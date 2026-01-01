घड्याळ नाही, स्क्रीन नाही… बोटची स्मार्ट रिंग करेल 24×7 करेल हेल्थ ट्रॅकिंग; भारतात ‘या’ किमतीत लाँच

New Year 2026: अनोख्या अंदाजात करा नवीन वर्षाचं स्वागत! Google Gemini ने बनवा तुमचे स्टायलिश फोटो, इथे वाचा व्हायरल प्रॉम्प्ट
व्हॅलर रिंगचे फीचर्स
कंपनीच्या मते, ही रिंग ऑडव्हान्स्ड चिपसेट आणि नेक्स्ट-जन सेन्सर्ससह येत असून, एका चार्जमध्ये १५ दिवसांपर्यंत बॅटरी लाइफ देते. यूएसबी टाइप-सी डॉकद्वारे ९० मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत पूर्ण चार्ज होते. टिकाऊपणासाठी ५ एटीएम वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंग आहे, ज्यामुळं पोहणे किंवा आंघोळ करताना घालता येते. दैनंदिन वापरासाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. याचा सर्व डेटा अपडेटेड इंटरफेस असलेल्या बोट क्रेस्ट ॲपद्वारे उपलब्ध होतो.
व्हॅलर रिंगची किंमत
व्हॅलर रिंग १ ची किंमत ११,९९९ रुपये आहे. ही कार्बन ब्लॅक मॅट फिनिशमध्ये उपलब्ध असून, साइज ७ ते १२ पर्यंत आहेत. ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, बोटच्या अधिकृत वेबसाइट आणि निवडक ऑफलाइन स्टोअर्सवर ही रिंग विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. परफेक्ट फिटसाठी सायझिंग किट उपलब्ध असून, खरेदीवर हेल्थ बेनिफिट्स पॅकेज मिळतं. ही स्मार्ट रिंग स्मार्टवॉचच्या त्रासदायक स्क्रीनशिवाय डिस्क्रीट ट्रॅकिंग देऊन फिटनेसप्रेमींना आकर्षित करतो .
New Year : 2026 च्या Google Doodle मध्ये कॉफी, पुस्तक आणि बरचं काही…
४० पेक्षा जास्त स्पोर्टस् मोड आणि ॲडव्हान्स्ड चिपसेट
व्हॅलर रिंग १ मध्ये २४४७ हृदय गती मॉनिटरिंग, हार्ट रेट व्हेरिएबिलिटी (एचआरव्ही) इनसाइट्स, एसपीओर ट्रॅकिंग, त्वचेचे तापमान मॉनिटरिंग, स्ट्रेस ट्रॅकिंग, कीओर मॅक्स एस्टिमेशन आणि स्टेप ट्रॅकिंगसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. झोपेच्या ट्रॅकिंगमध्ये झोपेच्या टप्प्यांचं विश्लेषण आणि दिवसातील झोपेची ओळख समाविष्ट आहे. याशिवाय, ४० पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड् उपलब्ध असून, धावणे, सायकलिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि चालणे यासारख्या क्रियाना सपोर्ट मिळतो.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.