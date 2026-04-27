रक्तरंजित थरार… ‘Mysaa’ साठी Rashmika Mandanna ने ओलांडल्या स्वतःच्या मर्यादा, धडकी भरवेल असा अंदाज

नुकतीच तिने इंस्टाग्रामवर एक प्रभावी दृश्य शेअर करत तिने चित्रपटाच्या तीव्रतेचा इशारा दिला. कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले की, “#मैसा च्या सेटवर गोष्टी अधिक रक्तरंजित होत चालल्या आहेत!!” या एका वाक्यानेच चित्रपटाचा माहोल स्पष्ट झाला असून, तिच्या आतापर्यंतच्या सर्वात दमदार भूमिकांपैकी ही एक असणार असल्याचे संकेत मिळतात.
आपल्या बहुआयामी अभिनयासाठी आणि पॅन इंडिया लोकप्रियतेसाठी ओळखली जाणारी रश्मिका ‘मैसा’मधून अधिक गडद आणि तीव्र दुनियेत प्रवेश करताना दिसते. या झलकवरून चित्रपटाची कथा खडतर आणि अॅक्शनने भरलेली असेल, असे दिसते. यात तिचा पात्र ताकद, धैर्य आणि एका उग्र रूपात दिसणार आहे, जे प्रेक्षकांनी याआधी कधीच पाहिले नाही.
या भूमिकेसाठी तिने घेतलेली मेहनतही चर्चेचा विषय ठरत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रश्मिका या चित्रपटासाठी कठोर मार्शल आर्ट्सचे प्रशिक्षण घेत आहे. शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक दृश्यांपासून ते लढाईच्या बारकाव्यांपर्यंत, ती प्रत्येक गोष्ट आत्मसात करत आहे, जेणेकरून हे पात्र पडद्यावर पूर्ण ताकदीने साकारता येईल. हा बदल तिच्या कारकिर्दीसाठी मोठा टप्पा ठरणार असून, तो तिच्या मेहनतीची आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिकांमध्ये संतुलन राखण्याच्या क्षमतेची साक्ष देतो.
निश्चितच, ‘मैसा’च्या माध्यमातून रश्मिका मंदाना पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित करण्यास सज्ज आहे. याशिवाय, ‘कॉकटेल’, ‘एनिमल पार्क’, ‘पुष्पा ३’ आणि ‘राणाबली’ असे अनेक मोठे प्रकल्प तिच्या पुढील वाटचालीत आहेत, जे विविध प्रकारच्या कथा आणि दमदार अभिनयाची हमी देतात.
