'...तर त्याला खेळवू नका'; Sanju Samson ला वगळताच अभिषेक नायरचे मोठे विधान

तिसऱ्या टी 20 सामन्यात इंग्लंडने भारताचा 125 रन्सने पराभव केला आहे. भारताची फलंदाजी पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. त्यावर बोलताना अभिषेक नायरने, ‘संजू सॅमसनला खेळवेचे असेल तर सलामीवीर म्हणूनच खेळवा. अन्य जागेवर त्याला खेळवू नये. त्याला अशा जगी खेळवले पाहिजे जिथे तो यशस्वी होईल. त्याला तुम्ही 4,5,6 नंबरवर फलंदाजीसाठी पाठवू शकत नाही. या ठिकाणी त्याने फलंदाजी केली आहे, मात्र तो यशस्वी ठरला नाही. ‘
पुढे बोलताना अभिषेक नायर म्हणाले, ‘संजू सॅमसनला सलामीवीर किंवा टॉप 3 मध्ये खेळवल्यास तो चांगली फलंदाजी करू शकतो. तुम्ही त्याला त्या ठिकाणी तुम्ही खेळण्याची संधी देऊ शकत नसाल तर त्याला खेळवू नका असे मला वाटते.’ संजू सॅमसनने सलामीवीर आणि टॉप 3 मध्येच कायम फलंदाजी केली आहे.
थेट तंबूत! Jos Butler कडून एकाच सामन्यात 5 डिसमिसलचा रेकॉर्ड; भारताच्या फलंदाजांची लावली वाट
तिलक वर्माचा पत्ता कट?
श्रेयस अय्यर भारतीय टी 20 संघाचे नेतृत्व करत आहे. तर तिलक वर्माला भारतीय टी 20 संघाचे उपकर्णधार करण्यात आले आहे. इंग्लंड दौऱ्यात तो संघर्ष करताना दिसत आहे. 56 रन्सची एक खेळी सोडल्यास तो चांगली कामगिरी करू शकला नाहीये. उर्वरित सामन्यांमध्ये त्याने 20 पेक्षा जास्त रन्स केलेल्या नाहीत. त्यामुळे तिलक वर्माला बाहेर बसवून एखाद्या नवीन खेळाडूला संधी दिली जाणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
Jos Butler कडून एकाच सामन्यात 5 डिसमिसलचा रेकॉर्ड
विकेटकिपर जोस बटलरने एकाच सामन्यात विकेटकिपर म्हणून सर्वाधिक विकेट एकाच सामन्यात घेण्याचा विक्रम केला आहे. जोस बटलरने मेट प्रायरचा रेकॉर्ड मोडला आहे. 2007 मध्ये केपटाउनमध्ये साऊथ आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात प्रायरने एकाच वेळेस 4 जणांना स्टंपमागे आउट केले होते. आता या यादीत जोस बटलर दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. पहिल्या स्थानावर न्यूझीलंडचा मिचेल आहे. त्याने एकाच सामन्यात 6 डिसमिसल केले होते.
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