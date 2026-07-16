‘मी मरणार नाही..’; व्हिडीओ जारी करत Sonam Wangchuk यांचे देशाला आवाहन

Sonam Wangchuk Protest Video: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात देशाचे वैज्ञानिक, पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आज १९ वा दिवस आहे. त्यांच्या ढासळत्या प्रकृतीमुळे चिंता वाढत चालली आहे. देशभरातील लोक, नेते आणि अभिनेते त्यांना भेट देत आहेत आणि त्यांची खालावलेली प्रकृती पाहून त्यांना उपोषण सोडण्याचा आग्रह करत आहेत.
दरम्यान, सोनम वांगचुक यांनी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी जनतेला एक विशेष आवाहन केले आहे. आपल्या व्हिडिओमध्ये ते म्हणाले, “नमस्कार मित्रांनो, खूप मुश्लिकीलीने माझ्या उपोषणाच्या १८ व्या दिवशी मी तुमच्याशी जेमतेम संपर्क साधू शकत आहे. मला तुमच्याकडून हजारो संदेश येत आहेत, ज्यात तुम्ही मला उपोषण सोडून काहीतरी खाण्यास सांगत आहात. ज्येष्ठ आणि नेते आपले मत मांडत आहेत. काही जण प्रेमाने बोलत आहेत, काही जण रागाने, आणि काहींनी तर सरकारला मला खाण्यास भाग पाडण्यासाठी न्यायालयात अपील केले आहे.”
त्यांनी उपोषण न सोडण्यामागे दोन मुख्य कारणे सांगितली. तो म्हणाला, “दोन गोष्टी आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, मी खाल्लं तरी त्यातून काय संदेश जाईल? सरकारला हा संदेश जाईल की, उत्तरदायित्वाची काही गरज राहिली नाही. ते फक्त येतात, बसतात आणि निघून जातात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, माझी प्रकृती अशी नाही की मी दोन-चार दिवसांत मरेन. माझ्या अनेक वैद्यकीय चाचण्या सुरू आहेत. १८ दिवसांच्या उपवासानंतर माझी प्रकृती सामान्य आहे. आज माझा ईसीजीसुद्धा झाला. वैद्यकीय अहवाल फारसा वाईट नाही, त्यामुळे मी काही दिवस चालू शकेन. मी अशक्त आहे, माझे स्नायू साथ देत नाहीत, पण माझे हृदय अजूनही काम करत आहे.
सोनम वांगचुक यांनी जनतेला आवाहन केले, “त्यामुळे तुम्हाला उपवास सोडायला सांगण्याऐवजी, मी तुम्हाला एक छोटे पाऊल उचलण्याची विनंती करतो. सरकारला संदेश देण्यासाठी आणि येथे एकत्र येण्यासाठी सर्वांनी २० जुलै रोजी मोठ्या संख्येने एकत्र यावे. मी सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना विनंती करतो की, त्यांनी तो दिवस नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत (NEP) अनुभवात्मक शिक्षणाचा दिवस म्हणून साजरा करावा. त्या दिवशी, मुलांना राज्यशास्त्राचा एक अनोखा धडा, इतिहासाचा एक भाग शिकायला मिळेल आणि लोकशाही कशी कार्य करते हे शिकता येईल.”
सोनम वांगचुक यांनी देशातील लोकांना २० जुलै रोजी उपवासात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी आवाहन केले, “मी तुम्हाला आग्रह करतो की, तुम्ही २० जुलै रोजी अनेक खासदारांसोबत हजारोच्या संख्येने जंतर मंतर येथे या. जर आपण सर्वांनी मिळून हा मुद्दा संसदेत आणला, तर मला खात्री पटेल की तो योग्य हातात आहे. त्याआधी, तुम्ही येत आहात हे कळवण्यासाठी मिस कॉल देऊ शकता आणि वेबसाइटवर तुमचे नाव नोंदवू शकता. आम्हाला आशा आहे की तुम्ही हे कराल. तुम्ही येत आहात हे कळवण्यासाठी 7011670115 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल देऊ शकता. जय हिंद.”
सोनम वांगचुक यांचे १८ दिवसांच्या उपोषणादरम्यान ८.५ किलोग्रॅम वजन कमी झाले आहे. त्यांचा रक्तदाब १०७/७० mmHg पर्यंत खाली आला आहे, तर रक्तातील साखरेची पातळी ६७ मिलीग्रॅम प्रति डेसिलिटरपर्यंत घसरली आहे. कॉकरोच जनता पक्षाचे (CJP) संस्थापक अभिजित दीपके यांनी केंद्र सरकारला आंदोलकांच्या मागण्यांवर लवकरात लवकर विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
I’m Not in good shape but not so bad either…
Rather than asking me to break my fast please join me on 20th July… Peaceful March to the Parliament.#cockroachjanataparty #jantarmantar #cjpprotest #chalosansad pic.twitter.com/QZ6VyxVMAR — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 15, 2026