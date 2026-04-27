Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

रक्तरंजित थरार… ‘Mysaa’ साठी Rashmika Mandanna ने ओलांडल्या स्वतःच्या मर्यादा, धडकी भरवेल असा अंदाज

रश्मिका मंदानाची ‘मैसा’ २०२६ मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक ठरणार आहे. आपल्या बहुगुणी अभिनयासाठी आणि प्रभावी पडद्यावरील उपस्थितीसाठी ओळखली जाणारी रश्मिका या चित्रपटात एका दमदार अ‍ॅक्शन अवतारात दिसणार आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 07:46 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • रश्मिका या चित्रपटात एका दमदार अ‍ॅक्शन अवतारात
  • चित्रपटाची कथा खडतर आणि थरारने भरलेली
Mysaa Movie Rashmika Mandanna Story : पॅन इंडिया क्रमांक एक नायिका म्हणून ओळखली जाणारी रश्मिका मंदाना पुन्हा एकदा चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण करत आहे. यावेळी कारण आहे तिच्या आगामी ‘मैसा’ चित्रपटाच्या चित्रीकरणातून समोर आलेली एक धक्कादायक झलक. रश्मिका मंदानाची ‘मैसा’ २०२६ मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक ठरणार आहे. आपल्या बहुगुणी अभिनयासाठी आणि प्रभावी पडद्यावरील उपस्थितीसाठी ओळखली जाणारी रश्मिका या चित्रपटात एका दमदार अ‍ॅक्शन अवतारात दिसणार आहे, जो तिची प्रतिमा पूर्णपणे बदलू शकतो.

भक्ताला करायचंय विठूरायाशी लग्न, स्वामी कसं करतील पूर्ण? ‘जय जय स्वामी समर्थ’ मालिकेत इंट्रस्टिंग वळण

पोस्ट चर्चेत

नुकतीच तिने इंस्टाग्रामवर एक प्रभावी दृश्य शेअर करत तिने चित्रपटाच्या तीव्रतेचा इशारा दिला. कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले की, “#मैसा च्या सेटवर गोष्टी अधिक रक्तरंजित होत चालल्या आहेत!!” या एका वाक्यानेच चित्रपटाचा माहोल स्पष्ट झाला असून, तिच्या आतापर्यंतच्या सर्वात दमदार भूमिकांपैकी ही एक असणार असल्याचे संकेत मिळतात.

instagram

instagram Post

चित्रपटाची कथा खडतर आणि अ‍ॅक्शनने भरलेली

आपल्या बहुआयामी अभिनयासाठी आणि पॅन इंडिया लोकप्रियतेसाठी ओळखली जाणारी रश्मिका ‘मैसा’मधून अधिक गडद आणि तीव्र दुनियेत प्रवेश करताना दिसते. या झलकवरून चित्रपटाची कथा खडतर आणि अ‍ॅक्शनने भरलेली असेल, असे दिसते. यात तिचा पात्र ताकद, धैर्य आणि एका उग्र रूपात दिसणार आहे, जे प्रेक्षकांनी याआधी कधीच पाहिले नाही.

तिच्या कारकिर्दीसाठी मोठा टप्पा

या भूमिकेसाठी तिने घेतलेली मेहनतही चर्चेचा विषय ठरत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रश्मिका या चित्रपटासाठी कठोर मार्शल आर्ट्सचे प्रशिक्षण घेत आहे. शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक दृश्यांपासून ते लढाईच्या बारकाव्यांपर्यंत, ती प्रत्येक गोष्ट आत्मसात करत आहे, जेणेकरून हे पात्र पडद्यावर पूर्ण ताकदीने साकारता येईल. हा बदल तिच्या कारकिर्दीसाठी मोठा टप्पा ठरणार असून, तो तिच्या मेहनतीची आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिकांमध्ये संतुलन राखण्याच्या क्षमतेची साक्ष देतो.

निश्चितच, ‘मैसा’च्या माध्यमातून रश्मिका मंदाना पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित करण्यास सज्ज आहे. याशिवाय, ‘कॉकटेल’, ‘एनिमल पार्क’, ‘पुष्पा ३’ आणि ‘राणाबली’ असे अनेक मोठे प्रकल्प तिच्या पुढील वाटचालीत आहेत, जे विविध प्रकारच्या कथा आणि दमदार अभिनयाची हमी देतात.

Bobby Deol च्या ‘Bandar’ चित्रपटाची रिलीज डेट समोर, ‘या’ तारखेला उडणार चित्रपटगृहात खळबळ

Web Title: Rashmika mandanna mysaa movie bloody look viral update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 07:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?
1

Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा
2

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “
3

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!
4

Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM