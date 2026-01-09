OnePlus Turbo 6: मिडरेंज सेगमेंटमध्ये धमाका! तगड्या बॅटरी लाईफसह नव्या स्मार्टफोन्सची झाली एंट्री, फीचर्स आणि किंमत एकदा वाचाच

Flipkart Republic Day 2026: विशलिस्ट तयार केली का? या दिवशी सुरु होणार फ्लिपकार्ट सेल, स्मार्टफोन्ससह या वस्तूंवर बंपर डिस्काऊंट
OnePlus Turbo 6 च्या 12GB रॅम + 256GB मॉडेलची किंमत CNY 2,099 म्हणजेच सुमारे 27,000 रुपये, 12GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,399 म्हणजेच सुमारे 30,000 रुपये, 16GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,599 म्हणजेच सुमारे 33,000 रुपये आणि 16GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,899 म्हणजेच सुमारे 37,000 रुपये आहे. हे डिव्हाईस लाइट चेजर सिल्वर, लोन ब्लॅक आणि वाइल्ड ग्रीन (चीनी भाषेतून अनुवादित) रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
OnePlus Turbo 6V च्या 8GB रॅम + 256GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत CNY 1,699 म्हणजेच सुमारे 21,000 रुपये, 12GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 1,899 म्हणजेच सुमारे 24,000 रुपये आणि 12GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,199 म्हणजेच सुमारे 28,000 रुपये आहे. हा स्मार्टफोन फियरलेस ब्लू, लोन ब्लॅक आणि नोवा व्हाइट (चीनी भाषेतून अनुवादित) रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X)
January 8, 2026
डुअल सिम (नॅनो+नॅनो) वाला OnePlus Turbo 6 अँड्रॉईड 16 बेस्ड ColorOS 16 वर आधारित आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंचाचा फुल-HD+ (1,272x 2,772 पिक्सेल) फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याची पिक्सेल डेंसिटी 450ppi आहे आणि रिफ्रेश रेट 60Hz हून 165Hz दरम्यान स्विच होतो. स्क्रीन 100 टक्के DCI-P3 कलर गॅमट, 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 330Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेट ऑफर करण्याचा दावा करते. यामध्ये Adreno 825 GPU सह Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर देखील आहे.
OnePlus Turbo 6 मध्ये 16GB पर्यंत LPDDR4X रॅम आणि 512GB पर्यंत UFS 3.1 स्टोरेज आहे. या डिव्हाईसमध्ये डुअल रियर कॅमेरा यूनिट आहे, ज्यामध्ये f/1.8 अपर्चर, ऑटोफोकससह 50-मेगापिक्सेलचा वाइड-अँगल मुख्य सेंसर आणि 20x डिजिटल झूमसह 2-मेगापिक्सेलचा मोनोक्रोम कॅमेरा समाविष्ट आहे. कंपनीच्या या लेटेस्ट स्मार्टफोनचा फ्रंट कॅमेरा 16 मेगापिक्सेलचा आहे.
OnePlus Turbo 6 मध्ये कनेक्टिविटी ऑप्शन्समध्ये 5G, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ, GPS/AGPS, गॅलीलियो, GLONASS, Beidou, NFC आणि एक USB टाइप-C पोर्ट देण्यात आला आहे. यामध्ये एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, ई-कम्पास, जायरोस्कोप, इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल आणि प्रॉक्सिमिटी सेंसर सारखे सेंसर आहे. यामध्ये ऑथेंटिकेशनसाठी इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आहे. यामध्ये IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग देखील आहे. OnePlus Turbo 6 मध्ये 9,000mAh बॅटरी आहे, जी 80W SuperVOOC चार्जिंगला सपोर्ट करते. याचे वजन 217 ग्रॅम आहे.
OnePlus Turbo 6V मध्ये OnePlus Turbo 6 मॉडेलसारखेच सिम, सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले आणि IP रेटिंग आहे. हा स्मार्टफोन Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट आणि Adreno 810 GPU वर चालतो. यामध्ये 12GB पर्यंत LPDDR4X रॅम आणि 512GB पर्यंत UFS 3.1 स्टोरेज आहे. यामध्ये 6.78-इंचाचा फुल HD+ (1,272×2,772 पिक्सेल) फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93.5 टक्के, 1,800 निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि 300Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेट आहे.
फोटोग्राफीबद्दल बोलायचं झालं तर OnePlus Turbo 6V मध्ये डुअल रियर कॅमेरा यूनिट आहे. ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा वाइड-अँगल मुख्य कॅमेरा आणि 2-मेगापिक्सेलचा मोनोक्रोम लेंस समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 16-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा आहे. OnePlus Turbo 6V मध्ये कनेक्टिविटी ऑप्शनमध्ये ब्लूटूथ, Wi-Fi 6, USB Type-C आणि NFC समाविष्ट आहे. सेंसर OnePlus Turbo 6 व्हेरिअंट सारखाच आहे. OnePlus Turbo 6V मध्ये 9,000mAh बॅटरी आहे, जी 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.