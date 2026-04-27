CET Exam 2026: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी उद्यापासून ‘CET’चा रणसंग्राम; ७१ हजार विद्यार्थी नशीब आजमावणार

यावर्षी बी.एचएमसीटी / बीसीए/ बीबीए / बीबीएम / बीएमएस या अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठी ७१,०६७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. या नोंदणीमध्ये ३५५ अनाथ विद्यार्थी व ३२३ दिव्यांग विद्यार्थी ही सीईटी प्रवेश परीक्षा देणार आहेत. २०२५ च्या बी.एचएमसीटी सीईटी या प्रवेश परीक्षेमध्ये १४३६ व बीसीए/ बीबीए/ बीएमएस/ बीबीएम/ एमबीए (इंटिग्रेटेड) / एमसीए (इंटिग्रेटेड) सीईटी या प्रवेश परीक्षेमध्ये १,१२,९२६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.
या अभ्यासक्रमांसाठीची ही सीईटी परीक्षा संगणकाधारित पद्धतीने होणार आहे. तसेच यापूर्वी बी.एचएमसीटी व बीसीए/ बीबीए / बीबीएम / बीएमएस या अभ्यासक्रमाच्या सीईटी स्वतंत्र घेण्यात येत होत्या. यावर्षीपासून दोन्ही अभ्यासक्रमाची एकच सीईटी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बीसीए/ बीबीए/ बीएमएस/ बीबीएम हे अभ्यासक्रम पूर्वी पारंपारिक विद्यापीठाच्या अंतर्गत येत होते. २०२४ -२५ पासून हे अभ्यासक्रम अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अंतर्गत आले. व या अभ्यासक्रमास व्यावसायिक दर्जा देण्यात आला. यामुळे सीईटी कक्षाने या अभ्यासक्रमाची सीईटी घेण्यास सुरुवात केली. वर्ष २०२४ -२५ व २०२५-२६ मध्ये या अभ्यासक्रमाची दोनदा सीईटी घेण्यात आली. २०२४-२५ मध्ये दोन सीईटी मिळून १,०६,०१९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती तर २०२५-२६ मध्ये १,१२,९२६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.
