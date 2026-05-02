Free Fire Max: टास्क पूर्ण करा आणि मिळवा धमाकेदार रिवॉर्डस… गेममधील नवीन ईव्हेंट तुमच्यासाठी ठरणार खास, वाचा सविस्तर

फ्री फायर मॅक्समध्ये नव्या इव्हेंट्समुळे गेमिंग अनुभव अधिक रोमांचक होत आहे. ‘स्ट्रेंज सप्लाईज’ या इव्हेंटमुळे प्लेयर्सना कोणताही खर्च न करता प्रीमियम रिवॉर्ड्स मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 09:02 AM
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये ‘स्ट्रेंज सप्लाईस’ हा टास्क-बेस्ड इव्हेंट लाईव्ह असून प्लेयर्सना डायमंड खर्च न करता फ्री रिवॉर्ड्स मिळवण्याची संधी आहे.
  • BR/CS रँक्ड मॅचमध्ये ठराविक डॅमेज पूर्ण केल्यावर लक रॉयल व्हाऊचर, ग्रॅनेड आणि लूट बॉक्स सारखे प्रीमियम आयटम मिळतात.
  • हा इव्हेंट मर्यादित कालावधीसाठी (3 मेपर्यंत) उपलब्ध असून सोप्या स्टेप्स फॉलो करून रिवॉर्ड्स क्लेम करता येतात.
गरीना आणि जिंतामा यांनी केलेल्या भागीदारीनंतर फ्री फायर मॅक्स गेममध्ये अनेक बदल पाहायला मिळत आहेत. दोन्ही कंपन्याच्या भागीदारीनंतर एकीकडे गेममध्ये नवीन गेमिंग वस्तू जोडल्या जात आहेत तर दुसरीकडे अनेक नवीन रिवॉर्ड्स लाईव्ह होत आहेत. या इव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अल्ट्रा-प्रीमियम गेमिंग वस्तू रिवॉर्ड्स स्वरूपात क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

तुम्हाला देखील गेममध्ये नवीन नवीन गेम वस्तू मिळवायला आवडत असतील पण या गेमिंग वस्तू खरेदी करण्यासाठी तुमच्याकडे पुरेसे डायमंड्स नसतील, तर गेममध्ये लाईव्ह झालेला नवीन इव्हेंट तुमच्यासाठी आहे. या नव्या इव्हेंटचे नाव स्ट्रेंज सप्लाईस असे आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या प्लेयर्सना लूट बॉक्स आणि रॉयल व्हाउचर मोफत अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे.  (फोटो सौजन्य – YouTube)

स्ट्रेंज सप्लाईज इव्हेंट

स्ट्रेंज सप्लाइज टास्क बेस्ड इव्हेंट आहे. याचा अर्थ असा आहे की या इव्हेंटमध्ये टास्क परफॉर्म केल्यानंतर प्लेअर्सना रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे आणि यासाठी डायमंड्स खर्च करण्याची देखील गरज नाही. यामध्ये लक रॉयल वाउचर, ग्रेनेड आणि लूट बॉक्स रिवॉर्ड्स स्वरूपात उपलब्ध आहेत. हा इव्हेंट गेममध्ये 3 मे पर्यंत लाईव्ह असणार आहे.

रिवॉर्ड्स यादी

टास्क बेस्ड इव्हेंटमध्ये मिळणाऱ्या रिवॉर्ड्सबाबत जाणून घेऊया

  • लक रॉयल व्हाऊचर
  • ग्रेनेड जस्टअवे
  • लूट बॉक्स मायो ऑन राईस

हे टास्क पूर्ण करा आणि जिंका रिवार्ड्स

  • BR/CS रँक्ड मॅचमध्ये शत्रूंना 5000 डॅमेज दिल्यानंतर लक रॉयल वाउचर मिळणार आहे.
  • BR/CS रँक्ड मॅचमध्ये शत्रूंना 10000 डॅमेज दिल्यानंतर ग्रेनेड-जस्टअवे मिळणार आहे.
  • BR/CS रँक्ड मॅचमध्ये शत्रूंना 20000 डॅमेज दिल्यानंतर लूट बॉक्स रिवॉर्ड स्वरूपात मिळणार आहे.

रिवॉर्ड करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • रिवॉर्ड्स अनलॉक करून क्लेम करण्याची प्रोसेस अतिशय सोपी आहे.
  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोन मध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • होम स्क्रीनवर दिसणारे इव्हेंट्स बॅनर क्लिक करा.
  • आता तुमचे होम स्क्रीनवर इव्हेंट सेक्शन ओपन होईल.
  • यामध्ये फ्री फायर मॅक्स X गिनतामा टॅबवर क्लिक करा.
  • आता स्ट्रेंज सप्लाइजवर क्लिक करा.
हे आहेत फ्री फायर मॅक्सचे आजचे रिडीम कोड्स

  • FV9GYEH4N56M
  • FKHI87F6DTXS
  • F38EGH4R5UT8
  • F76X5S4AQE1D
  • F8KYD46I876A
  • 5QRDN7EO987T
  • D2RFA5QFG1HU
  • FFRSX4CYHLLQ
  • FFSKTXVQF2NR
  • FFDMNSW9KG2
  • FFSGT7KNFQ2X
  • FPSTQ7MXNPY5
  • FF6YH3BFD7VT

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: May 02, 2026 | 09:02 AM

