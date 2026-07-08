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‘…तर त्याला खेळवू नका’; Sanju Samson ला वगळताच अभिषेक नायरचे मोठे विधान

Updated On: Jul 08, 2026 | 07:41 PM IST
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सारांश

श्रेयस अय्यर भारतीय टी 20 संघाचे नेतृत्व करत आहे. तर तिलक वर्माला भारतीय टी 20 संघाचे उपकर्णधार करण्यात आले आहे. इंग्लंड दौऱ्यात तो संघर्ष करताना दिसत आहे.

'...तर त्याला खेळवू नका'; Sanju Samson ला वगळताच अभिषेक नायरचे मोठे विधान

संजू सॅमसन अभिषेक नायरची प्रतिक्रिया (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • संजू सॅमसनला जागा न दिल्याने क्रिकेट वर्तुळात चर्चा 
  • माजी फलंदाजी प्रशिक्षक अभिषेक नायरचे भाष्य 
  • भारत-  इंग्लंड सिरिजमध्ये संजूचा फॉर्म गायब 
BCCI/Indian Cricket Team: सध्या भारतीय संघ इंग्लंडमध्ये टी 20 सिरिज खेळत आहे, त्यानंतर भारत इंग्लंडविरुद्ध वनडे सिरिज खेळणार आहे. त्यानंतर भारतीय संघ झिम्बाब्वे दौऱ्यावर जाणार आहे. मात्र या झिम्बाब्वेविरुद्ध होणाऱ्या सिरिजमध्ये भारतीय संघात संजू सॅमसनला स्थान देण्यात आले नाहीये. त्यावरून भारतीय संघाचे माजी फलंदाजी प्रशिक्षक अभिषेक नायर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

तिसऱ्या टी 20 सामन्यात इंग्लंडने भारताचा 125 रन्सने पराभव केला आहे. भारताची फलंदाजी पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. त्यावर बोलताना अभिषेक नायरने, ‘संजू सॅमसनला खेळवेचे असेल तर सलामीवीर म्हणूनच खेळवा. अन्य जागेवर त्याला खेळवू नये. त्याला अशा जगी खेळवले पाहिजे जिथे तो यशस्वी होईल. त्याला तुम्ही 4,5,6 नंबरवर फलंदाजीसाठी पाठवू शकत नाही. या ठिकाणी त्याने फलंदाजी केली आहे, मात्र तो यशस्वी ठरला नाही. ‘

पुढे बोलताना अभिषेक नायर म्हणाले, ‘संजू सॅमसनला सलामीवीर किंवा टॉप 3 मध्ये खेळवल्यास तो चांगली फलंदाजी करू शकतो. तुम्ही त्याला त्या ठिकाणी तुम्ही खेळण्याची संधी देऊ शकत नसाल तर त्याला खेळवू नका असे मला वाटते.’ संजू सॅमसनने सलामीवीर आणि टॉप 3 मध्येच कायम फलंदाजी केली आहे.

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तिलक वर्माचा पत्ता कट?
श्रेयस अय्यर भारतीय टी 20 संघाचे नेतृत्व करत आहे. तर तिलक वर्माला भारतीय टी 20 संघाचे उपकर्णधार करण्यात आले आहे. इंग्लंड दौऱ्यात तो संघर्ष करताना दिसत आहे. 56 रन्सची एक खेळी सोडल्यास तो चांगली कामगिरी करू शकला नाहीये. उर्वरित सामन्यांमध्ये त्याने 20 पेक्षा जास्त रन्स केलेल्या नाहीत. त्यामुळे तिलक वर्माला बाहेर बसवून एखाद्या नवीन खेळाडूला संधी दिली जाणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Jos Butler कडून एकाच सामन्यात 5 डिसमिसलचा रेकॉर्ड

विकेटकिपर जोस बटलरने एकाच सामन्यात विकेटकिपर म्हणून सर्वाधिक विकेट एकाच सामन्यात घेण्याचा विक्रम केला आहे. जोस बटलरने मेट प्रायरचा रेकॉर्ड मोडला आहे. 2007 मध्ये केपटाउनमध्ये साऊथ आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात प्रायरने एकाच वेळेस 4 जणांना स्टंपमागे आउट केले होते. आता या यादीत जोस बटलर दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. पहिल्या स्थानावर न्यूझीलंडचा मिचेल आहे. त्याने एकाच सामन्यात 6 डिसमिसल केले होते.

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जोस बटलरने तिसऱ्या टी 20 सामन्यात फलंदाजीत देखील आपले योगदान दिले. त्याने 21 बॉलमध्ये एकूण 36 रन्सची महत्वाची खेळी केली. आतापर्यंत 158 टी 20 सामन्यांमध्ये जोस बटलरने 4000 पेक्षा अधिक रन्स आपल्या नावावर केल्या आहेत. ज्यामध्ये 25 पेक्षा जास्त अर्धशतके आणि एका शतकाचा समावेश आहे.

 

Web Title: Former batting coach abhishek nair statement about sanju samson drop in team india

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Published On: Jul 08, 2026 | 07:37 PM

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