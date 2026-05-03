कशाला माझ्या हद्दीत आला…! डायव्हरला पाहताच कासवाला राग अनावर, पाहता क्षणीच कानाखाली हाणली; हास्यास्पद Video Viral

Turtle Slaps Man : डाव्हरला पाण्यात पाहताच कासव भडकला आणि त्याने क्षणाचाही विलंब न करता त्याच्या कानाखाली जोरदार थप्पड मारली. हे दृष्य आता सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असून लोकांना ते पाहून हसू अनावर होत आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 09:03 AM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • पाण्यात डुबकी मारताना कासवाने अचानक कानाखाली लगावल्याचा मजेशीर प्रसंग.
  • अनपेक्षित ‘थप्पड’ पाहून यूजर्समध्ये हशा, व्हिडिओ जोरात व्हायरल.
  • कासवाच्या वागण्यामागचं कारण काय असावं यावर नेटिझन्समध्ये चर्चा.
वन्यजीवांचे अनेक व्हिडिओज सोशल मिडियावर व्हायरल होत असतात. हे व्हिडिओ आपल्याला प्राण्यांविषयी जवळून जाणून घेण्यास मदत करतात. कधीकधी असेही दृष्य शेअर केले जातात जे आपल्या कल्पनेपलिकचे ठरतात. अलिकडे असेच एक मजेदार दृश्य शेअर करण्यात आले आहे ज्यात कासवाने डाव्हरच्या कानशिलात हाणल्याचे दिसून आले. मुख्य म्हणजे हे दृष्य पाहल्यानंतर कुणाला राग आला नाही तर सर्व यूजर्सना हसू अनावर झालं. डाव्हरला देखील हा मार खाऊन धक्का बसल्याचे व्हिडिओत दिसले. हे दृष्य पाहून आता यूजर्स यावर मजेदार प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. काहींचे म्हणणे आहे की, डाव्हरचे येणे क्वचित कासवाला आवडले नसावे त्यामुळेच त्याने नको असलेल्या पाहुण्याला धडा शिकवला. चला व्हिडिओतील या दृष्यांविषयी जर सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

ही घटना क्रिस्टोफर चँग नावाच्या एका अमेरिकन कंटेंट क्रिएटरसोबत घडून आली जेव्हा तो पाण्यातील जग पाहायला पाण्याच्या आत गेला. सुरुवातील सर्व दृष्ये सामान्य वाटत होताी पण पाण्याच्या आत जाताच क्रिस्टोफरला चांगलीच शिक्षा मिळाली. त्याच्या मते, कासवं सहसा माणसांपासून दूर राहतात आणि आपल्या मार्गाने निघून जातात. पण यावेळी मात्र गोष्टी वेगळ्या होत्या. हे कासव वारंवार त्याच्याभोवती फेऱ्या मारू लागले आणि त्याचा पाठलाग करत राहिले.

व्हिडिओमध्ये दिसले की, क्रिस्टोफर जसा पाण्याच्या आत गेला विरुद्ध दिशेने एक कासव त्याच्याजवळ धावत आला. बाजूने जाताना त्याने अलगदपणे क्रिस्टोफरच्या कानाखाली बजावली आणि तो पुढे गेला. क्रिस्टोफर मात्र या अनपेक्षित हल्ल्याने चांगलाच हादरला आणि त्याची प्रतिक्रिया व्हिडिओची मजा आणखी वाढवते. क्रिस्टोफरने सांगितले की, त्याने कासवांसोबत अनेकदा पाण्यात डुबकी मारली आहे पण असा अनुभव त्याला आयुष्याच पहिल्यांदाच आला.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Christopher Chang (@lifeoftopher00)

या घटनेचा व्हिडिओ @lifeoftopher00 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘ती थप्पड होती की ‘हाय-फाईव्ह’?’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “त्या थप्पडमध्ये कासवाने म्हटले की चालता हो इथून”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “यावरुन मला आठवले की कासवांना काळा रंग आवडत नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “तो कदाचित तुला सावध करत असावा”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 03, 2026 | 09:03 AM

