॉर्ड्स
2

SRH vs RR Head to Head: एलिमिनेटरमध्ये सनराझर्स भिडणार राजस्थान रॉयल्सशी, कोणाचा पगडा भारी? काय सांगतात रेकॉर्ड्स

GT Vs RCB Live Scorecard: ‘ई साला कप नामदे’! आरसीबीची ‘फायनल’ भरारी; गुजरातचा खेळ खल्लास
3

GT Vs RCB Live Scorecard: ‘ई साला कप नामदे’! आरसीबीची ‘फायनल’ भरारी; गुजरातचा खेळ खल्लास

GT Vs RCB Live Scorecard: रजत पाटीदारची खणखणीत खेळी; आरसीबी 250 पार, टायटन्सला विजयासाठी…
4

GT Vs RCB Live Scorecard: रजत पाटीदारची खणखणीत खेळी; आरसीबी 250 पार, टायटन्सला विजयासाठी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH vs RR Eliminator: WWE च्या आक्रमक पैलवानावर चढली वैभव सूर्यवंशीच्या खेळाची जादू! एलिमिनेटरसाठी दिला RR च्या टीमला पाठिंबा

SRH vs RR Eliminator: WWE च्या आक्रमक पैलवानावर चढली वैभव सूर्यवंशीच्या खेळाची जादू! एलिमिनेटरसाठी दिला RR च्या टीमला पाठिंबा

May 27, 2026 | 12:24 PM
Mahabaleshwar News: पोलीस स्टेशनवर मॅप्रोचा लोगो का? ऑनलाइन तक्रारीनंतर महाबळेश्वर पोलीस ठाण्यावरील खाजगी कंपनीचा फलक हटवला

Mahabaleshwar News: पोलीस स्टेशनवर मॅप्रोचा लोगो का? ऑनलाइन तक्रारीनंतर महाबळेश्वर पोलीस ठाण्यावरील खाजगी कंपनीचा फलक हटवला

May 27, 2026 | 12:24 PM
Abraham Accord : काय आहे अब्राहम करार? ट्रम्प यांच्या दबावामुळे पाकिस्तानची कोंडी; इस्रायलला मान्यता द्यावी लागणार?

Abraham Accord : काय आहे अब्राहम करार? ट्रम्प यांच्या दबावामुळे पाकिस्तानची कोंडी; इस्रायलला मान्यता द्यावी लागणार?

May 27, 2026 | 12:19 PM
Matheran News: माथेरानच्या पाणीपुरवठ्यावर संकट? शार्लोट लेक २०१३ पासून गाळमुक्तच नाही, मनसे आक्रमक

Matheran News: माथेरानच्या पाणीपुरवठ्यावर संकट? शार्लोट लेक २०१३ पासून गाळमुक्तच नाही, मनसे आक्रमक

May 27, 2026 | 12:16 PM
विद्यार्थ्यांना घरात घुसून टोळक्याने लुटले; जीवे मारण्याची धमकी देत खंडणी उकळली

विद्यार्थ्यांना घरात घुसून टोळक्याने लुटले; जीवे मारण्याची धमकी देत खंडणी उकळली

May 27, 2026 | 12:10 PM
Health Department : शासकीय बदल्यांच्या धोरणावरून आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये उभी फूट; रद्द की नियमित, वाद तीव्र

Health Department : शासकीय बदल्यांच्या धोरणावरून आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये उभी फूट; रद्द की नियमित, वाद तीव्र

May 27, 2026 | 12:10 PM
Padma Shri Awards: देशातील सर्वोच्च सन्मान ‘पद्मश्री’ पुरस्काराची निवड कशी होते? सर्वसामान्य नागरिकही करू शकतात का शिफारस?

Padma Shri Awards: देशातील सर्वोच्च सन्मान ‘पद्मश्री’ पुरस्काराची निवड कशी होते? सर्वसामान्य नागरिकही करू शकतात का शिफारस?

May 27, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM