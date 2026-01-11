Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Airtel Update: एअरटेल कस्टमर केअर नंबर शोधताय? प्रीपेड, पोस्टपेड, DTH पासून इथे वाचा संपूर्ण लिस्ट

Airtel Customer Care Number: तुम्हाला देखील प्रत्येकवेळी गुगलवर जाऊन Airtel चे कस्टमर केअर नंबर शोधावे लागतात का? पण आता असं होणार नाही. कारण आता आम्ही तुमच्यासाठी Airtel चे सर्व कस्टमर केअर नंबर इथे शेअर करणार आहोत.

Updated On: Jan 11, 2026 | 06:15 AM
  • Airtel युजर्ससाठी मोठी मदत!
  • प्रीपेड, पोस्टपेड, DTH, ब्रॉडबँड कस्टमर केअर नंबर, इत्यादी
  • Airtel चे सर्व कस्टमर केअर नंबर इथे पाहा
तुम्ही एअरटेल यूजर आहात का? तर तुम्हाला देखील तुमच्या नेटवर्क समस्या सोडवण्यासाठी एअरटेलच्या कस्टमर केअर नंबरची गरज पडत असेल. तुम्हाला अनेकदा पोस्टपेड, प्रीपेड फोन किंवा DTH, ब्रॉडबँड कनेक्शनच्या समस्या सोडवण्यासाठी कस्टमर केयर नंबर शोधावे लागत असतील. पण अनेकदा असं होतं की आपल्याला एखादी समस्या असते आणि आपण बराच वेळ कस्टमर केयर नंबर शोधत असतो. पण आपल्याला नंबर मिळत नाही. तर आता आम्ही तुम्हाला एअरटेलचे कस्टमर केयर नंबर सांगणार आहोत, जे तुम्हाला तुमच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत करणार आहेत. या कस्टमर केयर नंबरवर कॉल करून तुम्ही पोस्टपेड, प्रीपेड नंबर किंवा DTH, ब्रॉडबँड कनेक्शनपासून एयरटेल पेमेंट्स बँकपर्यंत सर्व समस्या सोडवण्यासाठी कंपनीची मदत घेऊ शकता.

Airtel Update: प्लॅन बदलण्याचा विचार करताय? प्रीपेडवरून पोस्टपेडमध्ये स्विच करण्याचा हा आहे सोपा मार्ग, वाचा संपूर्ण प्रक्रिया

प्रीपेड आणि पोस्टपेड कस्टमर केयर नंबर

जर तुम्हाला एयरटेल प्रीपेड आणि पोस्टपेड नंबरबाबत कोणती चौकशी किंवा विनंती करायची असेल तर तुम्ही टोल फ्री नंबर 121 वर कॉल करू शकता. तक्रार करण्यासाठी 198 टोल फ्री नंबरवर कॉल करू शकता. हे नंबर प्रत्येक 3 मिनिटांसाठी 50 पैसे प्रति मिनिट चार्जेस आकारतात. जेव्हा तुम्ही एअरटेल सल्लागाराशी बोलत असाल केवळ त्याचवेळी चार्ज आकारला जातो. अन्यथा टोल फ्री नंबरवर सामान्य संभाषणांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

एयरटेल ब्रॉडबँड कस्टमर केयर नंबर

एयरटेल ब्रॉडबँड कस्टमर त्यांच्या लँडलाइन नंबरवरून 121 कस्टमर केयर नंबरवर कॉल करू शकतात. याशिवाय एयरटेल ब्रॉडबँडचा 24*7 कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर 9810012345 आहे. या नंबरवर ग्राहक समस्या सोडवण्यासाठी 365 दिवस आणि 24 तास संपर्क साधू शकता आणि त्यांच्या समस्या सांगू शकतात. विद्यमान ग्राहकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवरून कॉल करणे आणि त्यांचा लँडलाइन नंबर किंवा एअरटेल रिलेशनशिप नंबर तयार ठेवणे आवश्यक आहे.

एयरटेल DTH साठी कस्टमर केयर नंबर

एयरटेल यूजर्स DTH साठी 121 वर कॉल करू शकतात आणि एअरटेल यूजर्स नसलेले ग्राहक 1800-103-6065 वर कॉल करून त्यांच्या समस्या सांगू शकतात.

Tech Tips: OTP, बँक अलर्ट, चॅट्स… सगळंच लॉक स्क्रीनवर? वाढतोय प्रायव्हसीचा धोका, अशा हाइड करा नोटिफिकेशन

एयरटेल पेमेंट्स बँकसाठी कस्टमर केयर नंबर

कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी किंवा समस्या सोडवण्यासाठी एयरटेल सब्सक्राइबर्स 400 नंबरवर कॉल करू शकतात आणि इतरांसाठी कॉलिंग नंबर 8800688006 आहे. फोन किंवा एयरटेल सिम हरवल्यास किंवा चोरी झाल्यास जर तुम्हाला तुमचा नंबर ब्लॉक करायचा असेल तर तुम्ही 9849098490 किंवा 18001034444 नंबरवर कॉल करू शकता आणि हरवलेला किंवा चोरी झालेला नंबर ब्लॉक करण्याची विनंत करू शकता.

Published On: Jan 11, 2026 | 06:15 AM

