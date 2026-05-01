Instagram Edits चा धमाका! 1 वर्ष पूर्ण होताच पडणार नव्या फीचर्सचा पाऊस, एडीटींग होणार आणखी मजेदार

Instagram Edits New Features: इंस्टाग्रामने एडीट्स टूल लाँच करून सुमारे 1 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. याचनिमित्ताने आता एडीट्ससाठी काही नवीन फीचर्स लाँच केले जाणार आहेत. या फीचर्सबाबत आता अधिक जाणून घेऊया.

Updated On: May 01, 2026 | 03:45 PM
  • नवीन अपडेट्समुळे कॅप्शन, कलर कंट्रोल आणि एडिटिंग टूल्स अधिक अ‍ॅडव्हान्स आणि यूजर-फ्रेंडली होणार आहेत.
  • स्पीड कर्व आणि कस्टमाइजेशन फीचर्समुळे यूजर्सना व्हिडीओवर पूर्ण कंट्रोल मिळणार आहे.
  • क्रिएटर्ससाठी पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स, स्मार्ट टूल्स आणि टेम्पलेट्समुळे कंटेंट अधिक क्रिएटिव्ह बनवता येणार आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामने सुमारे वर्षभरापूर्वी एडिटिंग टूल Edits लाँच केले होते. इंस्टाग्रामच्या एडीटींग टूलला आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या वर्षपूर्तीनिमित्ताने कंपनीने घोषणा केली आहे की, लवकरच काही नवीन फीचर्स जारी केले जाणार आहेत. आगामी अपडेट्स एडिटिंग टूल Edits ला आणखी स्मार्ट आणि पावरफुल बनवणार आहेत.

आता एडीटींग होणार आणखी सोपी

इंस्टाग्राम सतत प्रयत्न करत आहे की, यूजर्सना व्हिडीओ एडीटींग करताना जास्त त्रास सहना करावा लागू नये आणि जास्त मेहनत करावी लागू नये, यासाठी कंपनीने एडीट्स लाँच केले होते. एडीट्सच्या मदतीने यूजर्स कॅप्शन जोडणं, क्लिप्स ट्रिम करणं, विज्युअल्स आणि ऑडीओ एडजस्ट करणं ही सर्व कामं अगदी सहजपणे करू शकतात. याशिवाय एडीट्समध्ये टेलीप्रॉम्प्टर फीचर देखील जोडण्यात आले आहे. या फीचरच्या मदतीने व्हिडीओ रेकॉर्ड करताना स्क्रिप्ट अगदी सहजपणे वाचू शकता. यासाठी दुसऱ्या अ‍ॅपचा वापर करण्याची गरज नाही. (फोटो सौजन्य – Google Play Store)

कॅप्शन आणि कलर कंट्रोलमध्ये होणार सुधारणा

नव्या अपडेट्समध्ये कॅप्शन टूल्स आणखी सुधारले जाणार आहे, ज्यामध्ये अनेक भाषांचा सपोर्ट असणार आहे. यासोबतच व्हिडीओमधील रंग अधिक अचुकपणे एडजस्ट करण्यासाठी एडवांस कंट्रोल्स दिले जाणार आहेत. यामुळे यूजर्सना त्यांच्या व्हिडीओला जास्त प्रोफेशनल लूक देऊ शकणार आहेत.

व्हिडीओवर मिळणार संपूर्ण कंट्रोल

येणाऱ्या काळात इंस्टाग्राम स्पीड कर्व सारखे फीचर्स देखील जोडण्याची तयारी करत आहे. यामुळे तुम्ही व्हिडीओचा वेग तुमच्या हिशोबाने कंट्रोल करू शकणार आहात. यासोबतच कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखील वाढवले जाणार आहेत, ज्यामुळे यूजर्स त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीनुसार टूल्स सेट करू शकणार आहेत.

क्रिएटर्सना मिळणार स्मार्ट टूल्स आणि इनसाइट्स

एडीट्समध्ये आधीपासूनच असं एक सेक्शन उपलब्ध आहे, जिथे तुम्हाला तुमच्या कल्पना आणि कंटेट सेव्ह करता येतात. यासोबतच तुम्हाला प्रेक्षकांच्या प्रतिसादाचा सारांशही मिळतो. आधीपासूनच उपलब्ध असलेले हे फीचर्स कंपनी आता आणखी सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये पर्सनलाइज्ड सूचना, जास्त डिटेल्ड इनसाइट्स आणि त्यांचे वर्कस्पेस कस्टमाइज करण्यासारखे पर्याय मिळणार आहेत.

टेम्पलेट्स आणि क्रिएटिविटीला मिळणार नवा बूस्ट

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्राम आधीपासूनच यूजर्सना टेम्पलेट्सचा वापर करण्याची सुविधा देते आणि एखादी रिल कोणत्या इफेक्ट्स, ट्रांजिशन आणि ऑडियोचा वापर करून बनवली आहे, हे पाहण्याची देखील सुविधा देते. आता हे फीचर आणखी सुधारले जाणार आहे आणि जास्त एडवांस होणार आहे. आता यूजर्स लेयर्ड इफेक्ट्ससह व्हिडीओ बनवू शकणार आहेत. तसेच आता क्रिएटिव एलिमेंट्स शेअर करणं देखील पूर्वीपेक्षा सोपं होणार आहे.

Published On: May 01, 2026 | 03:45 PM

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत 'हे' स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM