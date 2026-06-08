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अरे देवा! Aadhaar Card हरवलं? आधार नंबर सुद्धा आठवत नाही? काळजी करू नका… आत्ताच फॉलो करा ही प्रोसेस

Updated On: Jun 08, 2026 | 02:05 PM IST
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सारांश

Aadhaar Card Recover Tips: आधार कार्ड हे आजच्या काळातील सर्वात महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक बनले आहे. मात्र आधार कार्ड हरवले आणि त्याचा क्रमांकही आठवत नसेल, तर अनेक कामे अडू शकतात. अशा परिस्थितीत घाबरण्याची गरज नाही, कारण UIDAI ने आधार डिटेल्स पुन्हा मिळवण्यासाठी अनेक सोप्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

अरे देवा! Aadhaar Card हरवलं? आधार नंबर सुद्धा आठवत नाही? काळजी करू नका... आत्ताच फॉलो करा ही प्रोसेस

अरे देवा! Aadhaar Card हरवलं? आधार नंबर सुद्धा आठवत नाही? काळजी करू नका... आत्ताच फॉलो करा ही प्रोसेस

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विस्तार
  • आधार कार्ड हरवले आणि आधार क्रमांक आठवत नसेल, तरी UIDAI च्या ऑनलाइन सुविधांद्वारे तो सहज मिळवता येतो.
  • UIDAI वेबसाइट, एसएमएस सेवा आणि आईवीआरएस हेल्पलाइनच्या मदतीने घरबसल्या आधार डिटेल्स रिकव्हर करता येतात.
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरच्या ओटीपी पडताळणीनंतर ई-आधार डाउनलोड करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.
Aadhaar Card Tips: जर तुमचे आधार कार्ड हरवले असेल आणि तुम्हाला आधार कार्डचा नंबर देखील लक्षात नसेल, तर घाबरू नका. काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही आधार कार्ड रिकव्हर करू शकता. तुम्ही UIDAI ची वेबसाईट, एसएमएस सर्विस व आईवीआरएस इत्यादी सुविधांची मदत घेऊन तुमचे हरवलेले आधार कार्ड रिकव्हर करू शकता. विशेष म्हणजे यासाठी तुम्हाला आधार केंद्रावर देखील जाण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही घरबसल्या काही स्टेप्स फॉलो करून वेबसाईटवरून तुमचे आधार कार्ड रिकव्हर करू शकता.

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आजच्या काळात आधार कार्ड भारतीय नागरिकाचे सर्वात महत्त्वाचे डॉक्युमेंट बनले आहे. शाळेत प्रवेश घेण्यापासून नोकरीसाठी अप्लाय करण्यापर्यंत आणि स्कॉलरशिप मिळवण्यापासून सरकारी फॉर्म भरण्यापर्यंत सर्व कामांसाठी आधार कार्ड अतिशय महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत जर तुमचे आधार कार्ड हरवले तर अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. विशेषत: जर तुम्हाला आधार नंबर देखील माहिती नसेल तर अनेक काम अडकू शकतात. अशावेळी काय करावे अनेकांना सूचत नाही. काहीजण तर दुसऱ्या आधार कार्डसाठी अप्लाय करण्याचा देखील प्रयत्न करतात. पण आधार कार्ड हरवले किंवा आधार कार्डचा नंबर विसरलात तरी चिंता करण्याची काहीच गरज नाही. तुम्ही घरबसल्या काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून तुमचे आधार कार्ड रिकव्हर करू शकता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

UIDAI वेबसाईटवरून कसे मिळवाल तुमचे आधार कार्ड?

  • UIDAI वेबसाईटद्वारे आधार कार्ड रिकव्हर करण्यासाठी सर्वात आधी UIDAI च्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.
  • आता तुमची भाषा निवडा.
  • आता तुम्हाला या वेबसाईटच्या वरच्या बाजूला दिसणाऱ्या माय आधार सेक्शनवर क्लिक करावे लागेल.
  • यानंतर रिट्रीव्ह लॉस्ट ऑर फॉरगॉटन ई-आय-डी / यू-आय-डी या पर्यायावर क्लिक करा.
  • आता तुम्हाला आधार कार्डमधील नाव, जन्मतारीख, मोबाईल नंबर आणि कॅप्चा कोड एंटर करण्याचा पर्याय मिळेल.
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  • आता तुमच्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवर एक ओटीपी येईल.
  • आता तुम्ही ओटीपी एंटर केल्यानंतर तुमच्या स्क्रीनलर आधार डिटेल्स दिसू लागतील.
  • तसेच या ठिकाणी तुम्हाला ई-आधार डाऊनलोड करण्याचा पर्याय देखील मिळणार आहे.

एसएमएसद्वारे कसा मिळवाल तुमचा आधार नंबर?

सर्वात आधी तुमच्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवरून 51969 नंबरवर मेसेज पाठवा. या मेसेजमध्ये UID लिहून तुमचे नाव लिहावे लागेल आणि त्यानंतर पिन एंटर करावा लागणार आहे. हा मेसेज पाठवल्यानंतर तुमच्या मोबाईलवर आधार कार्डचे सर्व डिटेल्स पाठवले जातील.

IVRS द्वारे कसा मिळवाल तुमचा आधार नंबर?

  • सर्वात आधी तुम्हाला 1947 नंबरवर कॉल करावा लागेल.
  • आता व्हॉईस कमांड फॉलो करून तुमचे आधार डिटेल्स मिळवा.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आधार कार्डसाठी अर्ज कसा करावा?

    Ans: जवळच्या आधार नोंदणी केंद्रात जाऊन आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी करता येते.

  • Que: हरवलेले आधार कार्ड पुन्हा कसे मिळवावे?

    Ans: UIDAI च्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा आधार केंद्राच्या मदतीने ई-आधार डाउनलोड करता येतो.

  • Que: आधार कार्डमध्ये मोबाईल नंबर अपडेट कसा करावा?

    Ans: जवळच्या आधार सेवा केंद्रात जाऊन बायोमेट्रिक पडताळणीनंतर मोबाईल नंबर अपडेट करता येतो.

Web Title: Lost aadhaar card and forgot your aadhaar number also here is the way to recover it

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Published On: Jun 08, 2026 | 02:05 PM

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