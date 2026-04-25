Meloni Earrings: ‘मेरे कानो में है जो बाली!’ मेलोंनीचें झुमके बनले इंटरनेटचे VIRAL सेन्सेशन; कॉमेंट्समध्ये मोदीजींच्या नावाचाच गजर

सध्या सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय गदारोळामुळे ट्विटर व्यस्त असताना, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी चांदीचे कानातले घातलेला एक सेल्फी पोस्ट केला, जे हुबेहूब पारंपरिक भारतीय कानातल्यांसारखे दिसत होते.

Updated On: Apr 25, 2026 | 12:29 PM
Meloni Earrings : 'मेरे कानो में है जो बाली!' मेलोंनीचें झुमके बनले इंटरनेटचे VIRAL सेन्सेशन; कॉमेंट्समध्ये मोदीजींच्या नावाचाच गजर

  • मेलोनींचा ‘देसी’ स्वॅग
  • दिल्ली हाट कनेक्शन
  • राल्फ लॉरेन वादाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा

Giorgia Meloni Indian earrings viral : जागतिक राजकारणात आपल्या कडक शिस्तीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) सध्या एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहेत. २०२६ च्या सुरुवातीला अनेक आंतरराष्ट्रीय घडामोडी घडत असताना, मेलोनी यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टने भारतीयांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या पोस्टमध्ये मेलोनी यांनी चक्क भारतीय शैलीचे चांदीचे कानातले घातले असून, त्यांच्या या लूकने फॅशन विश्वात आणि सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडवून दिली आहे.

राजकीय विधानापेक्षा ‘कानातल्यांची’ चर्चा जास्त!

मेलोनी यांनी नुकताच एक सेल्फी आणि व्हिडिओ पोस्ट केला होता, ज्याचे कॅप्शन इटलीच्या सार्वभौमत्वाबद्दल आणि राष्ट्रीय हितांबद्दलचे एक गंभीर राजकीय विधान होते. मात्र, भारतीय ‘देसी’ नेटकऱ्यांच्या नजरा मेलोनींच्या त्या गंभीर विधानाऐवजी त्यांच्या कानातल्यांवर खिळल्या. हे कानातले हुबेहूब भारतीय ‘चांदबाली’ आणि पारंपरिक ‘घंटा-आकाराच्या’ झुमक्यांचे मिश्रण होते. चांदीच्या या नाजूक कारागिरीने भारतीय सोशल मीडिया युझर्सना भुरळ घातली असून, “हे कानातले तर आपल्या दिल्ली हाट किंवा जनपथ मार्केटसारखे दिसतात,” अशा कमेंट्सचा पूर आला आहे.

पॉवर सूट आणि साऊथ एशियन फॅशन

विशेष म्हणजे, ही केवळ एक योगायोगाची निवड नाही. मेलोनी यांच्या इन्स्टाग्राम प्रोफाईलवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, त्या गेल्या काही काळापासून त्यांच्या प्रोफेशनल ‘पॉवर सूट’ सोबत पारंपरिक दक्षिण आशियाई दागिने किंवा लूक वापरत आहेत. भारतीय डिझाइन्समध्ये असलेली एक शांत आणि मोहक गुणवत्ता जागतिक नेत्यांनाही आकर्षित करत आहे, हे यातून स्पष्ट होते. एका नेटकऱ्याने तर गमतीत म्हटले की, “जर मेलोनी यांनी सलवार सूट घातला, तर त्या लोहरीच्या दिवशी एखाद्या पंजाबी महिलेसारख्याच दिसतील!”

 

राल्फ लॉरेन वाद आणि मेलोनींचे ‘क्रेडिट’

काही आठवड्यांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय फॅशन ब्रँड ‘राल्फ लॉरेन’ (Ralph Lauren) वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. त्यांनी त्यांच्या नवीन कलेक्शनमध्ये भारतीय झुमक्यांचा समावेश केला, पण त्यांना भारतीय नाव न देता “व्हिंटेज ॲक्सेसरीज” असे संबोधले. यावरून ‘सांस्कृतिक विलोपना’चा (Cultural Appropriation) वाद रंगला असतानाच, मेलोनी यांनी भारतीय स्टाईलच्या दागिन्यांचा अनवधानाने का होईना पण प्रभावी वापर केल्याने भारतीय चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

जॉर्जिया मेलोनी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील केमिस्ट्री

