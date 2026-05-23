Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Bsnl Freedom Offer User Will Get 28 Days Validity And Many More Benefits At Just Rupees 51 Tech News Marathi

BSNL Recharge Plan: कमी पैशांत जास्त फायदे! केवळ 51 रुपयांत मिळवा 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी, कंपनीच्या नव्या ऑफरची सर्वत्र चर्चा

Updated On: May 23, 2026 | 01:01 PM IST
सारांश

BSNL Freedom Offer: बीएसएनएल पुन्हा एकदा एक नवीन ऑफर घेऊन आली आहे. कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत याबाबत घोषणा केली आहे. नवीन रिचार्ज प्लॅन ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असणार आहे.

BSNL Recharge Plan: कमी पैशांत जास्त फायदे! केवळ 51 रुपयांत मिळवा 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी, कंपनीच्या नव्या ऑफरची सर्वत्र चर्चा

BSNL Recharge Plan: कमी पैशांत जास्त फायदे! केवळ 51 रुपयांत मिळवा 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी, कंपनीच्या नव्या ऑफरची सर्वत्र चर्चा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • BSNL च्या नव्या फ्रीडम ऑफरमध्ये यूजर्सना केवळ 51 रुपयांत 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी मिळणार आहे.
  • या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग, दररोज 2GB डेटा आणि 100 फ्री एसएमएसची सुविधा दिली जात आहे.
  • BSNL ची ही ऑफर 30 जून 2026 पर्यंत उपलब्ध असून नवीन यूजर्सना मोफत सिम देखील मिळणार आहे.
भारतातील सरकारी टेलिकॉम कंपनी असलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने त्यांच्या यूजर्ससाठी पुन्हा एकदा खास ऑफर आणली आहे. यामध्ये यूजर्सना 60 रुपयांहून कमी किंमतीत 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी आणि इतर अनेक फायदे ऑफर केले जाणार आहेत. या नव्या ऑफरबाबत कंपनीने त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. बीएसएनएल नेहमीच त्यांच्या यूजर्सना कमी किंमतीत जास्त फायदे कसे मिळतील, यासाठी प्रयत्न करत असते. हाच विचार करून यूजर्सच्या फायद्यासाठी नवीन रिचार्ज प्लॅन ऑफर्स देखील लाँच केल्या जातात. अशीच एक ऑफर कंपनी आता घेऊन आली आहे.

Lenovo चं गेमर्सना खास सरप्राईज! 2K गेमिंग डिस्प्लेसह नवा स्मार्टफोन लाँच… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

केवळ इतक्या किंमतती मिळणार 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी

बीएसएनएलने त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत नव्या रिचार्ज प्लॅनची म्हणजेच फ्रीडम ऑफरची घोषणा केली आहे. यामध्ये यूजर्सना केवळ 51 रुपयांत तब्बल 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. या प्लॅनमध्ये मिळणाऱ्या फायद्यांबद्दल बोलायचं झालं तर, हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 28 दिवसांसाठी अनलिमिटेड कॉलिंग आणि फ्री नॅशनल रोमिंगचे फायदे मिळणार आहेत. तसेच या प्लॅनमध्ये यूजर्सना नवीन सिम पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

एक्स पोस्ट शेअर करत कंपनीने म्हटलं आहे की, नवीन कनेक्शन, स्मार्ट बचत, अधिक मजबूत नेटवर्क. फक्त 51 रुपयांमध्ये बीएसएनएल फ्रीडम ऑफरचा लाभ घ्या आणि मिळवा: दररोज 2GB डेटा, दररोज 100 एसएमएस, मोफत बीएसएनएल सिम, 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी, अमर्याद कॉलिंग. कारण प्रत्येक स्मार्ट सुरुवातीसाठी एक विश्वसनीय कनेक्शन आवश्यक आहे. तुमच्या जवळच्या बीएसएनएल CSC आणि रिटेलर स्टोअर्समध्ये उपलब्ध. ऑफर 30 जून 2026 पर्यंत वैध.

