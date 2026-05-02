फिरण्यासाठी परफेक्ट आहे राजस्थानमधील जवाई, गर्दीपासून दूर ऑफबीट डेस्टिनेशन शोधताय तर या ठिकाणाला नक्की भेट द्या

राजस्थानमधील जवाई हे शांत, निसर्गरम्य आणि ऑफबीट ठिकाण पर्यटकांसाठी एक वेगळाच अनुभव देतं. गर्दीपासून दूर राहून वन्यजीव आणि सुंदर निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी हे परफेक्ट डेस्टिनेशन आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 08:33 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • मोकळ्या टेकड्यांवर बिबट्यांना जवळून पाहण्याची अनोखी संधी.
  • जवाई धरण आणि आजूबाजूचा निसर्ग अत्यंत आकर्षक.
  • ऑक्टोबर ते मार्च हा भेटीसाठी सर्वोत्तम काळ.
राजस्थान हे भारतातील एक लोकप्रिय राज्य आहे. ते आपल्या सांस्कृतिक वारसा आणि समृद्ध परंपरांसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. सोनेरी वाळवंट, सुंदर पर्वतरांगा आणि भव्य महालांनी भरलेले हे राज्य पर्यटकांचे नेहमीच स्वागत करते. अनेक सेलिब्रेटींचे विवाहसोहळे देखील या ठिकाणी पार पडले आहेत. अशातच आज आम्ही तुम्हाला राजस्थानमधील एका अशा ऑफबीट डेस्टीनेशनची माहिती सांगत आहोत जिथे तुम्ही पर्यटनाचा एक अद्भूत अनुभव घेऊ शकता. हे ठिकाण राजस्थानच्या पाली जिल्ह्यात वसले आहे. ते सुमेरपूर तहसीलच्या अंतर्गत येते. याचे नाव आहे सवाई. राजस्थानमधील हे ठिकाण फार कमी लोकांना ठाऊक आहे त्यामुळे इथे कोणत्याही गजबटाशिवाय पर्यटनाचा चांगला अनुभव घेता येऊ शकतो.

जवाईला भेट देणे विशेष का आहे?

जगभरातील बिबटे बहुतेकदा घनदाट जंगलांमध्ये लपून राहतात. पण जवाईमध्ये मोकळ्या ग्रॅनाइटच्या टेकड्यांवर त्यांचे वास्तव आपल्याला पाहायला मिळते. इथे तुम्हाला बिबटे देखील पाहता येतील. मुख्य म्हणजे, इथे बिबटे विनाकारण माणसांवर हल्ला करत नाही ज्यामुळे कोणत्याही भितीशिवाय तुम्हाला जवळून त्यांना पाहता येईल.

जवाई धरण

या ठिकाणाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे जवाई धरण. जोधपूरचे महाराजा उम्मेद सिंग यांनी बांधलेले हे धरण पश्चिम राजस्थानमधील सर्वात मोठे धरण आहे. जोधपूर आणि पालीसाठी पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असल्यामुळे त्याला मारवाडचे अमृच सरोवर म्हणून ओळखले जाते. या ठिकाणाहून दिसणारे दृश्य अत्यंत सुंदर आहे.

देवगिरी मंदिर

इथे तुम्हाला देवगिरीचे प्राचीन मंदिर देखील पाहायला मिळेल. विशाल खडकाखाली बांधलेले हे मंदिर स्थानिक भक्तीचे केंद्र असून ते देवी चामुंडाला समर्पित आहे. मंदिराच्या पायऱ्यांवर किंवा जवळ बिबटे बसलेले दिसतात पण ते भाविकांना त्रास देत नाहीत.

भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ कोणता?

या ठिकाणाला भेट देण्यासाठी ऑक्टोबर ते मार्च हा कालावधी सर्वात उत्तम मानला जातो. कारण या काळात हवामान आल्हाददायक असते. तसेच याकाळात तुम्हाला या परिसरात अनेक प्राणी पाहायला मिळतात.

कसे पोहोचायचे?

जवाईसाठी सर्वात जवळचे विमानतळ उदरपूर (सुमारे १४० किमी) किंवा जोधपूर (सुमारे १६० किमी) आहे. सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन मोरिबेडा किंवा फालना आहे. इथून पुढे कॅब करुन जवाईला जाता येते. याशिवाय रेल्वे मार्गानेही जवाईला जाता येते.

Published On: May 02, 2026 | 08:33 AM

