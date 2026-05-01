Instagram Edits चा धमाका! 1 वर्ष पूर्ण होताच पडणार नव्या फीचर्सचा पाऊस, एडीटींग होणार आणखी मजेदार

इंस्टाग्राम सतत प्रयत्न करत आहे की, यूजर्सना व्हिडीओ एडीटींग करताना जास्त त्रास सहना करावा लागू नये आणि जास्त मेहनत करावी लागू नये, यासाठी कंपनीने एडीट्स लाँच केले होते. एडीट्सच्या मदतीने यूजर्स कॅप्शन जोडणं, क्लिप्स ट्रिम करणं, विज्युअल्स आणि ऑडीओ एडजस्ट करणं ही सर्व कामं अगदी सहजपणे करू शकतात. याशिवाय एडीट्समध्ये टेलीप्रॉम्प्टर फीचर देखील जोडण्यात आले आहे. या फीचरच्या मदतीने व्हिडीओ रेकॉर्ड करताना स्क्रिप्ट अगदी सहजपणे वाचू शकता. यासाठी दुसऱ्या अॅपचा वापर करण्याची गरज नाही. (फोटो सौजन्य – Google Play Store)
नव्या अपडेट्समध्ये कॅप्शन टूल्स आणखी सुधारले जाणार आहे, ज्यामध्ये अनेक भाषांचा सपोर्ट असणार आहे. यासोबतच व्हिडीओमधील रंग अधिक अचुकपणे एडजस्ट करण्यासाठी एडवांस कंट्रोल्स दिले जाणार आहेत. यामुळे यूजर्सना त्यांच्या व्हिडीओला जास्त प्रोफेशनल लूक देऊ शकणार आहेत.
येणाऱ्या काळात इंस्टाग्राम स्पीड कर्व सारखे फीचर्स देखील जोडण्याची तयारी करत आहे. यामुळे तुम्ही व्हिडीओचा वेग तुमच्या हिशोबाने कंट्रोल करू शकणार आहात. यासोबतच कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखील वाढवले जाणार आहेत, ज्यामुळे यूजर्स त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीनुसार टूल्स सेट करू शकणार आहेत.
एडीट्समध्ये आधीपासूनच असं एक सेक्शन उपलब्ध आहे, जिथे तुम्हाला तुमच्या कल्पना आणि कंटेट सेव्ह करता येतात. यासोबतच तुम्हाला प्रेक्षकांच्या प्रतिसादाचा सारांशही मिळतो. आधीपासूनच उपलब्ध असलेले हे फीचर्स कंपनी आता आणखी सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये पर्सनलाइज्ड सूचना, जास्त डिटेल्ड इनसाइट्स आणि त्यांचे वर्कस्पेस कस्टमाइज करण्यासारखे पर्याय मिळणार आहेत.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्राम आधीपासूनच यूजर्सना टेम्पलेट्सचा वापर करण्याची सुविधा देते आणि एखादी रिल कोणत्या इफेक्ट्स, ट्रांजिशन आणि ऑडियोचा वापर करून बनवली आहे, हे पाहण्याची देखील सुविधा देते. आता हे फीचर आणखी सुधारले जाणार आहे आणि जास्त एडवांस होणार आहे. आता यूजर्स लेयर्ड इफेक्ट्ससह व्हिडीओ बनवू शकणार आहेत. तसेच आता क्रिएटिव एलिमेंट्स शेअर करणं देखील पूर्वीपेक्षा सोपं होणार आहे.