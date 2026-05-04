  • Free Fire Max Vs Pubg Mobile What Is The Difference Between Both Games Including Gameplay Graphics And Performance Tech News Marathi

Free Fire MAX vs PUBG Mobile: कोणता गेम आहे खरा किंग? गेमप्ले, ग्राफिक्स आणि परफॉर्मन्समधील फरक जाणून घ्या

आजच्या मोबाईल गेमिंग दुनियेत फ्री फायर मॅक्स आणि पबजी मोबाईल हे गेम्स प्रचंड लोकप्रिय आहेत. दोन्ही गेम्समध्ये अ‍ॅक्शन आणि सर्व्हायव्हलचा थरार असला तरी त्यांच्या फीचर्स, गेमप्ले आणि परफॉर्मन्समध्ये महत्त्वाचे फरक आहेत.

Updated On: May 04, 2026 | 10:26 AM
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये मॅच 10–15 मिनिटांची असते.
  • पबजी मोबाईल मध्ये 20–30 मिनिटांची लांब आणि अधिक रियलिस्टिक मॅच मिळते.
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये युनिक कॅरेक्टर स्किल्स मिळतात.
आजच्या काळात मोबाईल गेमिंगमध्ये दोन बॅटल रॉयल गेम्स प्लेअर्समध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहेत. यामध्ये फ्री फायर मॅक्स आणि पबजी मोबाईल या दोन्हीचा समावेश आहे. दोन्ही मोबाईल गेम्स अ‍ॅक्शन, सरवाईव्हल आणि शूटिंगचा अतिशय चांगला अनुभव ऑफर करतात. दोन्ही गेम्समधील अनुभव काही प्रमाणात सारखा असला तरी देखील या दोन्ही मोबाईल गेम्समध्ये काही फरक देखील आहे.

गेमप्ले आणि ड्युरेशन

सर्वात आधी गेमप्ले आणि ड्युरेशन याबाबत जाणून घेऊया. फ्री फायर मॅक्स मध्ये एक मॅच सुमारे दहा ते पंधरा मिनिटांची असते. तर पबजी मोबाईलमधील एक मॅच सुमारे 20 ते 30 मिनिटांपर्यंत सुरू असते. जर तुम्हाला कमी वेळात जास्त आणि वेगवान खेळाचा अनुभव पाहिजे असेल तर तुम्ही फ्री फायर मॅक्सची निवड करू शकता. पण तुम्हाला दीर्घकाळ आणि रियलॅस्टिक मॅच खेळण्यात आनंद मिळत असेल तर पबजी मोबाईल तुमच्यासाठी बेस्ट आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

ग्राफिक्स आणि व्हीज्यूअल्स

पबजी मोबाईल त्यांच्या रियलॅस्टिक ग्राफिकसाठी ओळखला जातो. यामध्ये नकाशे, बंदुकी आणि कॅरेक्टर अत्यंत खरे वाटतात. फ्री फायर मॅक्समधील ग्राफिक्स थोडे कलरफुल आणि थोडे ॲनिमेटेड स्टाईल असतात. कमी रॅम असलेल्या फोनमध्ये देखील फ्री फायर मॅक्स अतिशय स्मूथ चालतो. मात्र पबजी मोबाईल खेळण्यासाठी पावरफुल डिव्हाईस गरजेचे असते.

कंट्रोल आणि अडथळे

दोन्ही गेम्समधील कंट्रोल आणि अडथळे वेगवेगळे आहेत. फ्री फायर मॅक्स नवख्या खेळाडूंसाठी अतिशय चांगला गेम मानला जातो. याचा गेमप्ले अतिशय साधा आहे आणि नवीन प्लेयर हा गेम अतिशय जलद शिकू शकतात. पबजी मोबाईल थोडा आव्हानात्मक आहे. कारण यामध्ये रिकॉइल कंट्रोल, निशाणा साधनं आणि स्ट्रॅटेजी जास्त महत्त्वाची असते.

कॅरेक्टर्स आणि शक्ती

फ्री फायर मॅक्स मध्ये प्रत्येक कॅरेक्टरची एक वेगळी शक्ती असते. ज्यामुळे गेम युनिक बनतो. पबजी मोबाईलमध्ये अशी सिस्टीम नाही.

आकार आणि परफॉर्मंस

हा देखील एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. फ्री फायर मॅक्सचा आकार पबजी मोबाईलच्या तुलनेत कमी असतो आणि लो स्टोरेज असलेल्या फोनमध्ये देखील फ्री फायर मॅक्स अगदी सहज खेळला जाऊ शकतो. मात्र पबजी मोबाईलचा आकार मोठा असतो. त्यामुळे स्मूथ गेमप्ले अनुभव पाहिजे असेल तर तुम्हाला हाय एंड डिव्हाईसची गरज असते.

कम्युनिटी आणि ई-स्पोर्ट्स

कम्युनिटी आणि ई-स्पोर्ट्सबद्दल बोलायचं झालं तर, दोन्ही गेम्सचा खेळाडू वर्ग मोठा आहे. ई-स्पोर्ट्समध्ये पबजी मोबाईल अधिक लोकप्रिय आहे, पण फ्री फायर मॅक्सची लोकप्रियता सुद्धा वेगाने वाढत आहे.

Published On: May 04, 2026 | 10:26 AM