फोटोग्राफी होणार आणखी मजेदार! 200MP कॅमेऱ्यासह भारतात आला नवा Oppo स्मार्टफोन; फीचर्स आणि किंमतीवर टाका नजर

ऑफर 30 जूनपर्यंत उपलब्ध

बीएसएनएलच्या या प्लॅनमध्ये मिळणाऱ्या इतर फायद्यांबद्दल बोलायचं झालं तर, यूजर्सना यामध्ये डेली 2GB डेटा आणि 100 फ्री एसएमएसची सुविधा मिळणार आहे. ही प्रीपेड प्लॅन रिचार्ज ऑफर 22 मेपासून 30 जून 2026 पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. नवीन यूजर्सना जोडण्यासाठी कंपनीने ही ऑफर सादर केली आहे. यापूर्वी देखील कंपनीने नवीन यूजर्सना आकर्षित करण्यासाठी 1 रुपयांची फ्रीडम ऑफर सादर केली होती. ज्यामध्ये नवीन यूजर्सना केवळ 1 रुपयात 30 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जात होती. यामध्ये यूजर्सना संपूर्ण भारतात अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग आणि नॅशनल रोमिंगचा फायदा मिळत होता. याशिवाय फ्रीडम ऑफरअंतर्गत 1 रुपयांत नवीन सिम खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना डेली 2GB हाय स्पीड डेटा आणि 100 फ्री एसएमएसची सुविधा देखील मिळत होती.

Web Title: Bsnl freedom offer user will get 28 days validity and many more benefits at just rupees 51 tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 01:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत
1

BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर
2

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BSNL Recharge Plan: कमी पैशांत जास्त फायदे! केवळ 51 रुपयांत मिळवा 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी, कंपनीच्या नव्या ऑफरची सर्वत्र चर्चा

BSNL Recharge Plan: कमी पैशांत जास्त फायदे! केवळ 51 रुपयांत मिळवा 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी, कंपनीच्या नव्या ऑफरची सर्वत्र चर्चा

May 23, 2026 | 01:01 PM
Adhik Maas: अधिक महिन्यात दान का करावे? जाणून घ्या ३३ दानांचे आध्यात्मिक आणि सामाजिक महत्त्व

Adhik Maas: अधिक महिन्यात दान का करावे? जाणून घ्या ३३ दानांचे आध्यात्मिक आणि सामाजिक महत्त्व

May 23, 2026 | 01:00 PM
Solapur Crime: मुलासाठी डायपर आणण्यासाठी घराबाहेर पडला अन् मृतावस्थेत सापडला; आत्महत्या की घातपात?

Solapur Crime: मुलासाठी डायपर आणण्यासाठी घराबाहेर पडला अन् मृतावस्थेत सापडला; आत्महत्या की घातपात?

May 23, 2026 | 12:59 PM
LPG Rate Today: पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता LPG सुद्धा महागला? काय आहेत आजचे गॅस सिलिंडरचे दर?

LPG Rate Today: पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता LPG सुद्धा महागला? काय आहेत आजचे गॅस सिलिंडरचे दर?

May 23, 2026 | 12:45 PM
Mumbai New Mantralaya : नरिमन पॉइंटच्या एअर इंडिया इमारतीत होणार नवे मंत्रालय; १,६०१ कोटींच्या खरेदीला वेग

Mumbai New Mantralaya : नरिमन पॉइंटच्या एअर इंडिया इमारतीत होणार नवे मंत्रालय; १,६०१ कोटींच्या खरेदीला वेग

May 23, 2026 | 12:43 PM
Shanxi Accident : चीनमधील कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, 82 कामगारांचा जागीच मृत्यू; 9 जण अजूनही बेपत्ता

Shanxi Accident : चीनमधील कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, 82 कामगारांचा जागीच मृत्यू; 9 जण अजूनही बेपत्ता

May 23, 2026 | 12:42 PM
iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स

iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स

May 23, 2026 | 12:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM