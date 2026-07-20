सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Actress Eva Grover Alleged That Her Husband Hyder Ali Khan Used To Physically Assault Her Even During Intimate Moments

इंटिमेट होतानाही करायचा मारहाण! अभिनेत्रीचा आमिर खानच्या भावावर गंभीर आरोप, म्हणाली, ‘पळून जाऊन..’

Updated On: Jul 20, 2026 | 09:55 AM IST
जाहिरात
सारांश

Eva Grover: 'करिश्मा का करिश्मा' फेम अभिनेत्री इव्हा ग्रोव्हरने आमिर खानच्या सावत्र भाऊ हैदर अली खानसोबतच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत धक्कादायक आरोप केले आहेत. कौटुंबिक हिंसाचार आणि छळाबद्दल तिने मोठा खुलासा केला.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Eva Grover Hyder Ali Khan: ‘लोकप्रिय टीव्ही मालिकांमध्ये काम केलेली अभिनेत्री इव्हा ग्रोव्हर तिच्या वैवाहिक आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. तिला आयुष्यातीस अनेक वर्ष हिंसाचार आणि मारहाणीचा सामना करावा लागला होता. अलीकडेच एका मुलाखतीत तिने याबद्दल खुलासा केला आहे.

आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, इव्हा ग्रोव्हरने आमिर खानचा सावत्र भाऊ हैदर अली खानसोबत फक्त १८ दिवस डेटिंग केले आणि त्यानंतर त्यांनी लग्न केले. अभिनेत्रीच्या म्हणण्यानुसार, तिचा नवरा तिला इंटिमेट क्षणांमध्ये मारहाण करायचा, ज्यासाठी ती अनेक वर्षे स्वतःला दोष देत राहिली. इवा ग्रोव्हरने हेही सांगितले की तिच्या पतीला स्किझोफ्रेनियाचा आजार होता.

अभिनेत्री इव्हा ग्रोव्हर नुकत्यात दिलेल्या एका मुलाखतीत आपल्या लग्नातील वेदना सांगताना भावुक झाली. सिद्धार्थ कन्नन यांच्याशी बोलताना इवा ग्रोव्हर म्हणाली, “मी हैदर अला खानला एका मित्राच्या माध्यमातून भेटले. तो कतार एअरवेजमध्ये केबिन क्रू मेंबर म्हणून काम करायचा आणि चांगला पगार मिळवायचा. मी एक अभिनेत्री होते आणि महिन्याच्या शेवटी चांगला पगार मिळवायचे. माझ्या बँक खात्यात चांगली रक्कम होती. आमच्याकडे पैशांची कमतरता नव्हती, पण तो वेगळ्या धर्माचा होता आणि माझ्या आईने त्याला कधीच स्वीकारले नसते. आम्ही डेटिंग सुरू केल्याच्या अवघ्या १८ दिवसांनंतर त्याने मला लग्नाची मागणी घातली. त्यावेळी मी खूप आनंदी होते.”

इव्हा पळून जाऊन केलं लग्न
“मी त्याच्या प्रेमात वेड्यासारखी पडले. दुसरा विचार न करता मी त्याच्यासोबत पळून गेले. आम्ही लग्न केले आणि मागे वळून पाहिले नाही. यामुळे माझी आई खूप दुःखी झाली होती आणि मला म्हणाली, ‘माझ्यासोबत काहीही झाले तरी, या घरात परत येऊ नकोस.'” अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “माझी आई बरोबर होती. कदाचित हे लग्न यशस्वी झाले असते, तर तिलाही काही वाटले नसते, पण तसे झाले नाही.”

येथे इव्हाने स्पष्ट केले, “तो दारू प्यायचा, दोहामध्ये राहायचा, तो देखणा होता, त्यामुळे त्याला सांगण्यात आले की तो इंडस्ट्रीमध्ये खूप काम करू शकतो आणि आपण एक स्टार बनू शकतो असा त्याचा विश्वास बसू लागला. त्याने नोकरी सोडल्याचे सांगितले. त्याची चिडचिड अधिकच वाढली होती. त्याला आधीपासूनच स्किझोफ्रेनिया होता, पण तो अधिकच बळावला.”

Zee Marathi Serial : सनई चौघडे’मध्ये प्रेमाची चाहूल! जय-शर्वरीच्या नात्याला मिळणार नवं वळण; रोमँटिक Promo चर्चेत

इंटिमेट होतानाही करायचा मारहाण 

अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “इंटिमेटमध्ये मला मारायला त्याला आवडायचे; ही त्याची सवय होती, पण लग्नाआधी मला हे माहीत नव्हतं. आमच्या लग्नाच्या तिसऱ्या दिवशीच मला हे कळलं आणि हळूहळू ते वाढतच गेलं. कित्येक वर्षे मी त्यासाठी स्वतःलाच दोष देत राहिले. माझ्यातच काहीतरी चूक आहे असं मला वाटायचं.”

इव्हाने नात टिकवण्यासाठी केलं प्रयत्न 

अभिनेत्री इव्हा ग्रोव्हरने सांगितले की, तिने आपले लग्न टिकवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले, अनेक चढ-उतारांना तोंड दिले, पण ती यशस्वी होऊ शकली नाही. तिने एका मुलाला जन्मही दिला, पण त्या मुलालाही एका मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला. अभिनेत्री म्हणाली की, ती आपली चूक मान्य करते आणि खूप आधीच माघार घ्यायला हवी होती, पण ती वेळेवर तसे करू शकली नाही.

Kiara Adwani अगोदर ‘या’ अभिनेत्रीला करण्यात आली होती Lust Stories ची ऑफर! तरुणांच्या हृदयाची राणी

‘करिश्मा का करिश्मा’, ‘बडे अच्छे लगते हैं’, ‘शरारत’, ‘ऑफिस ऑफिस’ यांसारख्या अनेक लोकप्रिय टीव्ही मालिकांमध्ये इवा ग्रोव्हरने काम केले आहे.

Web Title: Actress eva grover alleged that her husband hyder ali khan used to physically assault her even during intimate moments

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 09:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zee Marathi Serial : सनई चौघडे’मध्ये प्रेमाची चाहूल! जय-शर्वरीच्या नात्याला मिळणार नवं वळण; रोमँटिक Promo चर्चेत
1

Zee Marathi Serial : सनई चौघडे’मध्ये प्रेमाची चाहूल! जय-शर्वरीच्या नात्याला मिळणार नवं वळण; रोमँटिक Promo चर्चेत

कडेकोट सुरक्षेनंतरही ‘रामायण’चा ट्रेलर लीक; रणबीर कपूरच्या दमदार एन्ट्रीने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता
2

कडेकोट सुरक्षेनंतरही ‘रामायण’चा ट्रेलर लीक; रणबीर कपूरच्या दमदार एन्ट्रीने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

‘मला पुरुषांचा तिरस्कार वाटतो’; ‘इंडियाज गॉट लेटंट’ फेम साक्षी झा वादाच्या भोवऱ्यात, नोकरी गेल्याच्या चर्चांना उधाण
3

‘मला पुरुषांचा तिरस्कार वाटतो’; ‘इंडियाज गॉट लेटंट’ फेम साक्षी झा वादाच्या भोवऱ्यात, नोकरी गेल्याच्या चर्चांना उधाण

बिंज-वॉचिंगसाठी बेस्ट! क्राईम, सस्पेन्स आणि थराराचा तिहेरी डोस; JioHotstar वरील ‘या’ ५ वेबसीरिज अजिबात मिस करू नका
4

बिंज-वॉचिंगसाठी बेस्ट! क्राईम, सस्पेन्स आणि थराराचा तिहेरी डोस; JioHotstar वरील ‘या’ ५ वेबसीरिज अजिबात मिस करू नका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इंटिमेट होतानाही करायचा मारहाण! अभिनेत्रीचा आमिर खानच्या भावावर गंभीर आरोप, म्हणाली, ‘पळून जाऊन..’

इंटिमेट होतानाही करायचा मारहाण! अभिनेत्रीचा आमिर खानच्या भावावर गंभीर आरोप, म्हणाली, ‘पळून जाऊन..’

Jul 20, 2026 | 09:55 AM
Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाची दमदार बॅटिंग! 20 जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’ जारी, मध्य रेल्वेची वाहतूक उशिराने

Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाची दमदार बॅटिंग! 20 जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’ जारी, मध्य रेल्वेची वाहतूक उशिराने

Jul 20, 2026 | 09:54 AM
Samruddhi Mahamarg Accident: समृद्धी महामार्गावर काळाचा कहर! टेम्पोच्या धडकेनंतर कार पेटली, पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

Samruddhi Mahamarg Accident: समृद्धी महामार्गावर काळाचा कहर! टेम्पोच्या धडकेनंतर कार पेटली, पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

Jul 20, 2026 | 09:40 AM
केस गळून टक्कल पडण्याची भीती वाटते? मग नियमित करा घरी बनवलेल्या बायोटीनयुक्त गोळीचे सेवन, केसांची होईल वाढ

केस गळून टक्कल पडण्याची भीती वाटते? मग नियमित करा घरी बनवलेल्या बायोटीनयुक्त गोळीचे सेवन, केसांची होईल वाढ

Jul 20, 2026 | 09:36 AM
CJP Parliament March LIVE: उपोषण सोडण्यास तयार पण…; सोनम वांगचुक यांच्या तीन अटी सरकार मान्य करणार का?

CJP Parliament March LIVE: उपोषण सोडण्यास तयार पण…; सोनम वांगचुक यांच्या तीन अटी सरकार मान्य करणार का?

Jul 20, 2026 | 09:30 AM
Shukra Nakshatra Gochar: शुक्राच्या नक्षत्र बदलामुळे या राशींच्या लोकांना मिळणार सुख समृद्धी आणि यश

Shukra Nakshatra Gochar: शुक्राच्या नक्षत्र बदलामुळे या राशींच्या लोकांना मिळणार सुख समृद्धी आणि यश

Jul 20, 2026 | 09:30 AM
Middle East Conflict : अमेरिका-इराण तणाव वाढला! भारतीय दूतावासाने जारी केली तातडीची सूचना

Middle East Conflict : अमेरिका-इराण तणाव वाढला! भारतीय दूतावासाने जारी केली तातडीची सूचना

Jul 20, 2026 | 09:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा