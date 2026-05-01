केवळ 299 रुपयांत नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईमसह अनेक ओटीटी अ‍ॅप्सचा अ‍ॅक्सेस? तुम्हालाही आलाय असा मेसेज? सावधान, एक क्लिक अन्…

सायबर गुन्हेगारांनी लोकांची फसवणूक करण्यासाठी एक नवीन पद्धत शोधली आहे. ओटीटी अ‍ॅप्स सबस्क्रिप्शनचे खोटे मेसेज पाठवून लोकांकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापासून सुरक्षित कसं राहायचं जाणून घ्या.

Updated On: May 01, 2026 | 02:54 PM
  • 299 रुपयांत नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ सारख्या ओटीटी सबस्क्रिप्शन देण्याचा दावा हा पूर्णपणे फसवणूक आहे.
  • स्कॅमर्स लिंकवर क्लिक करून पेमेंट घेतात आणि तुमची वैयक्तिक व बँक माहिती चोरतात.
  • अधिकृत अ‍ॅप किंवा टेलिकॉम प्लॅन्सशिवाय कोणत्याही ओटीटी ऑफरवर विश्वास ठेवू नका.
केवळ 299 रुपयांत तुम्हालाही मिळणार नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईमसह अनेक ओटीटी अ‍ॅप्सचा अ‍ॅक्सेस… तुमच्याही मोबाईलवर असा मेसेज आला आहे का? सावध राहा. ही टेलिकॉम कंपन्यांची कोणतीही ऑफर नाही तर हा एक मोठा स्कॅम आहे. गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सअ‍ॅप-टेलिग्राम सारख्या मेसेजिंग अ‍ॅप्सवर स्कॅम सुरु आहे. सब्सक्रिप्शन बंडलच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करून त्यांच्याकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याशिवाय या पद्धतीने स्कॅमर्स लोकांकडून त्यांची वैयक्तिक माहिती देखील गोळा करत आहेत.

ओटीटी स्कॅम

टेलिग्रामवर असे अनेक चॅनेल्स उपलब्ध आहेत, जे 299 रुपयांत नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम, जिओहॉटस्टार, झी5 आणि सोनी लिव्ह सारख्या ओटीटी ॲप्सचे सबस्क्रिप्शन देण्याचा दावा करतात. हे चॅनेल्स सायबर गुन्हेगारांद्वारे चालवले जातात. सायबर गुन्हेगार ग्राहकांना ओटीटी ॲप्सचे सबस्क्रिप्शन देण्याचा दावा करत वैयक्तिक माहितीची मागणी करतात. ज्यामध्ये ई-मेल अड्रेस, फोन नंबर आणि बँक डिटेल्स देखील समाविष्ट असतात. ही माहिती शेअर केल्यानंतर सायबर गुन्हेगार तुमच्या मोबाईलवर एक लिंक पाठवतात, ज्यामध्ये पेमेंट करण्यासाठी सांगितलं जातं. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

पेमेंट करण्यासाठी जेव्हा तुम्ही लिंकवर क्लिक करता, तुमच्या अकाऊंटमधील पैसे गायब होतात. तुम्हाला कोणत्याही ओटीटी ॲप्सचे सबस्क्रिप्शन दिले जात नाही, मात्र तरी देखील अकाऊंटमधील पैसे कापले जातात. असाच प्रकार मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅपवर देखील सुरु आहे.

असा प्रकार पहिल्यांदा घडला नाही. यापूर्वी देखील फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर अनेक ग्रुप्स आणि पेज लोकांची फसवणूक करत होते. ओटीटी ॲप्सचे सबस्क्रिप्शनच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केली गेली आहे. नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम किंवा जिओहॉटस्टारसारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे प्रीमियम सबस्क्रिप्शन स्वस्त दरात देण्याच्या नावाखाली लोक हॅकर्सच्या जाळ्यात सहज अडकतात.

असं राहा सुरक्षित

व्हॉट्सअ‍ॅप-टेलिग्राम सारख्या प्लॅटफॉर्मवर वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप्स अ‍ॅक्टिव्ह असतात. या ग्रुप्सद्वारे खोटे पण आकर्षक मेसेज लोकांपर्यंत पोहोचवले जातात. पण या मेसेजकडे दुर्लक्ष करणं शहाणपणाचं ठरतं.

  • मेसेजमध्ये आलेल्या कोणत्याही लिंकवर क्लिक करू नका.
  • कोणत्याही व्यक्तिसोबत तुमची वैयक्तिक माहिती आणि बँक डिटेल्स शेअर करू नका. .
  • ओटीटी अ‍ॅप्सचे सबस्क्रिप्शन अधिकृत अ‍ॅप्वरूनच खरेदी करा.
  • फक्त टेलिकॉम कंपन्याच त्यांच्या निवडक प्लॅन्ससोबत ओटीटी बंडल्स देतात.

