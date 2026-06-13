AI क्षेत्रात भारताची मोठी झेप! भारतीय कंपन्या करणार कोट्यावधी डॉलरची गुंतवणूक; SAP अहवालात झाला खुलासा

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भारतीय कंपन्या एआयमध्ये अंदाजे २५.९ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहेत आणि पुढील दोन वर्षांत या गुंतवणुकीत ४५ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या भागीदारीत केलेल्या जागतिक अभ्यासावर आधारित या अहवालात, भारतासह १३ देशांतील २,६०० व्यावसायिक नेत्यांकडून प्रतिसाद गोळा करण्यात आला. अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील ‘एजन्सी एआय’ मधून मिळणारा परतावा पाच पटीने वाढून १४.४ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. “एजन्सी एआय” म्हणजे अशा स्वायत्त एआय प्रणाली, ज्या सतत मानवी हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेण्यास, अनेक टप्प्यांच्या कृती योजना तयार करण्यास आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यास सक्षम आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
व्यवसाय संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी एंटरप्राइझ सॉफ्टवेअर पुरवणारी कंपनी एसएपी एसईचे जागतिक अध्यक्ष (ग्राहक यश) मानोस रॅप्टोपोलोस म्हणाले की, एआय आता ‘स्वायत्त एंटरप्राइझ’चा कणा बनला आहे. एसएपीमध्ये, सखोल उद्योग-विशिष्ट संदर्भआणि समृद्ध व्यावसायिक डेटाच्या आधारावर एआय विकसित केले जाते. हे असे एआय आहे जे एका विशिष्ट उद्योगाच्या प्रक्रिया आणि डेटाला खऱ्या अर्थाने समजून घेते. अहवालानुसार, भारतातील ७१ टक्के कंपन्यांनी त्यांच्या व्यावसायिक उद्दिष्टांशी जुळणारी एआय रणनीती स्थापित केली आहे. सध्या, अंदाजे ३३ टक्के व्यावसायिक कार्यामध्ये एआयचा वापर केला जातो, जो पुढील दोन वर्षात ५१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.
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अभ्यासानुसार, अंदाजे ७४ टक्के कंपन्या एआयमधून मिळणाऱ्या सध्याच्या परताव्यावर समाधानी आहेत आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या मूल्याला यशाचे मुख्य मापदंड मानतात. अहवालात म्हटले आहे की, विविध कार्य आणि एंड-टू-एंड प्रक्रियांमध्ये एआयचा वापर पुढील दोन वर्षांत ४० टक्क्यांपर्यंत दुप्पटीहून अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, ५५ टक्के भारतीय कंपन्यानी एआय अवलंबनासाठी एक विशेष प्रमुख नियुक्त केला आहे, जे जागतिक स्तरावर सर्वाधिक आहे.