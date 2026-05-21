CSBC Constable Exam २०२६: सीएसबीसी कॉन्स्टेबल भरती परीक्षेची तारीख जाहीर, ‘या’ तारखेपासून मिळणार एडमिट कार्ड

CSBC Constable Exam २०२६: केंद्रीय निवड परिषद (CSBC) ने कॉन्स्टेबल ऑपरेटर भरती परीक्षा २०२६ आणि कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्युटी क्लोज्ड कॅडर)च्या लेखी परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे. कॉन्स्टेबल ऑपरेटरच्या आणि जीडी क्लोज्ड कॅडरच्या १,०७६ पदांसाठी लेखी परीक्षा २१ ते २४ जून २०२६ रोजी घेतली जाणार आहे.
सर्व उमेद्वारांसाठी ही परीक्षा एकाच टप्प्यात घेतली जाणार आहे. तरी उमेद्वारांनी ठरवून दिलेल्या वेळेत परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे.
Mughal Women : मुघल काळातील ‘त्या’ दोन शक्तिशाली महिला कोण होत्या ? ज्यांच्या इशाऱ्यावर चालायचे साम्राज्य !
सीएसबासीने कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा २०२६ देणाऱ्या उमेद्वारांनी ८ जून २०२६ पासून तर कॉन्स्टेबल क्लोज्ड कॅडरचे उमेद्वार ११ जूनपासून अधिकृत वेबसाइट csbc.bihar.gov.in वर जाऊन आपला नोंदणी क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर टाकून परीक्षा केंद्राची माहिती मिळवू शकतात.
कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा २०२६ साठी प्रवेशपत्र उपलब्ध होण्याची प्रक्रिया १५ आणि १८ जून २०२६ पासून सुरू होईल, सीएसबीसी कॉन्स्टेबल ऑपरेटरचे सर्व उमेद्वार परीक्षेच्या दिवसापर्यंत प्रवेशपत्र डाऊनलोड करू शकतात.
NEET Paper Leak : नीट पेपर लीकचे पुणे ते राजस्थान कनेक्शन; ‘ब्लँक चेक’ घेऊन कोट्यवधींची डील करणारा मास्टरमाइंड अखेर सापडला
सीएसबीसी कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा २०२६ साठी जर एखाद्या उमेद्वाराचे काही तांत्रिक अडचणीमुळे एडमिट कार्ड डाऊनलोड होऊ शकत नसेल, तर अशा वेळी घाबरून जाण्याची गरज नाही. त्यासाठी विभागातर्फे वेगळी व्यवस्था करण्यात आली आहे. अशा स्थितीमध्ये सर्व उमेद्वार १९ जून २०२६ रोजी सकाळी १०:०० ते संध्याकाळी ०५: ०० वाजेपर्यंत केंद्रीय निवड परिषदेच्या बॅक हार्डिंग रोड, पाटणा येथील कार्यालयात स्वत: उपस्थित राहून ‘डुप्लिकेट ई एडमिट कार्ड’ मिळवू शकतात. परंतु, यासाठी तुमच्यासोबत तुमचे ओळखपत्र फोटो आयडी (आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पसपोर्ट, ड्रांयव्हिग लायसन्स) दाखवणे आवश्यक असेल.