Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Lenovo Launched New Gaming Smartphone Lenovo Legion Y70 2026 Read Features Specifications And Price Tech News Marathi

Lenovo चं गेमर्सना खास सरप्राईज! 2K गेमिंग डिस्प्लेसह नवा स्मार्टफोन लाँच… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

Updated On: May 23, 2026 | 11:16 AM IST
सारांश

Lenovo Legion Y70 2026 Launched: गेमर्ससाठी टेक कंपनी Lenovo ने एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत 36,895 रुपये आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या डिव्हाईसमध्ये 8000mAh बॅटरी आणि 2K गेमिंग डिस्प्लेसह अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत.

Lenovo चं गेमर्सना खास सरप्राईज! 2K गेमिंग डिस्प्लेसह नवा स्मार्टफोन लाँच... किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

Lenovo चं गेमर्सना खास सरप्राईज! 2K गेमिंग डिस्प्लेसह नवा स्मार्टफोन लाँच... किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Lenovo Legion Y70 (2026) मध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटसह 6.82-इंच 2K अमोलेड एलटीपीओ डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसर, 16GB पर्यंत रॅम आणि 1TB पर्यंत स्टोरेजचा पर्याय मिळतो.
  • गेमिंग स्मार्टफोनमध्ये 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8000mAh बॅटरी आणि 50MP सोनी कॅमेरा देण्यात आला आहे.
Lenovo Smartphone Launched: टेक कंपनी लेनेव्हाने अलीकडेच आयोजित करण्यात आलेल्या लाँच ईव्हेंटदरम्यान आपला नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन Lenovo Legion Y70 (2026) या नावाने सादर केला आहे. कंपनीने लाँच केलेले हे लेटेस्ट डिव्हाईस एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन आहे, ज्यामध्ये अपडेटेड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, ऑल न्यू प्रोसेसर आणि मोठी बॅटरी दिली आहे. नवा स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे.

WhatsApp Tips: व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटोची क्वालिटी होते खराब? नो टेंशन… ऑन करा ‘ही’ सेटिंग आणि शेअर करा HD फोटो

Lenovo Legion Y70 (2026) ची किंमत आणि उपलब्धता

कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनची प्री ऑर्डर सुरु करण्यात आली आहे. या डिव्हाईसची विक्री 9 जूनपासून सुरु होणार आहे. कंपनीने 4 स्टोरेज आणि रॅम व्हेरिअंटमध्ये नवा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. ज्यामध्ये 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB आणि 16GB+1TB यांचा समावेश आहे. 12GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत 2599 युआन म्हणजेच सुमारे 36,895 रुपये आहे. 12GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत 3199 युआन म्हणजेच सुमारे 45,410 रुपये आहे. 16GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत 3599 युआन म्हणजेच सुमारे 51,090 रुपये आहे. 16GB+1TB व्हेरिअंटची किंमत 4399 युआन म्हणजेच सुमारे 62,455 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – X) 

Lenovo Legion Y70 (2026) चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, यामध्ये 6.82-इंच 2K अमोलेड एलटीपीओ डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच डिव्हाईस 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 7000 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस आणि HDR10+, डीसी डिमींग, डॉल्बी विजनने सुसज्ज आहे. डिव्हाईसमध्ये अ‍ॅड्रेनो 829 जीपीयूसह ऑक्टा कोअर स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 3nm प्रोसेसर देण्यात आला आहे. डिव्हाईस 12GB / 16GB एलपीडीडीआर5एक्स अल्ट्रा 9600Mbps रॅमसह 256GB/512GB/1TB यूएफएस 4.1 स्टोरेज ऑप्शनमध्ये उपलब्ध आहे.

कॅमेरा

कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, फोनमध्ये 1/1.56″ सोनी LYT-710 सेंसर, f/1.88 अपर्चर, ओआयएससह 50MP रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये f/2.2 अपर्चर आणि मॅक्रो ऑप्शनसह 8MP ऑटोफोकस अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेंस देखील मिळणार आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 32MP फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा दिला आहे.

Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ‘Withheld’ आणि ‘Suspend’ मध्ये फरक काय? जाणून घ्या सविस्तर

बॅटरी

लेटेस्ट लाँच डिव्हाईसमध्ये 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8000mAh बॅटरी दिली आहे.

