Triple Alert For India: पेट्रोल आणि डिझेल आणखी महागणार! गीता गोपीनाथ यांचा मोठा इशारा, म्हणाल्या, “आता गंभीर…”

भारतासाठी हा “तिहेरी इशारा” देताना, हार्वर्डच्या प्राध्यापिका गीता गोपीनाथ यांनी सांगितले की, जर जूनपर्यंत मध्यपूर्वेमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव आणखी वाढला, तर ही परिस्थिती भारतासाठी अत्यंत हानिकारक ठरू शकते; देशाला केवळ इंधनाच्या वाढत्या किमतींशीच नव्हे, तर महागाई आणि मंदावलेल्या आर्थिक वाढीशीही संघर्ष करावा लागू शकतो.
इंडिया टुडे टीव्हीशी बोलताना, गीता गोपीनाथ यांनी स्पष्ट केलं की, सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचे रूपांतर जागतिक पुरवठा साखळीच्या संकटात झाले आहे; ज्याचा परिणाम तेल, LPG आणि LNG पासून ते खतांपर्यंतच्या विविध वस्तूंच्या पुरवठ्यावर होत आहे. या अत्यावश्यक वस्तूंची टंचाई ही समस्या आता त्यांच्या वाढत्या किमतींइतकीच, किंबहुना त्याहूनही अधिक गंभीर बनली आहे. IMF च्या माजी उप-व्यवस्थापकीय संचालक गोपीनाथ यांनी पुढे सांगितले, “भारताची तेल आणि वायूच्या गरजांसाठी मध्यपूर्वेवर असलेली प्रचंड अवलंबित्व पाहता, आपल्याला भारतावरील परिणाम फार मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. सध्याच्या टप्प्यावर, हा मुद्दा केवळ किमतींपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तर तो या वस्तूंच्या प्रत्यक्ष टंचाईबद्दलही तितकाच महत्त्वाचा बनला आहे.”
गीता गोपीनाथ यांनी हा इशारा अशा वेळी दिला आहे, जेव्हा जागतिक ऊर्जा पुरवठा आधीच विस्कळीत झाला आहे. जगाच्या तेल आणि वायूच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दीर्घकाळापासून अत्यंत महत्त्वाच्या ठरलेल्या Strait of Hormuz ठप्प झाल्यामुळे, जागतिक तेल आणि वायू संकट अधिकच गडद झाले आहे.
ऊर्जा संकट आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययाचा संदर्भ देत, गीता गोपीनाथ यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये आणखी मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आणि त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की, तेलाचे दर प्रति बॅरल १४० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यांनी पुढे सांगितले की, जर जून महिन्यापर्यंत पुरवठ्यातील व्यत्यय असाच कायम राहिला, तर सध्याची परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बिघडू शकते.
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये संभाव्य वाढ होण्याबाबत चिंता व्यक्त करतानाच, गीता गोपीनाथ यांनी भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे संकेत दिले. हे संकट आता देशांतर्गत भारताच्या नियंत्रणाबाहेर आहे.
गोपीनाथ म्हणाल्या, “होय, इंधन पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळू शकते. सरकारला थोडी अधिक वित्तीय तूट सहन करावी लागेल; याचा अर्थ असा की, या बोज्याचा काही भाग अपरिहार्यपणे सामान्य जनता आणि कंपन्यांवर पडेल. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशांतर्गत महागाईचा दबावही वाढत आहे आणि येत्या काही महिन्यांत हा trend आणखी वेग घेऊ शकतो. शिवाय, रुपयाचे मूल्य आणखी घसरण्याची शक्यता वर्तवत त्यांनी तिसरा इशाराही दिला.”
