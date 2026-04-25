पुण्यातील वारजे परिसरात गोळीबाराचा थरार! 5-6 जण सलूनमध्ये शिरले अन्…

वारजे माळवाडी भागात पूर्ववैमनस्यातून टोळीने एका तरुणावर सलूनमध्ये घुसून गोळीबार केला आहे. या गोळीबारात एका गुन्हेगारासह एक सर्व सामान्य तरुण जखमी झाला आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 12:43 PM
पुणे : पुण्यातील टोळीयुद्धाची झळ अखेर शेवटी सर्व सामान्य पुणेकरांपर्यंत पोहचली असून, वारजे माळवाडी भागात पूर्ववैमनस्यातून टोळीने एका तरुणावर सलूनमध्ये घुसून गोळीबार केला आहे. या गोळीबारात एका गुन्हेगारासह एक सर्व सामान्य तरुण जखमी झाला आहे. ऐन वर्दळीच्या वेळीच गोळीबाराची घटना घडल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक म्हणजे, एका ड्रग्ज प्रकरणात फरार असलेल्या आरोपी या गोळीबारात सहभागी आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

 

या गोळीबारात निहाल शिंदे आणि अमोल आढाव हे जखमी झाले आहेत. यामध्ये अमोल आढाव हा तरुण विनाकारण गोळीबारात जखमी झाला आहे. तो कटीन करण्यासाठी सलूनमध्ये आला होता. याप्रकरणी वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.

जुन्या वादातून हा गोळीबार झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान शुक्रवारी रात्री सुमारे आठ वाजण्याच्या सुमारास निहाल हा येथील सलूनमध्ये बसलेला होता. यावेळी टोळीच्या पाच ते सहा जणांचे टोळके दुचाकीवरून आलले. त्यांनी निहाल याच्यावर थेट गोळीबार केला. अंदाधुंद गोळीबार केला. यामध्ये सलूनमध्ये कटीनसाठी आलेल्या अमोल आढाव याला देखील एक गोळी लागली. अचानक गोळीबार झाल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. त्याचदरम्यान वारजे पोलिस पेट्रोलिंग करत असताना हा प्रकार घडला. ते घटनास्थळी दाखल झाले. त्यावेळी एका आरोपीला जागीच पकडले. मात्र इतर टोळके पसार झाले. जखमी झालेल्या दोघांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते.

नुकतेच उत्तमनगर पोलिस ठाण्यातुन ड्रग्ज प्रकरण समोर आले होते. त्यानंतर आता ड्रग्जमधील एका फरार आरोपींने व टोळी चालवणाऱ्या वारजेतील तेज तरार आरोपींना भरवर्दळीत गोळीबार केल्याने पोलियांची नाचकी झाली आहे. दरम्यान या घटनेनंतर घटनास्थळी वारजे पोलीस दाखल झाले. घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून आरोपीच्या हालचालींचा माग काढण्याचे काम सुरू आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पुढील तपास वारजे माळवाडी पोलीस करत आहेत.

hे सुद्धा वाचा : बायपास झाल्याचे माहित असूनही छातीवर हल्ला, रत्नागिरीत जुन्या वादातून हत्या; 17 दिवसांनी आरोपी अटकेत

Web Title: A shocking incident of firing has taken place in warje area of pune

Published On: Apr 25, 2026 | 12:12 PM

