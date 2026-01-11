Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

AI Hulk Video: व्हिडीओ बनवा आणि पैसे कमवा! व्हायरल हल्क कंटेंटचा सोशल मीडियावर महापूर, कमाईचा नवा फंडा वाचा

Social Media Trend: सध्या सोशल मीडियावर सर्वत्र हल्कचे व्हिडीओ पाहायला मिळत आहेत. अगदी राजकीय नेत्यांच्या सभांपासून शेतात फिरण्यापर्यंत सर्वत्र हल्क पाहायला मिळत आहे. हे व्हिडीओ कसे तयार केले जातात माहिती आहे का?

Updated On: Jan 11, 2026 | 10:32 AM
  • हल्कचा AI अवतार ट्रेंडमध्ये!
  • व्हिडिओ बनवून होत आहे कमाई
  • AI Hulk व्हिडिओंनी इंटरनेटवर घातला धुमाकूळ
गेल्या काही दिवसांपाून सोशल मीडियावर AI द्वारे तयार करण्यात आलेले Hulk व्हिडीओ अतिशय वेगाने व्हायरल होत आहेत. इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आणि फेसबुकवर सर्वत्र हिरव्या रंगाचा हल्क पाहायला मिळत आहे. देशी डायलॉग, मजेदार सीन आणि सिनेमॅटिक स्टाइल या सर्वांमुळे हल्कला लोकांची अधिक पसंती मिळत आहे. सर्वात महत्त्वाची आणि विशेष गोष्ट म्हणजे हे व्हिडीओ कोणत्याही कॅमेऱ्याशिवाय, कोणत्याही शूटशिवाय आणि कोणत्याही कलाकारांशिवाय तयार केले जात आहेत. अनेक क्रिएटर्सनी आतापर्यंत हल्क व्हिडीओ तयार करून लाखो रुपयांची कमाई केली आहे. तुम्ही देखील हल्क व्हिडीओ तयार करून लाखो रुपयांची कमाई करू शकता आणि यासाठी तुम्हाला कॅमेरा आणि कलाकारांची देखील गरज नाही.

Google चं मोठं अपडेट! Gmail यूजर्सना मिळणार AI-पॉवर्ड फीचर्स, आता ईमेल करणं होणार आणखी सोपं

Hulk चा AI व्हिडीओ कसा तयार करू शकता?

सर्वात आधी तुम्हाला हल्कची AI ची ईमेज तयार करावी लागणार आहे. यासाठी AI इमेज जनरेशन टूलचा वापर केला जाऊ शकतो. AI च्या मदतीने हल्कची ईमेज तयार करण्यासाठी तुम्ही सिनेमॅटिक हल्क, रिअ‍ॅलिस्टिक मसल्स, ड्रामॅटिक लाइटिंग, अल्ट्रा एच-डी हा प्रॉम्ट वापरू शकता. एक 16:9 किंवा 9:16 फ्रेम निवडा. फ्रेम आणि फीचर ईमेज तायर करण्याचा बेस असणार आहे. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

ईमेजपासून असा तयार करा व्हिडीओ

आता हल्क ईमेज तुम्हाला AI व्हिडीओमध्ये बदलावी लागणार आहे. यासाठी AI मोशन किंवा ईमेज टू व्हिडीओ फीचरचा वापर केला जाऊ शकतो. हल्क चालत असताना, रागात असताना किंवा मारामारी करत असताना दाखवला जाऊ शकतो. 5-8 सेकंडचे शॉर्ट क्लिप योग्य आहे.

डायलॉग आणि आवाज जोडा

देसी, मजेदार किंवा ट्रेंडिंग डायलॉग जोडा. AI व्हॉईस जनरेटरच्या मदतीने जोरदार आवाज तयार करा. तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही तुमचा आवाज देखील इथे जोडू शकता.. उदाहरणार्थ “हल्कचा राग भडकावू नकोस….”

बॅकग्राउंड म्यूजिक आणि टेक्स्ट

ट्रेंडिंग BGM जोडा. हलके टेक्स्ट किंवा कॅप्शन जोडा. व्हिडीओ 7 ते12 सेकंदादरम्यान ठेवा.

रिल्स किंवा शॉर्ट्स अपलोड करा

  • इंस्टाग्राम रील्स
  • यूट्यूब शॉर्ट्स
  • फेसबुक रील्स
Amazon Sale 2026: शॉपिंगचा उत्सव येतोय! कंपनीने जाहीर केली तारीख, स्मार्टफोनपासून फॅशनपर्यंत… सेलमध्ये मिळणार या सुपरहिट डील्स

AI Hulk व्हिडीओने पैसे कसे कमाऊ शकता?

  • रिल्स बोनस किंवा शॉर्ट्स रेवेन्यू – जसजसे व्यूज वाढतील तुमची थेट कमाई सुरु होणार आहे.
  • ब्रँड कोलॅबोरेशन – AI व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर ब्रँड्स स्वत:ला तुम्हाला संपर्क करतील.
  • क्लायंट वर्क – लोकं तुमच्याकडे बिझनेस किंवा पेजसाठी असे व्हिडीओ तयार करण्यासाठी पैसे देतील.
  • एकदा पेज ग्रो झाले की, कमाईचे मार्ग आपोआप उघडतात.

Published On: Jan 11, 2026 | 10:32 AM

