हातमाग क्षेत्राचा कायापालट होणार! केंद्र सरकारकडून ‘हँडलूम हॅकेथॉन २०२६’ ची घोषणा; विणकरांना मिळणार तंत्रज्ञानाची साथ

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विकास आयुक्त (हातमाग) एम. बीना यांनी सांगितले की, ‘हँडलूम हॅकाथॉन २०२६’ चा उद्देश भारतातील तरुणांच्या सर्जनशील विचारांना देशाच्या समृद्ध हातमाग वारशाशी जोडणे हा आहे.त्यांनी सांगितले की, हा उपक्रम हातमाग क्षेत्रापुढील प्रमुख आव्हानांना सामोरे जाणारे, त्याची स्पर्धात्मकता वाढवणारे आणि त्याच्या शाश्वत विकासात योगदान देणारे व्यावहारिक व व्यापकपणे लागू होणारे उपाय विकसित करण्याचा प्रयत्न करेल. हे व्यासपीठ विणकर, विद्यार्थी, डिझाइनर आणि तांत्रिक तज्ञांना एकत्र आणून सहकार्याला प्रोत्साहन देईल.
स्पर्धेत वस्त्रोद्योग, फॅशन, डिझाइन, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञान या विषयांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी, हातमाग विणकर, कारागीर, संशोधक, स्टार्टअप्स, उद्योजक, नवोन्मेषक आणि विविध क्षेत्रांतील व्यावसायिक सहभागी होतील.हा हॅकाथॉन उत्पादन आणि डिझाइनमधील नावीन्य, शाश्वत विकास आणि चक्रीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल तंत्रज्ञान, बाजारपेठ प्रवेश, ब्रँडिंग, पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता, उत्पादकता वाढ, व्यवसाय विकास आणि सामाजिक प्रभाव यांसारख्या विषयांवर नाविन्यपूर्ण उपायांना आमंत्रित करतो.
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ऑनलाइन नोंदणी २० जुलै २०२६ पर्यंत खुली राहील आणि इच्छुक सहभागी हॅकाथॉनच्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदणी करून आपल्या कल्पना सादर करू शकतील.आवश्यक असल्यास, भागीदार संस्थांच्या सहकार्याने मार्गदर्शन, उष्मायन आणि पुढील विकासासाठी निवडता येतील असे प्रभावी आणि व्यवहार्य उपाय ओळखणे, हे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
वस्त्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या उपक्रमामुळे हातमाग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण, स्पर्धात्मकता आणि दीर्घकालीन शाश्वतता यांना चालना मिळेल, तसेच भारताची हातमाग परिसंस्था आणि देशाची नवोन्मेष व स्टार्टअप परिसंस्था यांच्यात अधिक सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल.
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