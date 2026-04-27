CET Exam 2026: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी उद्यापासून ‘CET’चा रणसंग्राम; ७१ हजार विद्यार्थी नशीब आजमावणार

महाराष्ट्र राज्य सीईटी कक्षातर्फे २८ एप्रिलपासून बीसीए, बीबीए आणि बीएमएससह ७ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश परीक्षा सुरू होत आहे. ७१ हजार विद्यार्थी ही ऑनलाईन परीक्षा देणार आहेत.

Updated On: Apr 27, 2026 | 08:40 PM
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी उद्यापासून 'CET'चा रणसंग्राम (Photo Credit- X)

नीती परब/मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क: राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६ मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी बॅचलर ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी (बी.एचएमसीटी), बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लीकेशन (बीसीए), बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए), बॅचलर ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट (बीबीएम ), बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (बीएमएस), एमबीए (इंटिग्रेटेड) / एमसीए (इंटिग्रेटेड) या सात अभ्यासक्रमाच्या सीईटीची प्रवेश परीक्षा मंगळवार (२८ एप्रिल २०२६) पासून सुरु होत आहे. हि सीईटी २८ व २९ एप्रिल २०२६ या दोन दिवशी घेण्यात येणार आहे. या सात अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेसाठी राज्यात ३६ जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रावर ७१,०६७ विद्यार्थी सीईटी प्रवेश परीक्षा देणार आहेत.

बी.एचएमसीटी / बीसीए/ बीबीए / बीबीएम / बीएमएससाठी ७१ हजार विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा देणार

यावर्षी बी.एचएमसीटी / बीसीए/ बीबीए / बीबीएम / बीएमएस या अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठी ७१,०६७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. या नोंदणीमध्ये ३५५ अनाथ विद्यार्थी व ३२३ दिव्यांग विद्यार्थी ही सीईटी प्रवेश परीक्षा देणार आहेत. २०२५ च्या बी.एचएमसीटी सीईटी या प्रवेश परीक्षेमध्ये १४३६ व बीसीए/ बीबीए/ बीएमएस/ बीबीएम/ एमबीए (इंटिग्रेटेड) / एमसीए (इंटिग्रेटेड) सीईटी या प्रवेश परीक्षेमध्ये १,१२,९२६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.

या अभ्यासक्रमांसाठीची ही सीईटी परीक्षा संगणकाधारित पद्धतीने होणार आहे. तसेच यापूर्वी बी.एचएमसीटी व बीसीए/ बीबीए / बीबीएम / बीएमएस या अभ्यासक्रमाच्या सीईटी स्वतंत्र घेण्यात येत होत्या. यावर्षीपासून दोन्ही अभ्यासक्रमाची एकच सीईटी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बीसीए/ बीबीए/ बीएमएस/ बीबीएम हे अभ्यासक्रम पूर्वी पारंपारिक विद्यापीठाच्या अंतर्गत येत होते. २०२४ -२५ पासून हे अभ्यासक्रम अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अंतर्गत आले. व या अभ्यासक्रमास व्यावसायिक दर्जा देण्यात आला. यामुळे सीईटी कक्षाने या अभ्यासक्रमाची सीईटी घेण्यास सुरुवात केली. वर्ष २०२४ -२५ व २०२५-२६ मध्ये या अभ्यासक्रमाची दोनदा सीईटी घेण्यात आली. २०२४-२५ मध्ये दोन सीईटी मिळून १,०६,०१९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती तर २०२५-२६ मध्ये १,१२,९२६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.

Published On: Apr 27, 2026 | 08:39 PM