सोशल मीडियावरील व्हायरल ट्रेंड्स आणि राजकीय क्षेत्रातील मिम्सचा विचार केला, तर जॉर्जिया मेलोनी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील केमिस्ट्रीवर आधारित मिम्स सध्या इंटरनेटवर अक्षरशः धुमाकूळ घालत आहेत. या विशिष्ट इन्स्टाग्राम पोस्टमधील मिम हे प्रामुख्याने ‘Melodi’ (Meloni + Modi) या लोकप्रिय हॅशटॅगला अनुसरून तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये इटलीच्या पंतप्रधानांचा भारतीय संस्कृती आणि फॅशनप्रती असलेला ओढा अत्यंत मिश्किलपणे मांडला आहे. हे मिम केवळ एका फोटोपुरते मर्यादित नसून, ते दोन देशांमधील वाढत्या मैत्रीपूर्ण संबंधांना एका विनोदी आणि कौटुंबिक चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करते, जे नेटकऱ्यांना कमालीचे भावते.

नेटकऱ्यांसाठी तो एक अभिमानाचा विषय

या मिमचा गाभा हा सांस्कृतिक देवाणघेवाणीवर आधारित आहे. जेव्हा एखादी जागतिक स्तरावरील शक्तिशाली महिला नेता, जी आपल्या ‘पॉवर सूट’ आणि कडक मुत्सद्देगिरीसाठी ओळखली जाते, अचानक भारतीय शैलीचे ‘चांदबाली’ किंवा ‘झुमके’ परिधान करते, तेव्हा भारतीय नेटकऱ्यांसाठी तो एक अभिमानाचा आणि कुतूहलाचा विषय ठरतो. या मिममध्ये मेलोनी यांना एखाद्या भारतीय सणावाराला किंवा समारंभाला तयार झालेल्या ‘पंजाबी कुडी’ किंवा ‘देसी सून’ या प्रतिमेत कल्पिले गेले आहे. त्यांच्या पेहरावातील हा सूक्ष्म बदल भारतीयांना इतका जवळचा वाटतो की, त्यावरून तयार होणारे विनोद हे उपरोधिक नसून त्यात एक प्रकारची आत्मीयता आणि ‘सांस्कृतिक विजय’ दिसून येतो.

खरी फॅशन आयकॉन मेलोनी

अखेर, अशा मिम्सची लोकप्रियता यातून सिद्ध होते की, आजच्या डिजिटल युगात कठीण राजनैतिक संबंधांपेक्षा मानवी स्वभाव आणि फॅशनच्या निवडी अधिक वेगाने संवाद साधतात. “आलिया भट्टला विसरा, आता खरी फॅशन आयकॉन मेलोनी आहेत” किंवा “मेलोनी दिल्ली हाटमध्ये शॉपिंग करत आहेत का?” अशा प्रकारच्या कमेंट्स या मिमची रंगत अधिक वाढवतात. हे मिम केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून, ते भारतीय सॉफ्ट पॉवर (Soft Power) आणि जागतिक नेत्यांमधील अनौपचारिक मैत्रीचा एक आरसा आहे, ज्याला सोशल मीडियावरील मिम-संस्कृतीने एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जॉर्जिया मेलोनी यांनी कोणत्या प्रकारचे कानातले घातले होते?

    Ans: इटलीच्या पंतप्रधानांनी चांदीच्या 'चांदबाली' आणि पारंपरिक 'झुमका' शैलीचे मिश्रण असलेले भारतीय पद्धतीचे कानातले घातले होते.

  • Que: मेलोनींच्या या लूकवर भारतीयांची काय प्रतिक्रिया आहे?

    Ans: भारतीय नेटकऱ्यांनी या लूकचे कौतुक केले असून, अनेकांनी हे दागिने दिल्लीतील 'दिल्ली हाट' किंवा 'जनपथ' मार्केटमधील असल्याचे सांगत फॅशनचे कौतुक केले आहे.

  • Que: राल्फ लॉरेन ब्रँडशी संबंधित वाद काय आहे?

    Ans: राल्फ लॉरेनने भारतीय झुमक्यांना 'व्हिंटेज' म्हणून विकले आणि त्यांच्या भारतीय मुळांचा उल्लेख टाळला, ज्यावरून सोशल मीडियावर ब्रँडवर टीका झाली होती.

Published On: Apr 25, 2026 | 12:29 PM

