कशाला माझ्या हद्दीत आला...! डायव्हरला पाहताच कासवाला राग अनावर, पाहता क्षणीच कानाखाली हाणली; हास्यास्पद Video Viral

भांडणाचं रूपांतर कॉमेडीत! “तुझी खोपडी फोडेन” म्हणत 2 म्हाताऱ्या बहिणींमध्ये सुरु झाला वाद, पाहून यूजर्सना फुटलं हसू; Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
ही घटना क्रिस्टोफर चँग नावाच्या एका अमेरिकन कंटेंट क्रिएटरसोबत घडून आली जेव्हा तो पाण्यातील जग पाहायला पाण्याच्या आत गेला. सुरुवातील सर्व दृष्ये सामान्य वाटत होताी पण पाण्याच्या आत जाताच क्रिस्टोफरला चांगलीच शिक्षा मिळाली. त्याच्या मते, कासवं सहसा माणसांपासून दूर राहतात आणि आपल्या मार्गाने निघून जातात. पण यावेळी मात्र गोष्टी वेगळ्या होत्या. हे कासव वारंवार त्याच्याभोवती फेऱ्या मारू लागले आणि त्याचा पाठलाग करत राहिले.
व्हिडिओमध्ये दिसले की, क्रिस्टोफर जसा पाण्याच्या आत गेला विरुद्ध दिशेने एक कासव त्याच्याजवळ धावत आला. बाजूने जाताना त्याने अलगदपणे क्रिस्टोफरच्या कानाखाली बजावली आणि तो पुढे गेला. क्रिस्टोफर मात्र या अनपेक्षित हल्ल्याने चांगलाच हादरला आणि त्याची प्रतिक्रिया व्हिडिओची मजा आणखी वाढवते. क्रिस्टोफरने सांगितले की, त्याने कासवांसोबत अनेकदा पाण्यात डुबकी मारली आहे पण असा अनुभव त्याला आयुष्याच पहिल्यांदाच आला.
या घटनेचा व्हिडिओ @lifeoftopher00 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘ती थप्पड होती की ‘हाय-फाईव्ह’?’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “त्या थप्पडमध्ये कासवाने म्हटले की चालता हो इथून”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “यावरुन मला आठवले की कासवांना काळा रंग आवडत नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “तो कदाचित तुला सावध करत असावा”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.