Web Title: Lenovo launched new gaming smartphone lenovo legion y70 2026 read features specifications and price tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 11:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Selfie ची सवय पडू शकते महागात! ‘पीस साइन’ फोटोमुळे वाढला डेटा चोरीचा धोका; सायबर एक्सपर्ट्सचा गंभीर इशारा
1

Selfie ची सवय पडू शकते महागात! ‘पीस साइन’ फोटोमुळे वाढला डेटा चोरीचा धोका; सायबर एक्सपर्ट्सचा गंभीर इशारा

OPPO ने केली कमाल… प्रीमियम लूक असलेल्या नव्या स्मार्टफोनची सर्वत्र रंगली चर्चा; फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, वाह!
2

OPPO ने केली कमाल… प्रीमियम लूक असलेल्या नव्या स्मार्टफोनची सर्वत्र रंगली चर्चा; फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, वाह!

फोटोग्राफी होणार आणखी मजेदार! 200MP कॅमेऱ्यासह भारतात आला नवा Oppo स्मार्टफोन; फीचर्स आणि किंमतीवर टाका नजर
3

फोटोग्राफी होणार आणखी मजेदार! 200MP कॅमेऱ्यासह भारतात आला नवा Oppo स्मार्टफोन; फीचर्स आणि किंमतीवर टाका नजर

iPhone सारखी डिझाईन अन् पावरफुल फीचर्स… नव्या itel स्मार्टफोनने वेधले युजर्सचे लक्ष; सुरुवातीची किंमत केवळ 8,999 रुपये
4

iPhone सारखी डिझाईन अन् पावरफुल फीचर्स… नव्या itel स्मार्टफोनने वेधले युजर्सचे लक्ष; सुरुवातीची किंमत केवळ 8,999 रुपये

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lenovo चं गेमर्सना खास सरप्राईज! 2K गेमिंग डिस्प्लेसह नवा स्मार्टफोन लाँच… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

Lenovo चं गेमर्सना खास सरप्राईज! 2K गेमिंग डिस्प्लेसह नवा स्मार्टफोन लाँच… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

May 23, 2026 | 11:16 AM
अँटी-ऑक्सिडंट गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले सफरचंद शरीरासाठी ठरेल वरदान! नियमित खाल्ल्यास कधीच पडणार नाही आजारी

अँटी-ऑक्सिडंट गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले सफरचंद शरीरासाठी ठरेल वरदान! नियमित खाल्ल्यास कधीच पडणार नाही आजारी

May 23, 2026 | 10:36 AM
Kolhapur Crime: सोशल मीडिया कमेंटचा राग जीवावर; तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या, भेटायला बोलावलं…

Kolhapur Crime: सोशल मीडिया कमेंटचा राग जीवावर; तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या, भेटायला बोलावलं…

May 23, 2026 | 10:35 AM
Rajya Sabha Election 2026: सुनेत्रा पवारांच्या राज्यसभेच्या जागेसाठी १८ जूनला पोटनिवडणूक; बड्या नेत्याच्या नावाची चर्चा

Rajya Sabha Election 2026: सुनेत्रा पवारांच्या राज्यसभेच्या जागेसाठी १८ जूनला पोटनिवडणूक; बड्या नेत्याच्या नावाची चर्चा

May 23, 2026 | 10:35 AM
Padmini Ekadashi 2026: 3 वर्षांतून एकदा येणारी पद्मिनी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Padmini Ekadashi 2026: 3 वर्षांतून एकदा येणारी पद्मिनी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 23, 2026 | 10:30 AM
Quad Summit 2026: दिल्लीत रंगणार ‘क्वाड’ महासंग्राम! अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री भारतात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Quad Summit 2026: दिल्लीत रंगणार ‘क्वाड’ महासंग्राम! अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री भारतात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

May 23, 2026 | 10:30 AM
Success Story: जेईईमध्ये देशात अव्वल येणारा सुशांत सचदेवा आज ‘OpenAI’ मध्ये संशोधक; वाचा त्याचा थक्क करणारा प्रवास एका क्लिकवर..

Success Story: जेईईमध्ये देशात अव्वल येणारा सुशांत सचदेवा आज ‘OpenAI’ मध्ये संशोधक; वाचा त्याचा थक्क करणारा प्रवास एका क्लिकवर..

May 23, 2026 | 10:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM