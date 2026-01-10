Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • How To Stay Safe From Deepfake It Is Very Dangerous For Children And Women Tech News Marathi

Deepfake Alerts: महिला आणि मुलांनो सावधान! डिपफेक तंत्रज्ञान बनतंय धोकादायक, सुरक्षेसाठी लक्षात ठेवा ‘या’ टिप्स

डीपफेक सध्याच्या काळात अतिशय धोकादायक डिजिटल शस्त्र बनलं आहे. याचा वापर करून अनेक लोकांची फसवणूक केली जात आहे. मात्र या तंत्रज्ञानाला घाबरण्यापेक्षा त्याचा सामना कसा करायचा, याबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 12:01 PM
Deepfake Alerts: महिला आणि मुलांनो सावधान! डिपफेक तंत्रज्ञान बनतंय धोकादायक, सुरक्षेसाठी लक्षात ठेवा 'या' टिप्स

Deepfake Alerts: महिला आणि मुलांनो सावधान! डिपफेक तंत्रज्ञान बनतंय धोकादायक, सुरक्षेसाठी लक्षात ठेवा 'या' टिप्स

Follow Us:
Follow Us:
  • महिला आणि मुलांसाठी डिपफेक बनलं धोकादायक तंत्रज्ञान
  • महिला आणि मुलांसाठी महत्वाच्या सुरक्षा सूचना
  • फसवणूक ओळखा आणि स्वतःला सुरक्षित ठेवा
सध्याच्या डिजिटल काळात तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहे. मात्र याच वेगाने तंत्रज्ञानाचे धोके देखील वाढत आहेत. धोकादायक तंत्रज्ञांनापैकी एक म्हणजे डीपफेक. डीपफेक आजच्या काळात महिलांसाठी आणि लहान मुलांसाठी एक धोकादायक तंत्रज्ञान बनले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कोणत्याही व्यक्तीचा चेहरा, आवाज आणि हावभाव एखाद्या दुसऱ्या व्हिडिओ किंवा फोटोमधे इतक्या सहजपणे जोडले जातात की खरा व्हिडिओ आणि डीपफेक यामधील फरक ओळखणं कठीण होतं.

Aadhaar Card Tips: तुमचं आधार कार्ड सुरक्षित आहे का? UIDAI ने सांगितले 5 महत्त्वाचे नियम… दुर्लक्ष कराल तर होईल नुकसान

डीपफेक नक्की काय आहे?

डीपफेक एक असे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तंत्रज्ञान आहे, जे मशीन लर्निंग आणि डीप लर्निंगच्या मदतीने खोटे व्हिडिओ, फोटो आणि ऑडिओ तयार करू शकते. यामध्ये कोणत्याही महिलेचे किंवा लहान मुलांचे फोटो अश्लील व्हिडिओ, आक्षेपार्ह कंटेट किंवा  महत्त्वाच्या किंवा खोट्या विधानासोबत जोडले जाते. यामुळे लोकांच्या सामाजिक जीवनावर याचा फार मोठा परिणाम होतो. (फोटो सौजन्य – AI Created)

महिला आणि लहान मुलांवर निशाणा का?

महिला आणि लहान मुलांना डीफफेकचे अगदी सहज शिकार बनवले जाते. याची कारणं जाणून घेऊया.

  • सोशल मीडियावर महिला आणि लहान मुलांचे फोटो अगदी सहज उपलब्ध असतात.
  • कमी वयाची मुलं सायबर धोक्यांना सहज ओळखू शकत नाहीत.
  • महिलांवरील ऑनलाइन छळाचे प्रमाण आधीच जास्त आहे.
  • महिलांविरोधात ब्लॅकमेलिंग आणि बदनामीच्या घटना सतत वाढत आहेत.
  • डीपफेकचा वापर करून ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन शोषण, खोटे अश्लील वीडियो, साइबर बुलिंग आणि मानसिक छळ केला जात आहे.

डीपफेकमुळे होते नुकसान

डीपफेकचा परिणाम केवळ डिजिटल जगापुरता मर्यादित नाही, यामुळे बरेच गंभीर परिणाम देखील होऊ शकतात. जसे मानसिक आजार, मानसिक तणाव, सामाजिक बदनामी, करियर आणि शिक्षणावर परिणाम, लहान मुलांमध्ये भीती निर्माण होते आज आत्मविश्वास कमी होतो, कुटुंबात आणि समाजात तणाव. काही घटनांमध्ये पीडित कोणतेही तक्रार करत नाहीत ज्यामुळे गुन्हेगारांचा आत्मविश्वास आणखी वाढतो.

OnePlus Turbo 6: मिडरेंज सेगमेंटमध्ये धमाका! तगड्या बॅटरी लाईफसह नव्या स्मार्टफोन्सची झाली एंट्री, फीचर्स आणि किंमत एकदा वाचाच

डीपफेकपासून अशी करा तुमची सुरक्षा

  • डीपफेकपासून पूर्णपणे सुरक्षित राहणे अत्यंत कठीण आहे, मात्र जर तुम्ही थोडे सतर्क राहिलात आणि धोके कमी होऊ शकतात.
  • सोशल मीडिया प्रायव्हसी अधिक मजबूत करा
  • तुमचा प्रोफाईल फोटो प्रायव्हेट ठेला आणि अनोळखी लोकांच्या फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारू नका.
  • तुमचा प्रत्येक फोटो विचार करून अपलोड करा.
  • मजबूत पासवर्ड आणि 2FA चा वापर करा.
  • सोशल मीडिया आणि ईमेल अकाऊंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन वापरा.
  • तुम्हाला अनोळखी नंबरवरून पाठवलेल्या फोटो आणि व्हिडीओवर विश्वास ठेऊ नका.
  • कोणत्याही संशयास्पद व्हिडीओ कॉलला उत्तर देऊ नका.
  • तुमच्या मुलांना सोशल मीडियावरील धोक्यांबाबत जागृत ठेवा.
  • जर तुम्हाला कोणता डिपफेक कंटेट दिसला तर त्वरित रिपोर्ट करा आणि cybercrime.gov.in वर तक्रार करा.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Deepfake म्हणजे काय?

    Ans: Deepfake हे AI (Artificial Intelligence) वापरून तयार केलेले बनावट फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ असतात, ज्यात एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा, आवाज किंवा हालचाली खऱ्यासारख्या दाखवल्या जातात.

  • Que: Deepfake तंत्रज्ञान धोकादायक का आहे?

    Ans: Deepfake चा वापर फसवणूक, बदनामी, ब्लॅकमेल, खोट्या बातम्या आणि सायबर गुन्ह्यांसाठी केला जाऊ शकतो.

  • Que: महिला आणि मुलांसाठी Deepfake का जास्त धोकादायक आहे?

    Ans: महिलांचे व मुलांचे फोटो-व्हिडिओ गैरवापरासाठी वापरले जाण्याची शक्यता जास्त असते, ज्यामुळे मानसिक, सामाजिक आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

Web Title: How to stay safe from deepfake it is very dangerous for children and women tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 12:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या
1

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता
2

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता

Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा
3

Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा

Free Fire Max: OB52 अपडेटनंतर गेममध्ये पुन्हा धमाका! लॉगिन मिशन ईव्हेंट लाईव्ह, फ्री रिवॉर्ड्सचा पडणार पाऊस
4

Free Fire Max: OB52 अपडेटनंतर गेममध्ये पुन्हा धमाका! लॉगिन मिशन ईव्हेंट लाईव्ह, फ्री रिवॉर्ड्सचा पडणार पाऊस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह

शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह

Jan 19, 2026 | 03:52 PM
Mayor reservation draw date : महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; तारीख आली समोर

Mayor reservation draw date : महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; तारीख आली समोर

Jan 19, 2026 | 03:52 PM
Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

Jan 19, 2026 | 03:48 PM
शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज

Jan 19, 2026 | 03:47 PM
MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर ‘हिंदुत्व’ ही येणार पुढे

MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर ‘हिंदुत्व’ ही येणार पुढे

Jan 19, 2026 | 03:47 PM
अस्मिता गादेकरची संगीत यात्रा सुरु; “मी होणार सुपरस्टार छोटे उस्ताद”मध्ये चमकणार

अस्मिता गादेकरची संगीत यात्रा सुरु; “मी होणार सुपरस्टार छोटे उस्ताद”मध्ये चमकणार

Jan 19, 2026 | 03:44 PM
Nagpur News: नागपूर मनपात भाजपला मोठा धक्का? ४० नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द होणार

Nagpur News: नागपूर मनपात भाजपला मोठा धक्का? ४० नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द होणार

Jan 19, 2026 | 03:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM