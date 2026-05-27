SRH vs RR Eliminator: WWE च्या आक्रमक पैलवानावर चढली वैभव सूर्यवंशीच्या खेळाची जादू! एलिमिनेटरसाठी दिला RR च्या टीमला पाठिंबा

दरम्यान WWE चा आक्रमक पैलवान ड्र्यू मॅकइंटायर वैभव सूर्यवंशीच्या फलंदाजीचा चाहता बनला आहे. आयपीएल २०२६ च्या एलिमिनेटर सामन्यापूर्वी, मॅकइंटायरने जिममध्ये वैभवचे नाव असलेली जर्सी घालून स्वतःचा एक व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्याने संपूर्ण जगाचे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
Vaibhav Sooryavanshi Record: इतिहास रचण्यासाठी आज मैदानात उतरणार वैभव सूर्यवंशी, महारेकॉर्ड घडणार? जग होईल थक्क
मॅकइंटायरने शेअर केली पोस्ट
मॅकइंटायरने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टला ‘चोझन वन’ (Chosen One) असे कॅप्शन दिले. बुधवारी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध राजस्थान रॉयल्सच्या नॉकआऊट सामन्यापूर्वी त्याची ही पोस्ट झटपट व्हायरल झाली. या आयपीएल हंगामादरम्यान, मॅकइंटायरने जसप्रीत बुमराहला प्रोत्साहन देणारी एक पोस्ट शेअर केली होती.
आयपीएल २०२६ च्या एलिमिनेटर सामन्यात, १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा सामना एका बलाढ्य सनरायझर्स हैदराबाद संघाशी होईल, ज्याने स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यात उत्कृष्ट फॉर्म दाखवला आहे. याशिवाय वैभव आज ख्रिसचा सिक्सर्सचा रेकॉर्डदेखील मोडणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. नियमित कर्णधार पॅट कमिन्स संघात परतल्यापासून, एसआरएचने आपल्या शेवटच्या सात लीग सामन्यांपैकी पाच सामने जिंकले आहेत. लीग टप्प्यात राजस्थान रॉयल्सला आधीच दोनदा पराभूत केल्यामुळे, सनरायझर्स हैदराबाद या नॉकआऊट सामन्यात मानसिक फायद्यात असेल.
हंगामाच्या उत्तरार्धात राजस्थानची कामगिरी खराब होती
दुसरीकडे, राजस्थान रॉयल्सने लीग टप्प्याच्या शेवटच्या दिवशी आपले प्लेऑफमधील स्थान निश्चित केले. राजस्थानने या हंगामाची सुरुवात चांगली केली असली तरी, त्यांनी आपली लय गमावली. त्यामुळे, रियान परागच्या नेतृत्वाखालील एसआरएचला पराभूत करून राजस्थान रॉयल्स स्पर्धेत पुढे जाण्याचा प्रयत्न करेल. दमदार फॉर्ममध्ये परतलेला सनरायझर्स संघ राजस्थानसमोर एक मोठे आव्हान उभे करेल.
या हंगामात, राजस्थान रॉयल्सची फलंदाजी मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्या आघाडीच्या फळीवर अवलंबून राहिली आहे, ज्यात सूर्यवंशीने ५८३ धावा, तर यशस्वी जैस्वालने ३९७ आणि ध्रुव जुरेलने ४५८ धावा केल्या आहेत. सनरायझर्स हैदराबादने देखील अभिषेक शर्मा (५६३ धावा), ट्रॅव्हिस हेड (३९३ धावा) आणि इशान किशन (५६९ धावा) या आपल्या आघाडीच्या त्रिकुटावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहिले आहे. याशिवाय, हेनरिक क्लासेननेही चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करत ६०६ धावा करून या हंगामात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.