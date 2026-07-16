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Russia Ukraine War : रशिया युक्रेन युद्ध आणखी चिघळले! राजधानी कीव्हवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनचा भीषण प्रहार, देशभरात हाय अलर्ट

Updated On: Jul 16, 2026 | 09:57 AM IST
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सारांश

Russia Ukraine War Update : रशियाचे युक्रेनवरील हल्ले काही थांबण्याचे नाव घेईनात. गुरुवारी (१६ जुलै) पहाटे पुन्हा एकदा बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र अन् ड्रोन हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात कीव्हला लक्ष्य करण्यात आले.

Russia Ukraine War

Russia Ukraine War : रशिया युक्रेन युद्ध आणखी चिघळले! राजधानी कीव्हवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनचा भीषण प्रहार, देशभरात हाय अलर्ट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • युक्रेनची राजधानी पुन्हा रशियाच्या निशाण्यावर
  • कीव्हवर भीषण ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ले
  • नारिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
Russia Ukraine War News in Marathi : कीव्ह/मॉस्को : रशिया युक्रेन युद्ध पुन्हा एकदा तीव्र झाले आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून रशियाचे राजधानी कीव्हवर हल्ले सुरु आहे. नुकतेच गुरुवारी(१६ जुलै) पहाटे रशियाने पुन्हा कीव्हवर निशाणा साधला. क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन कीव्हसह अनेक शहरांवर डागण्यात आली. या हल्ल्यामुळ युक्रेनमध्ये एकच गोंधळ उडाला असून देशात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

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कीव्हसह आणखी दोन शहरांवर हल्ला

मिळालेल्या माहितीनुसार, रशियाच्या हल्ल्यानंतर तातडीने युक्रेनच्या हवाई संरक्षण यंत्रणा सतर्क झाल्या असून क्षेपणास्त्र हवेतच नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. युक्रेनच्या हवाई दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, कीव्हसह खारकीव्ह आणि विनित्सिया शहरांवरही शाहेद ड्रोनद्वारे हल्ले करण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नागरिकांना तातडीने सुरक्षित बंकरमध्ये हलवण्याचे कार्य सुरु आहे.

कीव्हचे महापौर विताली क्लिट्सो यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील बाहेरच्या बाजूला एका फॅक्टरीला याचा फटका बसला आहे. तर काही क्षेपणास्त्र हवाई संरक्षण यंत्रणेने हाणून पाडली, परंतु त्यांचे तुकडे रहिवाशी भागात कोसळल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या हल्ल्यात २ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून  जण जखमी झाले आहेत.

युक्रेनही पलटवार करणार

या हल्ल्यानंतरर युक्रेननेही रशियाला चोख प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे. एका रशियन नौदल जहाजावर कारवाई केल्याचा दावाही करण्यात येत आहे. परंतु याला अद्याप अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. ०२ जुलैपासून सुरु असलेल्या हल्ल्यांमुळे युक्रेनमध्ये भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

रशियाच्या आतापर्यंत हल्ल्यात अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. शाळा, औद्योगिक इमारती आणि रहिवासी भागांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

सततच्या हल्ल्यांमुळे युक्रेनसमोर मोठे आव्हान

रशियाकडून सतत बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन्सचा हल्ला करण्यात येत आहे. यामुळे युक्रेनच्या हवाई संरक्षण दलासमोर या हल्ल्यांना रोखण्यासाठी मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सध्या संपूर्ण देशात हवाई संरक्षण यंत्रणा हाय अलर्टवर असून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष्य ठेवले जात आहे. मात्र, सततच्या हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे.


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Web Title: Russia ukraine war missile drone attack on kyiv high alert

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Published On: Jul 16, 2026 | 09:57 AM

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