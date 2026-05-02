Maharashtra HSC Result 2026 : विद्यार्थ्यांची धडधड वाढली…! बारावीचा आज निकाल, ‘असा’ तपासा तुमचा रिझल्ट

महाराष्ट्र बोर्डाचा १२वीचा निकाल गेल्या वर्षी ५ मे रोजी जाहीर झाला होता. डिजीलॉकरने काही दिवसांपूर्वीच digilocker.gov.in या आपल्या वेबसाइटवर “लवकरच येत आहे” (COMING SOON) अशी सूचना प्रसिद्ध करून निकाल लवकरच जाहीर होणार असल्याची घोषणा केली होती. महाराष्ट्र बोर्डाच्या निकालाच्या वेबसाईटवर काही बिघाड झाल्यास, विद्यार्थी डिजीलॉकर वेबसाईट किंवा ॲपद्वारे आपला निकाल तपासू शकतील. महाराष्ट्र बोर्डाच्या पत्रकार परिषदेत मुला-मुलींच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारीसुद्धा जाहीर केली जाईल.
HSC Result 2026: हृदयाचे ठोके वाढले! उद्या दुपारी १ वाजता लागणार बारावीचा निकाल; रिझल्ट पाहण्यासाठी ‘या’ लिंक्सवर करा क्लिक
महाराष्ट्र बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइट, mahahsscboard.in ला भेट द्या.
होमपेजवरील ‘एचएससी परीक्षा निकाल २०२६’ (HSC Examination Result 2026) या लिंकवर क्लिक करा.
तुमचा रोल नंबर (सीट नं.) आणि आईचे पहिले नाव टाका. (जर अर्जामध्ये तुमच्या आईचे नाव दिले नसेल, तर ‘XXX’ टाका.)
‘निकाल पहा’ (View Result) टॅबवर क्लिक करा.
महाराष्ट्र बोर्ड १२वी निकाल २०२६ स्क्रीनवर दिसेल. भविष्यातील संदर्भासाठी तो डाउनलोड करा आणि त्याची प्रिंटआउट घ्या.
महाराष्ट्र बोर्डाचा १२वीचा निकाल या अधिकृत वेबसाइट्सवर पाहता येईल:
mahresult.nic.in
mahahsscboard.in
hscresult.mkcl.org
results.digilocker.gov.in (डिजीलॉकर)
महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी निकाल २०२६ ची वाट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. बोर्ड आज, २ मे २०२६ रोजी १२वीच्या निकालाची लिंक सक्रिय करेल.
पत्रकार परिषद: सकाळी ११:०० वाजता (पुणे कार्यालयातून)
निकाल लिंक सक्रिय: दुपारी १:०० वाजल्यापासून निकाल ऑनलाइन तपासता येईल.
