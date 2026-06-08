आकर्षक डिझाईन आणि पावरफुल फीचर्स! Infinix च्या नव्या स्मार्टफोनची भारतात धडाकेबाज एंट्री.. सुरुवातीची किंमत 13 हजारांहून कमी

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इन्फिनिक्सने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन दोन रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. ज्यामध्ये 4GB + 64GB आणि 4GB + 128GB यांचा समावेश आहे. स्मार्टफोनच्या 4GB + 64GB या बेस व्हेरिअंटची किंमत 12,499 रुपये आणि 4GB + 128GB या टॉप व्हेरिअंटची किंमत 13,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनी या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर काही बँक ऑफर्स देखील देत आहे. या डिस्काऊंटनंतर स्मार्टफोनची किंमत 10,999 रुपये होणार आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन क्लाउडलाइन ब्लू, पोलारिस टाइटेनियम, शॅडो ब्लॅक आणि सनलाइक ऑरेंज कलर ऑप्शनमध्ये खरेदी करू शकतात.
इन्फिनिक्सने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 6.78 इंच एचडी+ डिस्प्ले दिला आहे. फोनचा डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. कंपनीच्या या नव्या बजेट स्मार्टफोनमध्ये पंच-होल डिस्प्ले डिझाईन दिली आहे. हा स्मार्टफोन मीडियाटेक हेलिओ जी 81 अल्टिमेट चिपसेटसह लाँच करण्यात आला आहे. या फोनमध्ये 4GB रॅमसह 128GB स्टोरेज देखील मिळणार आहे. फोनचे रॅम आणि स्टोरेज वाढवले जाऊ शकते. स्मार्टफोनमध्ये 4G, एलटीई, वायफाय, ब्लूटूथसारखे कनेक्टिविटी पर्याय दिले आहेत.
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Infinix Smart 20 स्मार्टफोनच्या मागील बाजूला 8MP चा कॅमेरा दिला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 8MP चा कॅमेरा दिला आहे. फोनच्या मागील बाजूला एलईडी फ्लॅश दिला आहे. हा स्मार्टफोन 5,200mAh बॅटरीने सुसज्ज आहे. यामध्ये चार्जिंगसाठी यूएसबी टाईप सी सपोर्ट दिला आहे. हा फोन अँड्रॉइड 15 वर आधारित कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. याला IP64 रेटिंग आहे, ज्यामुळे तो पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षित राहतो.