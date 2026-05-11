Hantavirus : हळूहळू होणारा मृत्यू, रहस्यमय ताप आणि फुफ्फुसांमध्ये पाणी; जाणून घ्या किती धोकादायक आहे हंता विषाणू?

MV Hondius Hantavirus: अर्जेंटिनाच्या एका क्रूझ जहाजावर हंताव्हायरसमुळे झालेल्या मृत्यूंमुळे जगभरात घबराट पसरली आहे. या विषाणूचे धोके, त्याची लक्षणे आणि त्यापासून बचाव कसा करावा याबद्दल जाणून घ्या.

Updated On: May 11, 2026 | 01:21 PM
Hantavirus : हळूहळू होणारा मृत्यू, रहस्यमय ताप आणि फुफ्फुसांमध्ये पाणी साचणे; जाणून घ्या किती धोकादायक आहे हंता विषाणू? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • क्रूझवरील मृत्यूने खळबळ
  • प्राण्यांमार्फत प्रसार
  • लस उपलब्ध नाही

Hantavirus news 2026 : जगाला कोरोना महामारीच्या संकटातून सावरत असतानाच आता एका जुन्या पण अत्यंत घातक अशा ‘हंता’ (Hantavirus) विषाणूने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. अर्जेंटिनातील उशुआइया येथून अंटार्क्टिकाच्या दिशेने निघालेल्या ‘एमव्ही होंडियस’ (MV Hondius) या आलिशान क्रूझ जहाजावर या विषाणूने थैमान घातले. १७० प्रवासी आणि ७१ कर्मचारी असलेल्या या जहाजावर तीन प्रवाशांचा रहस्यमय मृत्यू झाल्याने संपूर्ण जगात घबराट पसरली आहे.

नेमकी घटना काय घडली?

एप्रिल महिन्यात एमव्ही होंडियस हे जहाज पर्यटकांना अंटार्क्टिकाची सफर घडवण्यासाठी निघाले होते. मात्र, प्रवासादरम्यान काही प्रवाशांना ताप आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. ११ एप्रिल रोजी एका ७० वर्षीय डच व्यक्तीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर २४ एप्रिलला त्यांच्या पत्नीचा आणि २ मे रोजी एका जर्मन महिलेचाही मृत्यू झाला. सुरुवातीला हा सामान्य आजार वाटत होता, मात्र शवविच्छेदन अहवालात या मृत्यूंचे कारण ‘हंताव्हायरस’ असल्याचे समोर आले. या जहाजावर २३ देशांतील नागरिक होते, त्यामुळे हा विषाणू इतर देशांत पसरण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती.

हंताव्हायरसचा इतिहास आणि नाव

हंताव्हायरस हे नाव दक्षिण कोरियातील ‘हंतान’ (Hantan) नदीवरून ठेवण्यात आले आहे. या विषाणूचा सर्वात मोठा प्रादुर्भाव १९५०-५३ च्या कोरियन युद्धादरम्यान पाहायला मिळाला होता. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या ३,००० हून अधिक सैनिकांना एका अज्ञात तापाने ग्रासले होते, ज्याला ‘कोरियन हेमोरेजिक फिव्हर’ म्हटले जायचे. पुढे १९७० च्या दशकात शास्त्रज्ञांनी या विषाणूची अधिकृत ओळख पटवली.

हा विषाणू कसा पसरतो?

हंताव्हायरस हा प्रामुख्याने उंदीर, घुशी आणि खारींसारख्या कुरतडणाऱ्या प्राण्यांपासून (Rodents) पसरतो. या प्राण्यांची विष्ठा, मूत्र किंवा लाळ यांच्या थेट संपर्कात आल्यास मानवाला संसर्ग होऊ शकतो. विशेषतः या प्राण्यांच्या विष्ठा वाळल्यानंतर त्याची धूळ हवेत मिसळते आणि जेव्हा मनुष्य अशा दूषित हवेत श्वास घेतो, तेव्हा हा विषाणू शरीरात प्रवेश करतो. याव्यतिरिक्त, संक्रमित व्यक्तीच्या लाळेतून किंवा भांड्यांच्या देवाणघेवाणीतूनही याचा प्रसार होऊ शकतो.

किती धोकादायक आहे हा आजार?

हंताव्हायरस मानवी शरीरातील दोन प्रमुख अवयवांवर घाला घालतो:

१. फुफ्फुसे (HPS): फुफ्फुसांमध्ये पाणी साचते, ज्यामुळे रुग्णाला श्वास घेणे अशक्य होते. याला ‘हंताव्हायरस पल्मोनरी सिंड्रोम’ म्हणतात.

२. मूत्रपिंड (HFRS): काही प्रकरणांमध्ये हा विषाणू किडनीवर परिणाम करतो, ज्यामुळे शरीरात अंतर्गत रक्तस्त्राव होऊन किडनी निकामी होऊ शकते.

तज्ज्ञांच्या मते, या विषाणूचा मृत्यूदर अत्यंत भयावह आहे. संसर्ग झालेल्या ३५ ते ४० टक्के लोकांचा अवघ्या ६ आठवड्यांत मृत्यू होऊ शकतो. याची लक्षणे दिसायला १ ते ८ आठवडे लागू शकतात, ज्यामुळे सुरुवातीला हा आजार ओळखणे कठीण होते.

उपचार आणि प्रतिबंध

सध्या हंताव्हायरसवर कोणतीही प्रभावी लस किंवा अँटी-व्हायरल औषध उपलब्ध नाही. रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून त्यांना केवळ लक्षणानुसार उपचार दिले जातात. ज्यांना श्वास घेण्यास त्रास होतो, त्यांना व्हेंटिलेटर किंवा ऑक्सिजन थेरपी दिली जाते. प्रतिबंधासाठी घराच्या आजूबाजूला उंदरांचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी घेणे हाच एकमेव मार्ग आहे.

भारताला किती धोका?

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) स्पष्ट केले आहे की, क्रूझवरील हा संसर्ग मर्यादित स्वरूपाचा होता. जहाजावर दोन भारतीय कर्मचारी होते, परंतु त्यांची चाचणी नकारात्मक आली आहे. भारतात २००७ आणि २०१६ मध्ये काही तुरळक रुग्ण आढळले होते, परंतु आयसीएमआरच्या (ICMR) मते सध्या भारताला कोणताही मोठा धोका नाही.

Frequently Asked Questions

  • Que: हंता विषाणू उंदरांपासून पसरतो का?

    Ans: होय, उंदीर आणि खारींच्या विष्ठा, मूत्र किंवा लाळेच्या संपर्कात आल्यास मानवाला हंता विषाणूचा संसर्ग होतो.

  • Que: हंताव्हायरसवर कोणती लस उपलब्ध आहे का?

    Ans: नाही, सध्या हंताव्हायरसवर कोणतीही मान्यताप्राप्त लस किंवा विशिष्ट औषध उपलब्ध नाही.

  • Que: हा विषाणू कोरोनासारखाच संसर्गजन्य आहे का?

    Ans: हा विषाणू घातक असला तरी, कोरोनासारखा तो हवेतून वेगाने मानवाकडून मानवाकडे पसरत नाही, त्यामुळे सध्या याला जागतिक महामारी मानले जात नाही.

Published On: May 11, 2026 | 01:20 PM

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 08:41 PM
May 18, 2026 | 08:38 PM
May 18, 2026 | 08:31 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM