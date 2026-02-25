Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
चक्क Cheerleader च्या प्रेमात पडला ‘हा’ धडाकेबाज खेळाडू, अप्सरेपेक्षा कमी नाही सौंदर्य; फिल्मी आहे Love Story

दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज विकेटकीपर-फलंदाज क्विंटन डी कॉकची पत्नी साशा हर्ले ही माजी चीअरलीडर होती. या जोडप्याची प्रेमकहाणी २०१२ च्या चॅम्पियन्स लीग सामन्यापासून सुरू झाली होती

Updated On: Feb 25, 2026 | 01:09 PM
क्विंटन डी कॉकची प्रेमकहाणी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • दक्षिण आफ्रिकेचा धडाकेबाज फलंदाच क्विंटन डी कॉक 
  • चीअरलीडरच्या प्रेमात 
  • कशी आहे क्विंटन आणि साशाची प्रेमकहाणी 
दक्षिण आफ्रिकेची स्फोटक फलंदाजी आणि उत्कृष्ट विकेटकीपिंग कौशल्यं चाहत्यांना माहिती आहेत. तथापि, त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल, विशेषतः त्याच्या प्रेमकथेबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे. आपल्या स्फोटक फलंदाजीने आणि चौकार-षटकार मारून अनेकदा मैदानावर धुमाकूळ घालणारा डी कॉक एकदा एका चीअरलीडरच्या आकर्षणाने क्लीन बोल्ड झाला होता हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. २०१६ मध्ये, डी कॉकने साशाशी लग्न केले. कशी आहे या खेळाडूची प्रेमकहाणी जाणून घेऊया 

ते पहिल्यांदा कुठे आणि कसे भेटले?

क्विंटन डी कॉकच्या पत्नीचे नाव साशा हर्लीचे आहे. साशा पूर्वी आयपीएलची चीअरलीडर होती. दोघांची पहिली भेट २०१२ च्या चॅम्पियन्स लीग टी-२० सामन्यादरम्यान झाली. डी कॉक त्यावेळी हायवेल्ड लायन्सकडून खेळत होता. साशा हर्लीने मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात चीअरलीडर म्हणून काम केले होते. याच सामन्यात डी कॉकने साशाला पहिल्यांदा पाहिले. डी कॉकने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध शानदार फलंदाजी करत दोन षटकार आणि सहा चौकारांसह ५१ धावा केल्या. डी कॉकच्या स्फोटक खेळीने साशा प्रभावित झाली आणि सामन्यानंतर त्याचे अभिनंदन करण्यासाठी आली.

डी कॉकच्या एका मेसेजनंतर झाली सुरूवात 

डी कॉकने साशाच्या अभिनंदनाला काही वेळातच फेसबुकवर मेसेज करून उत्तर दिले. डी कॉकने फेसबुकवर तिचे आभार मानले आणि यामुळे दोघांमध्ये संवाद सुरू झाला. हळूहळू ते चांगले मित्र बनले. तथापि, डी कॉकने एका मुलाखतीत खुलासा केला की त्याने कधीच कल्पना केली नव्हती की त्यांची प्रेमकहाणी अशा प्रकारे सुरू होईल. फेसबुकवर दीर्घ संभाषणानंतर, डी कॉकने साशाला तिचा फोन नंबर विचारण्याचे धाडस केले, त्यानंतर ते तासनतास फोनवर घालवू लागले. यानंतर, डी कॉक आणि साशा डेटिंग करू लागले. हे जोडपे नकळत प्रेमात पडले.

२०१५ मध्ये लग्न झाले 

वृत्तानुसार, तीन वर्षे डेटिंग केल्यानंतर, डी कॉकने २०१५ मध्ये साशाशी लग्न केले. त्यांच्या लग्नानंतर, डी कॉकने साशाला मर्सिडीज कार भेट दिली. त्यांच्या लग्नाच्या एक वर्षानंतर, २०१६ मध्ये त्यांनी लग्न केले. लग्नानंतर काही काळातच या जोडप्याने त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत केले. साशाने एका मुलीला जन्म दिला, तिचे नाव त्यांनी प्रेमाने कियारा ठेवले.

साशा सोशल मीडियावर सक्रिय आहे

साशा सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे आणि तिचे फोटो चाहत्यांना खूप आवडतात. साशा डी कॉक आणि तिच्या मुलीसोबतचे फोटो नियमितपणे शेअर करते. ती अनेकदा मैदानावर क्विंटन डी कॉकला पाठिंबा देताना दिसली आहे. त्यांना प्रवास करायलाही आवडते. या जोडप्याला मासेमारी करायलाही आवडते. डी कॉक आणि साशा कुत्र्यांचेही चाहते आहेत. त्यांच्या घरी पाळीव कुत्रेदेखील आहेत आणि हे जोडपं अनेकदा सोशल मीडियावर मजामस्ती करतानाचे फोटो पोस्ट करते. साशाला इंस्टाग्रामवर अनेक प्रमुख क्रिकेटपटू फॉलो करतात, ज्यात भारतीय टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि भारतीय फलंदाज केएल राहुल यांचा समावेश आहे.

Published On: Feb 25, 2026 | 01:09 PM

