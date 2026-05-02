Iran-US War : इराण-अमेरिका यांच्यातील तणाव पुन्हा तीव्र होणार?; निर्णायक युद्धाच्या तयारीत अमेरिका

वॉशिंग्टन : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव पुन्हा तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असून, जागतिक स्तरावर अस्थिरतेची भीती व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणविरोधात निर्णायक लष्करी कारवाईच्या तयारीत असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात अमेरिकन सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) चे कमांडर ब्रँड कूपर आणि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष यांनी ट्रम्प यांना सविस्तर माहिती दिली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुमारे ४५ मिनिट चाललेल्या या बैठकीत इराणवर संभाव्य हल्ल्यांच्या तीन नव्या योजनांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने केवळ २४ तासांत इस्त्रायलला सुमारे ६५०० टन लष्करी साहित्य आणि दारुगोळा पाठविल्याची माहिती समोर आली आहे. फेब्रुवारीअखेर इराणविरोधातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून अमेरिका इस्रायलला आतापर्यंत सुमारे ११५६०० टन लष्करी साहित्य पुरवठा केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ४०३ हवाई उड्डाणे आणि १० सागरी मार्गाद्वारे हा पुरवठा करण्यात आला आहे.
इस्रायलला मोठी मदत
इस्रायली संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, अमेरिकेतून दोन मालवाहू जहाजे आणि अनेक विमानांद्वारे इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लष्करी साहित्य पोहोचविण्यात आले. यामध्ये ६५०० टन हवाई व जमीनी दारुगोळा, लष्करी ट्रक, जॉइंट लाइट टॅक्टिकल व्हेइकल्स (जेएलटीव्ही) तसेच इतर उपकरणांचा समावेश आहे. या संपूर्ण मोहिमेचे समन्वयन इस्रायलच्या संरक्षण खरेदी संचालनालयाने केले.
नागरिकांना इराण, इराक, लेबनॉन सोडण्याचे आदेश
पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला संघर्ष सध्या काही काळासाठी थांबला असला तरी इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शाब्दिक युद्धामुळे त्याचा कधीही भडका उडू शकतो, अशी स्थिती आहे. या सर्व अनिश्चिततेच्या वातावरणातच संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) ने तातडीच्या प्रभावाने आपल्या नागरिकांच्या इराण, इराक आणि लेबनॉन या देशांच्या प्रवासावर बंदी घातली घातल्याने खळबळ उडाली आहे. यूएईही युद्धात सामील होणार असल्याच्या शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यूएईच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पोस्टद्वारे अधिकृत निवेदनही जारी केले आहे.
हेदेखील वाचा : Middle East Conflict : ‘विनाशाच्या उंबरठ्यावरून मागे फिरा,’ गुटेरेस यांची ‘या’ देशांना आर्त हाक; UNचे जागतिक शांततेचे मोठे आवाहन