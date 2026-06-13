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AI क्षेत्रात भारताची मोठी झेप! भारतीय कंपन्या करणार कोट्यावधी डॉलरची गुंतवणूक; SAP अहवालात झाला खुलासा

Updated On: Jun 13, 2026 | 10:11 AM IST
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सारांश

भारतातील कंपन्या आता एआयच्या प्रायोगिक टप्प्यापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष व्यवसायात त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. SAP च्या नव्या अहवालानुसार, भारतीय कंपन्या AI मध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत असून पुढील दोन वर्षांत त्याचा वापर झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे.

AI क्षेत्रात भारताची मोठी झेप! भारतीय कंपन्या करणार कोट्यावधी डॉलरची गुंतवणूक; SAP अहवालात झाला खुलासा

AI क्षेत्रात भारताची मोठी झेप! भारतीय कंपन्या करणार कोट्यावधी डॉलरची गुंतवणूक; SAP अहवालात झाला खुलासा

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विस्तार
  • भारतीय कंपन्या AI मध्ये सुमारे 25.9 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत असून पुढील दोन वर्षांत त्यात 45% वाढ अपेक्षित आहे.
  • सध्या 33% व्यावसायिक कामांमध्ये AI चा वापर होत असून हा आकडा पुढील दोन वर्षांत 51% पर्यंत पोहोचू शकतो.
  • AI मधून मिळणाऱ्या परताव्यावर 74% भारतीय कंपन्या समाधानी असून 55% कंपन्यांनी AI साठी स्वतंत्र प्रमुख नियुक्त केला आहे.
भारतीय कंपन्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) प्रायोगिक टप्प्याच्या पलीकडे जात आहेत आणि मूल्य-आधारित अंमलबजावणीवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. तसेच, एंटरप्राइझ स्तरावर त्याच्या व्यापक वापरामध्ये जागतिक स्तरावर अग्रणी म्हणून उदयास येत आहेत, असा निष्कर्ष जागतिक सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स प्रदाता एसएपीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाच काढला आहे. यानुसार, एआय गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारण्यात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

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भारतीय कंपन्या एआयमध्ये अंदाजे २५.९ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहेत आणि पुढील दोन वर्षांत या गुंतवणुकीत ४५ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या भागीदारीत केलेल्या जागतिक अभ्यासावर आधारित या अहवालात, भारतासह १३ देशांतील २,६०० व्यावसायिक नेत्यांकडून प्रतिसाद गोळा करण्यात आला. अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील ‘एजन्सी एआय’ मधून मिळणारा परतावा पाच पटीने वाढून १४.४ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. “एजन्सी एआय” म्हणजे अशा स्वायत्त एआय प्रणाली, ज्या सतत मानवी हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेण्यास, अनेक टप्प्यांच्या कृती योजना तयार करण्यास आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यास सक्षम आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

व्यवसाय संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी एंटरप्राइझ सॉफ्टवेअर पुरवणारी कंपनी एसएपी एसईचे जागतिक अध्यक्ष (ग्राहक यश) मानोस रॅप्टोपोलोस म्हणाले की, एआय आता ‘स्वायत्त एंटरप्राइझ’चा कणा बनला आहे. एसएपीमध्ये, सखोल उद्योग-विशिष्ट संदर्भआणि समृद्ध व्यावसायिक डेटाच्या आधारावर एआय विकसित केले जाते. हे असे एआय आहे जे एका विशिष्ट उद्योगाच्या प्रक्रिया आणि डेटाला खऱ्या अर्थाने समजून घेते. अहवालानुसार, भारतातील ७१ टक्के कंपन्यांनी त्यांच्या व्यावसायिक उद्दिष्टांशी जुळणारी एआय रणनीती स्थापित केली आहे. सध्या, अंदाजे ३३ टक्के व्यावसायिक कार्यामध्ये एआयचा वापर केला जातो, जो पुढील दोन वर्षात ५१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.

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७४ टक्के कंपन्या समाधानी

अभ्यासानुसार, अंदाजे ७४ टक्के कंपन्या एआयमधून मिळणाऱ्या सध्याच्या परताव्यावर समाधानी आहेत आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या मूल्याला यशाचे मुख्य मापदंड मानतात. अहवालात म्हटले आहे की, विविध कार्य आणि एंड-टू-एंड प्रक्रियांमध्ये एआयचा वापर पुढील दोन वर्षांत ४० टक्क्यांपर्यंत दुप्पटीहून अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, ५५ टक्के भारतीय कंपन्यानी एआय अवलंबनासाठी एक विशेष प्रमुख नियुक्त केला आहे, जे जागतिक स्तरावर सर्वाधिक आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Indias ai boom companies plan major investments as enterprise ai adoption accelerates

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Published On: Jun 13, 2026 | 10:11 AM

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