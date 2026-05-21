Airtel चा मोठा निर्णय! भारतात प्रथमच प्रगत 5G स्लाइसिंग तंत्रज्ञानाची होणार एंट्री; गर्दीच्या ठिकाणीही मिळणार सुपरफास्ट नेटवर्क

भारताचा आतापर्यंतचा 5G प्रवास मुख्यत्वे जलद रोलआउट विस्तार, लोकसंख्या व्याप्ती आणि नेटवर्कची पोहोच वाढवण्यावर केंद्रित होता. एअरटेलच्या या ताज्या निर्णयामुळे आता हे संकेत मिळत आहेत की, भारतीय दूरसंचार उद्योग हळूहळू जागतिक 5G उत्क्रांतीच्या पुढील टप्प्यात प्रवेश करत आहे, जिथे केवळ वेगापलीकडे जाऊन एकूण नेटवर्क अनुभव, विश्वसनीयता आणि बुद्धिमान संसाधन व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
जागतिक स्तरावर, दूरसंचार कंपन्या प्रगत 5G क्षमतांमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करत आहेत, ज्या वास्तविक परिस्थितीत वापरकर्त्याचा अनुभव सुधारण्यासाठी तयार केल्या आहेत, विशेषतः गर्दीच्या आणि जास्त रहदारीच्या वातावरणात, जिथे पारंपरिक मोबाईल नेटवर्कला अनेकदा अडचणी येतात. एअरटेलच्या नवीनतम रोलआउटमुळे आता भारतीय ग्राहकांना अशा तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेता येत आहे, जे आधीच प्रगत आंतरराष्ट्रीय 5G उपयोजनांचा भाग बनू लागले आहे.
कंपनीने आपल्या 5G नेटवर्कला स्लाइसिंग क्षमतेसह अपग्रेड केले आहे, ज्यामुळे स्पेक्ट्रम संसाधनांचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करता येतो आणि अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता निर्माण करता येते. त्यानंतर ही अतिरिक्त क्षमता प्रायॉरिटी पोस्टपेड वापरकर्त्यांना अधिक स्थिर आणि विश्वासार्ह अनुभव देण्यासाठी लक्ष्यित पद्धतीने वापरली जाऊ शकते.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, 5G स्लाइसिंगमुळे टेलिकॉम ऑपरेटर्सना गर्दीच्या वेळी प्रत्येक वापरकर्त्याला समान नेटवर्क क्षमतेसाठी समान स्पर्धा करण्याऐवजी, ट्रॅफिकची परिस्थिती आणि वापराच्या गरजेनुसार नेटवर्क संसाधनांचे हुशारीने वाटप करता येते. ग्राहकांसाठी, विमानतळ, क्रिकेट स्टेडियम, संगीत कार्यक्रम, रेल्वे स्थानके, उत्सव आणि गजबजलेल्या शहरी भागांसारख्या ठिकाणी हे विशेषतः उपयुक्त ठरू शकते, जिथे नेटवर्क गर्दीमुळे कनेक्टिव्हिटीच्या कामगिरीवर अनेकदा परिणाम होतो.
ही अंमलबजावणी या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे की, ती भारताच्या दूरसंचार पायाभूत सुविधांमधील वाढती परिपक्वता दर्शवते. स्लाइसिंगसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानांना मोठ्या प्रमाणावर प्रभावीपणे कार्य करण्यासाठी अधिक मजबूत नेटवर्क आर्किटेक्चर, बुद्धिमान ट्रॅफिक व्यवस्थापन प्रणाली आणि स्पेक्ट्रमचा कार्यक्षम वापर करण्याच्या क्षमतांची आवश्यकता असते.
गेल्या दोन वर्षांत, ५जी (5G) सेवेचा विस्तार वेग आणि ग्राहकांचा स्वीकार या दोन्ही बाबतीत, भारत जागतिक स्तरावरील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या ५जी बाजारपेठांपैकी एक म्हणून उदयाला आला आहे. एअरटेलच्या (Airtel) अलीकडील पावलावरून असे सूचित होते की, जगातील प्रगत दूरसंचार बाजारपेठांमध्ये स्वीकारल्या जाणाऱ्या अधिक अत्याधुनिक आणि अनुभव-केंद्रित ५जी तंत्रज्ञानासाठी हा देश आता अधिकाधिक सज्ज होत आहे; आणि याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, हा विस्तार या गोष्टीचा संकेत देतो की, ५जी कव्हरेजच्या बाबतीत भारत आता केवळ इतर देशांची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करत नाहीये. ही बाजारपेठ आता हळूहळू अधिक स्मार्ट, अधिक विश्वासार्ह आणि अधिक प्रगत ५जी नेटवर्क अनुभवांकडे होत असलेल्या व्यापक जागतिक स्थित्यंतराशी स्वतःला जोडून घेत आहे.