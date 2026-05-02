फोनवर अलर्ट वाजताच घाबरले लोकं… सुरु झाला गोंधळ, काय आहे नेमंक कारण? सरकारनेच केलं जाहीर

देशभरात अनेकांच्या मोबाईलवर अचानक इमर्जन्सी अलर्ट वाजल्याने नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र हा अलर्ट कोणत्याही धोक्याचा नसून सरकारकडून सुरू असलेल्या आपत्ती सूचना प्रणालीच्या चाचणीचा एक भाग आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 01:13 PM
  • अचानक मोबाईलवर वाजलेल्या इमर्जन्सी अलर्टमुळे नागरिकांमध्ये काही काळ गोंधळ निर्माण झाला.
  • हा अलर्ट सरकारकडून सुरू असलेल्या आपत्ती पूर्वसूचना प्रणालीच्या चाचणीचा भाग आहे.
  • नागरिकांनी घाबरू नये, कारण ही केवळ टेस्ट आहे
 

तुमच्या फोनवर देखील सायरन वाजल्याचा आवाज आला का? तुमच्या मनात देखील गोंधळ उडाला का? आता काय होणार, असे अनेक प्रश्न तुमच्या मनात देखील आले आहेत का? घाबरू नका. ही केवळ एक चाचणी आहे. सरकारने आधीच जाहीर केले होते की, ‘आज 2 मे रोजी दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास देशातील सर्व नागरिकांच्या फोनवर एकाच वेळी अलर्ट वाजणार आहे. ही केवळ एक चाचणी असून घारबून जाण्याची गरज नाही.’

एकाचवेळी वाजला सायरन

सरकारने केलेल्या घोषणेप्रमाणेच आज दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास देशातील सर्व नागरिकांच्या फोनवर एकाचवेळी सायरन वाजला. असे एकदा नाही तर दोन वेळा घडले. अचानक सायरन वाजल्याने अनेकजण घाबरले होते. फोन अचानक वायब्रेट झाल्याने लोकांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच चिंता निर्माण झाली होती. मात्र काहीवेळाने सर्व परिस्थिती पूर्वपदावर आली. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की, तुमच्या फोनवर वाजलेला सायरन ही केवळ एक चाचणी आहे. यामुळे तुम्हाला घाबरण्याची काहीच गरज नाही.

मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषेत मेसेज

एसएमएसद्वारे मोबाईलवर आलेल्या मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषेत मेसेज आले होते. मेसेजमध्ये लिहीले आहे की, भारताने आपल्या नागरिकांसाठी तात्काळ आपत्ती सूचना सेवेकरिता, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून सेल ब्रॉडकास्ट सुरू केले आहे. नागरिकांना सतर्क करा, राष्ट्राला सुरक्षित ठेवा. हा संदेश मिळाल्यावर जनतेकडून कोणतीही कृती करण्याची आवश्यकता नाही. हा एक चाचणी संदेश आहे. -भारत सरकार

‘सेल ब्रॉडकास्ट’ नावाच्या प्रणालीचा वापर

एसएमएससोबतच एक व्हॉईस मेसेज देखील जारी करण्यात आला होता. हा संदेश भारत सरकारद्वारे ‘सेल ब्रॉडकास्ट’ नावाच्या प्रणालीचा वापर करून पाठवला जातो. भूकंप, पूर, चक्रीवादळ इत्यादींसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना त्वरित सावध करण्यासाठी याची रचना केली आहे. या अलर्टमध्ये “अत्यंत गंभीर इशारा” असे म्हटले आहे, कारण खऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी हीच श्रेणी वापरली जाते. परंतु त्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ही केवळ एक चाचणी आहे. मेसेज पाहून घाबरून जाण्याचा गरज नाही.

३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रणाली कार्यरत

दूरसंचार विभागाचे प्रमुख संशोधन आणि विकास केंद्र असलेल्या सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स (सी-डॉट) ने विकसित केलेली एकात्मिक सूचना प्रणाली (साचेट) एनडीएमएने यशस्वीरित्या कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही प्रणाली आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाने शिफारस केलेल्या कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) वर आधारित आहे. भारतातील सर्व ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रणाली कार्यरत आहे. या प्रणालीद्वारे मोबाईल यूजर्सना एसएमएसद्वारे आपत्ती आणि आपत्कालीन परिस्थितीशी संबंधित सूचना पाठवल्या जातात.

Published On: May 02, 2026 | 12:19 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM