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Tech Tips: Google Account सुरक्षित ठेवायचंय? लगेच बदला या 5 महत्त्वाच्या सेटिंग्ज… नाहीतर करावा लागेल पश्चात्ताप

Updated On: Jul 05, 2026 | 01:43 PM IST
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सारांश

Google Settings Tips: आजच्या डिजिटल युगात गूगल अकाऊंटमध्ये आपली महत्त्वाची वैयक्तिक माहिती सेव्ह असते. त्यामुळे अकाउंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सुरक्षा सेटिंग्ज सक्षम करणे आवश्यक आहे, अन्यथा सायबर हल्लेखोर तुमच्या डेटाचा गैरवापर करू शकतात.

Tech Tips: Google Account सुरक्षित ठेवायचंय? लगेच बदला या 5 महत्त्वाच्या सेटिंग्ज... नाहीतर करावा लागेल पश्चात्ताप

Tech Tips: Google Account सुरक्षित ठेवायचंय? लगेच बदला या 5 महत्त्वाच्या सेटिंग्ज... नाहीतर करावा लागेल पश्चात्ताप

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विस्तार
  • गूगल सिक्योरिटी चेकअप आणि टू स्टेप व्हेरिफिकेशन (2FA) सुरू केल्यास अकाउंटची सुरक्षा अधिक मजबूत होते.
  • गुगल पासवर्ड मॅनेजर मधील पासवर्ड नियमित तपासा आणि प्रत्येक अकाउंटसाठी वेगळा, मजबूत पासवर्ड वापरा.
  • रिकव्हरी फोन नंबर, रिकव्हरी ईमेल अपडेट ठेवा आणि अनावश्यक थर्ड-पार्टी ॲप्सचा ॲक्सेस त्वरित हटवा.
Google Account Tips: आजच्या डिजीटल काळात स्मार्टफोन लोकांच्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. स्मार्टफोनसोबतच गूगल अकाऊंट देखील आपल्या रोजच्या आयुष्याचा भाग बनले आहे. आजच्या काळात गूगल अकाऊंट केवळ आपल्या ईमेलपर्यंत मर्यादित नाही. तुमचे फोटो, कॉन्टॅक्ट्स, पासवर्ड आणि बरीच वैयक्तित माहिती गुगल अकाऊंटमध्ये सेव्ह केली जाते.

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अशा परिस्थितीत जर तुमचे गूगल अकाऊंट हॅक झाले तर तुमची सर्व वैयक्तिक माहिती हॅकर्सकडे जाऊ शकते आणि तुमचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. मात्र गूगल त्यांच्या यूजर्सना असे काही सुरक्षा फीचर्स ऑफर करते, ज्याच्या मदतीने तुम्ही तुमचा डेटा सुरक्षित ठेऊ शकता. आज आम्ही तुम्हाला गूगल अकाऊंटच्या अशाच काही 5 सेटिंग्जबद्दल सांगणार आहोत, ज्यामुळे तुमचे अकाऊंट सुरक्षित राहू शकते.

गूगल सिक्योरिटी चेकअप फीचर

गूगलचे सिक्योरिटी चेकअप फीचर तुमच्या अकाऊंटच्या सुरक्षेची तपासणी करते. या फीचरच्या मदतीने तुम्ही सतत तपासू शकता की तुमचे अकाऊंट कोणत्या डिव्हाईसमध्ये लॉगिन करण्यात आले आहे. याशिवाय, या फीचरच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या अकाऊंटच्या सर्व ॲक्टिव्हिटीवर नजर ठेऊ शकता. यामुळे वेळोवेळी तुम्ही या फीचरचा वापर करून अकाऊंटची सुरक्षा वेळोवेळी तपासू शकता.

सेव्ह पासवर्ड्स वेळोवेळी तपासा

गूगल यूजर्सच्या अकाऊंटच्या सुरक्षेची देखील काळजी घेते. गूगल अकाऊंटमध्ये यूजर्सना गूगल पासनर्ड मॅनेजर फीचर ऑफर केले जाते. यामध्ये वेळोवेळी सेव्ह केलेल्या पासवर्ड्सची तपासणी केली जाते. जर तुम्ही सेट केलेला पासवर्ड कमजोर झाला असेल किंवा तुमचा पासवर्ड एखाद्या डेटा लीकमध्ये समोर आला असेल तर तो त्वरित बदलणं गरजेचं आहे. तुमच्या प्रत्येक गूगल अकाऊंटसाठी नेहमी वेगळा आणि मजबूत पासवर्ड सेट करा.

रिकव्हरी फोन नंबर आणि ईमेल नेहमी अपडेट ठेवा

जेव्हा तुम्ही तुमचा पासवर्ड विसरता, तेव्हा या फीचरचा वापर केला जतो. जर तुम्ही कधी तुमच्या अकाऊंटचा पासवर्ड विसरलात किंवा तुमचे अकाऊंट लॉक झाले असेल तर तुम्ही रिकव्हरी फोन नंबर आणि रिकव्हरी ईमेल फीचरचा वापर करू शकता. यामुळे रिकव्हरी फोन नंबर आणि रिकव्हरी ईमेल अपडेट ठेवणे अत्यंत गरजेचं आहे.

टू स्टेप व्हेरिफिकेशन

गूगल त्यांच्या यूजर्ससाठी टू स्टेप व्हेरिफिकेशन (2FA) फीचर ऑफर करते. जर तुम्ही गूगल अकाऊंटसाठी अद्याप हे फीचर ऑन केल नसेल, तर सर्वात आधी टू स्टेप व्हेरिफिकेशन (2FA) फीचर ऑन करा. यानंतर केवळ पासवर्ड एंटर करणं पुरेसे असणार नाही, तर तुम्हाला तुमच्या फोनवरील एक ऑथेंटिकेशन कोड देखील एंटर करावा लागेल. यामुळे, तुमचा पासवर्ड लीक झाला तरीही, कोणीही तुमच्या खात्यात सहजपणे लॉग इन करू शकणार नाही

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थर्ड पार्टी ॲप्सना ॲक्सेस देऊ नका

सहसा आपण कोणताही विचार न करता वेगवेगळ्या वेबसाईट्स आणि ॲप्समध्ये गूगल अकाऊंटद्वारे लॉगिन करतो. कालांतराने, यापैकी अनेक ॲप्स निरुपयोगी होतात, परंतु त्यांच्याकडे गुगल अकाऊंटच्या परवानग्या कायम राहतात. असे सर्व अज्ञात किंवा अनावश्यक ॲप्सना परवानगी देणं टाळले पाहिजे.

Web Title: How to keep safe your google account from hackers here are some easy tips

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Published On: Jul 05, 2026 | 01:43 PM

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