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Flight Ticket: विंडो सीटसाठी जादा पैसे का? एअरलाईन्सच्या Seat Selection Fee चं संपूर्ण गणित

Updated On: Jul 08, 2026 | 07:29 PM IST
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सारांश

हवाई प्रवासादरम्यान खिडकी शेजारील जागा किंवा पुढच्या रांगेतील जागा मिळवण्यासाठी प्रवाशांना द्याव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काला सध्या ट्रॅव्हल जगतात 'कम्फर्ट टॅक्स' म्हटले जात आहे. वास्तविक पाहता हा कोणताही सरकारी कर नसून, एअरलाईन्स कंपन्यांनी सुरू केलेली 'सीट सिलेक्शन फी' आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • विंडो सीटसाठी जादा पैसे का?
  • एअरलाईन्स Seat Selection Fee
  • काय आहे संपूर्ण गणित?
Flight Ticket: आपण प्रवास करत असतो तेव्हा सगळ्या महत्त्वाची गोष्ट पाहतो ते म्हणजे आपल्याला कोणकी जागा मिळाली आहे. बऱ्याच वेळेला आपण आपल्या सोयीनुसार जागा बुक करतो. विशेषतः जेव्हा तुम्ही विमानाचे तिकीट बुक करता, तेव्हा तुम्ही खिडकीजवळच्या किंवा पुढच्या रांगेतील जागेसाठी अतिरिक्त पैसे देत असता. ब्रिटनमध्ये, अनेक लोक आपली पसंतीची जागा मिळवण्यासाठी अतिरिक्त पैसे देत आहेत. ‘नुमान’ या डिजिटल हेल्थ प्लॅटफॉर्मच्या एका नवीन अहवालानुसार, जागांच्या उपलब्धतेबद्दल वाढत्या चिंतेमुळे लोक केवळ जास्त पैसेच देत नाहीत, तर प्रवासाच्या योजनाही रद्द करत आहेत. या प्रवृत्तीला आता ‘कम्फर्ट टॅक्स’ म्हटले जात आहे. म्हणजे नेमकं काय ? आणि तुम्हीही असं करता का?

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अहवालानुसार, अनेक प्रवाशांना मधली जागा न मिळण्याची किंवा आपल्या कुटुंबापासून दूर बसावे लागण्याची भीती वाटते. परिणामी, लोक तिकीट बुकिंग करताना आपली जागा निवडण्यासाठी अतिरिक्त पैसे देत आहेत. हा विमान कंपन्यांसाठी उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत बनत आहे, तर दुसरीकडे याचा थेट परिणाम प्रवाशांच्या खिशावर होत आहे.

कम्फर्ट टॅक्स म्हणजे काय?

कम्फर्ट टॅक्स हा सरकारी कर नाही. खिडकीजवळची जागा, पायांसाठी जास्त जागा, पुढच्या रांगेतील जागा किंवा फॅमिली सीट यांसारख्या स्वतःच्या सोयीसाठी प्रवासी जे अतिरिक्त पैसे देतात, त्याला कम्फर्ट टॅक्स म्हणतात.

अहवालातून काय उघड?

ब्रिटनमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, मोठ्या संख्येने लोकांना सीटच्या बाबतीत चिंता वाटते. अनेक लोक आपल्या पसंतीची जागा बुक करण्यासाठी अतिरिक्त पैसे देतात, तर काही जण आपल्या जागेवर अस्वस्थ वाटल्यास आपला प्रवास पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतात. यामुळेच सीटच्या बाबतीतल्या चिंतेबद्दल आणि ‘कम्फर्ट टॅक्स’ सारख्या संज्ञांबद्दल वाढती चिंता व्यक्त केली जात आहे.

भारतातील एक वाढता ट्रेंड –

भारतातही, इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाईसजेट सारख्या बहुतेक विमान कंपन्या पसंतीची जागा निवडण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारतात. प्रवाशांना सामान्यतः खिडकीजवळील जागा, पुढच्या जागा आणि जास्त लेगरूम असलेल्या जागांसाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतात. परिणामी, अनेक भारतीय प्रवासी नकळतपणे ‘कम्फर्ट टॅक्स’ भरत आहेत.

सीट बुक करताना पैसे कसे वाचवायचे?

वेळेआधीच ऑनलाइन चेक-इन करा.
जर तुम्हाला विशिष्ट सीटची गरज नसेल, तर ऑटो-सीट वाटप निवडा.
तिकिटे बुक करताना, सीट निवड शुल्क आगाऊ तपासा.
केवळ आवश्यक असेल तेव्हाच सशुल्क जागा निवडा.
आराम कर हा सरकारी कर नसून, तुमच्या आरामाची किंमत आहे. योग्य नियोजनाने हा अतिरिक्त खर्च टाळता येतो.

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Web Title: Why airlines charging extra fees for window seats marathi news

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Published On: Jul 08, 2026 | 07:29 PM

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