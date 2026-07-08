Flight Ticket: विंडो सीटसाठी जादा पैसे का? एअरलाईन्सच्या Seat Selection Fee चं संपूर्ण गणित

Food Inflation: महागाईचा उडाला भडका! Veg, Nonveg दोन्ही थाळ्या महागल्या; 5 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला जेवणाचा खर्च
अहवालानुसार, अनेक प्रवाशांना मधली जागा न मिळण्याची किंवा आपल्या कुटुंबापासून दूर बसावे लागण्याची भीती वाटते. परिणामी, लोक तिकीट बुकिंग करताना आपली जागा निवडण्यासाठी अतिरिक्त पैसे देत आहेत. हा विमान कंपन्यांसाठी उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत बनत आहे, तर दुसरीकडे याचा थेट परिणाम प्रवाशांच्या खिशावर होत आहे.
कम्फर्ट टॅक्स हा सरकारी कर नाही. खिडकीजवळची जागा, पायांसाठी जास्त जागा, पुढच्या रांगेतील जागा किंवा फॅमिली सीट यांसारख्या स्वतःच्या सोयीसाठी प्रवासी जे अतिरिक्त पैसे देतात, त्याला कम्फर्ट टॅक्स म्हणतात.
ब्रिटनमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, मोठ्या संख्येने लोकांना सीटच्या बाबतीत चिंता वाटते. अनेक लोक आपल्या पसंतीची जागा बुक करण्यासाठी अतिरिक्त पैसे देतात, तर काही जण आपल्या जागेवर अस्वस्थ वाटल्यास आपला प्रवास पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतात. यामुळेच सीटच्या बाबतीतल्या चिंतेबद्दल आणि ‘कम्फर्ट टॅक्स’ सारख्या संज्ञांबद्दल वाढती चिंता व्यक्त केली जात आहे.
भारतातही, इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाईसजेट सारख्या बहुतेक विमान कंपन्या पसंतीची जागा निवडण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारतात. प्रवाशांना सामान्यतः खिडकीजवळील जागा, पुढच्या जागा आणि जास्त लेगरूम असलेल्या जागांसाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतात. परिणामी, अनेक भारतीय प्रवासी नकळतपणे ‘कम्फर्ट टॅक्स’ भरत आहेत.
वेळेआधीच ऑनलाइन चेक-इन करा.
जर तुम्हाला विशिष्ट सीटची गरज नसेल, तर ऑटो-सीट वाटप निवडा.
तिकिटे बुक करताना, सीट निवड शुल्क आगाऊ तपासा.
केवळ आवश्यक असेल तेव्हाच सशुल्क जागा निवडा.
आराम कर हा सरकारी कर नसून, तुमच्या आरामाची किंमत आहे. योग्य नियोजनाने हा अतिरिक्त खर्च टाळता येतो.
WhatsApp चा भारतात मोठा धमाका! 24 तास बिझनेस चालवण्यासाठी ‘Meta Business Agent AI’ ची घोषणा