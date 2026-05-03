भारताचे तिसरे आणि देशाचे पहिले मुस्लिम राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या ०३ मे चा इतिहास

Updated On: May 03, 2026 | 08:40 AM
आज भारतरत्न आणि आधुनिक भारताचे तिसरे आणि देशाचे पहिले मुस्लिम राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांची पुण्यतिथी आहे. हुसेन यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य शिक्षणासाठी समर्पित केले. त्यांनी अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया इस्लामिया या संस्थांच्या उभारणीत आणि विकासात मोठे योगदान दिले आहे. त्यांचा महात्मा गांधीच्या मूलभूत शिक्षणाच्या संकल्पेनेला मूर्त रुप देण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांनी मुलांनी केवळ पुस्तकी ज्ञान न घेता कृतीतून शिकावे, यावर भर दिला.  त्यांनी १९६३ मध्ये भाररत्न या सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. शिक्षण हेच राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्याचे मुख्या साधन आहे,  असा त्यांचा विचार होता. ३ मे १९६९ रोजी पदावर असतानाच त्यांचे निधन झाले होते.

03 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1715: संपूर्ण सूर्यग्रहण उत्तर युरोप आणि उत्तर आशियामध्ये दिसले.
  • 1802: वॉशिंग्टन (DC) शहराची स्थापना झाली.
  • 1913: दादासाहेब फाळके यांचा राजा हरिश्चंद्र हा पहिला भारतीय मूकपट प्रदर्शित झाला.
  • 1939: नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना केली.
  • 1947: इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC) ची स्थापना झाली.
  • 1947 : जय हिंद भारतीय तिकीट प्रसिध्द
  • 1973: 1451 फूट आणि 108 मजली, शिकागोमधील सीअर्स टॉवर जगातील सर्वात उंच इमारत बनली (त्यावेळी).
  • 1994: दक्षिण आफ्रिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत ज्यामध्ये सर्व जातींच्या नागरिकांना मतदानाचा अधिकार होता, विद्यमान अध्यक्ष एफ.डब्ल्यू.डी. कर्क यांच्या पक्षाचा पराभव झाला. नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखालील आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसने बहुमत मिळवले.
  • 1999: एडविन जस्कुलस्की या 96 वर्षीय गृहस्थांनी 100 मी. त्याने 24.04 सेकंदात शर्यत धावण्याचा विश्वविक्रम केला.
03 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1818 : ‘महर्षी भालजी पेंढारकर’ – चित्रपट यांचा जन्म.
  • 1896 : ‘व्ही. के. कृष्ण मेनन’ – भारताचे संरक्षणमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: ६ ऑक्टोबर १९७४)
  • 1898 : : ‘गोल्डा मायर’ – शिक्षिका आणि इस्रायलच्या चौथ्या पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू: ८ डिसेंबर १९७८)
  • 1951 : ‘अशोक गहलोत’ – राजस्थानचे मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
  • 1959 : ‘उमा भारती’ – भाजपाच्या जेष्ठ नेत्या यांचा जन्म.
03 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1912 : नझीर अहमद देहलवी ऊर्फ डिप्टी – उर्दू कादंबरीचे जनक मानले जाणारे उर्दू लेखक, समाजसुधारक यांचे निधन.
  • 1969 : ‘डॉ. झाकीर हुसेन’ – भारताचे तिसरे राष्टपती, शिक्षणतज्ज्ञ पद्मविभूषण व भारतरत्‍न यांचे निधन. (जन्म: 8 फेब्रुवारी 1897)
  • 1971 : ‘धनंजय रामचंद्र गाडगीळ’ – प्रसिध्द अर्थशास्त्र यांचे निधन. (जन्म: 10 एप्रिल 1901)
  • 1977 : ‘हमीद दलवाई’ – मुस्लिम सत्यशोधक चळवळीचे अध्वर्यू यांचे निधन. (जन्म: 29 सप्टेंबर 1932)
  • 1978 : ‘विठ्ठल दत्तात्रय घाटे’ – लेखक, कवी व शिक्षणतज्ज्ञ यांचे पुणे येथे निधन. (जन्म: 17 जानेवारी 1895)
  • 1981 : ‘फातिमा रशीद’ ऊर्फ ‘नर्गिस’ – हिंदी चित्रपट अभिनेत्री यांचे निधन. (जन्म: 1 जून 1929)
  • 1996 : ‘वसंत गवाणकर’ – व्यंगचित्रकार यांचे निधन.
  • 2000 : ‘शकुंतलाबाई परांजपे’ – जेष्ठ समाजसेविका यांचे निधन. (जन्म: 17 जानेवारी 1906)
  • 2006 : भाजपाचे जेष्ठ नेते, केंद्रीय मंत्री आणि राज्यसभा खासदार प्रमोद महाजन यांचे निधन. (जन्म: 30 ऑक्टोबर 1949)
  • 2009 : जेष्ठ साहित्यिक राम बाळकृष्ण शेवाळकर यांचे निधन. (जन्म: 2 मार्च 1931)
  • 2011 : गीतकार कवी जगदीश खेबुडकर यांचे निधन. (जन्म: 10 मे 1932)
