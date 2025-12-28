Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire Max: गेमर्ससाठी खुशखबर! गेममध्ये झाली Moco Store ची एंट्री, फ्रीमध्ये क्लेम करा जिंजरब्रेड मॅन बंडल

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 28 December 2025: गरेना फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्ससाठी वर्षाअखेरीस एक खास सरप्राईज घेऊन आली आहे. केवळ रिडीम कोड्सच नाही तर नवीन ईव्हेंट देखील गेममध्ये लाईव्ह झाला आहे.

Dec 28, 2025 | 08:32 AM
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये लाईव्ह झाला Moco Store
  • प्लेअर्सना मिळणार जिंजरब्रेड मॅन बंडल क्लेम करण्याची संधी
  • मोको स्टोर लक रॉयल ईव्हेंट प्रमाणेच आहे
फ्री फायर मॅक्समध्ये सध्या गेमर्ससाठी टास्क बेस्ड इव्हेंटपासून लक रॉयल इव्हेंटपर्यंत अनेक वेगवेगळे ईव्हेंट आयोजित करण्यात आले आहेत. या सर्व ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना आकर्षक आणि मजेदार रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. या सर्व ईव्हेंटसोबतच आता गेममध्ये Moco Store देखील लाईव्ह झाला आहे. यामध्ये प्लेअर्सना ग्रँड प्राईज म्हणून प्रीमियम बंडल आणि वेपन स्किन क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त, बॅकपॅक स्किन आणि विशेष हिवाळ्यातील ग्रेनेड सारख्या वस्तू देखील बोनस म्हणून उपलब्ध आहेत.

Moco Store

फ्री फायर मॅक्सचा मोको स्टोर लक रॉयल ईव्हेंट प्रमाणेच आहे. यामध्ये इतर ईव्हेट्सप्रमाणे स्पिन करून प्लेअर्सना रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. तथापि, स्पिन करण्यापूर्वी, तुम्हाला भव्य आणि बोनस बक्षिसांमधून तुमची पसंतीची वस्तू निवडावी लागेल, त्यानंतर तुम्हाला स्पिन बटण मिळेल. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

ग्रँड प्राईज

  • स्टे फ्रॉस्टी
  • जिंजरब्रेड मॅन बंडल
  • एसकेएस-डचेस स्वॅलोटेल
  • गुडीज टाइम
  • स्नोई सर्व्हिट्यूड बंडल
  • ग्रोझा-टॅगर्स रिव्हॉल्ट

बोनस प्राईज

  • विंटरलँड स्लेज
  • बॅकपॅक-रेनडियर
  • लूट बॉक्स-विंटर्स डिलाईट
  • जिंजरब्रेडचा बेन
  • ग्रेनेड-येती बडी
  • मॉन्स्टर ट्रक-स्नो क्रूझर

स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड्स खर्च करावे लागणार?

वर सांगितलेल्या रिवॉर्ड्सपैकी कोणतेही दोन रिवॉर्ड्स निवडल्यानंतर तुम्हाला स्पिन ऑप्शन पाहायला मिळणार आहे. स्पिन करण्यासाठी तुम्हाला 9 डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत. यानंतर तुम्हाला रिवॉर्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. जर तुम्ही 6 वेळा स्पिन केलं तर तुम्हाला नक्कीच ग्रँड प्राइज मिळेल.

असं क्लेम करा रिवॉर्ड

  • तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स सुरु करा,
  • लक रॉयल सेक्शनमध्ये जा.
  • आता तुम्हाला स्क्रीनवर मोको स्टोअर दिसेल.
  • आता तुम्हाला स्पिन करून जबरदस्त रिवॉर्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

कधी पर्यंत सुरु राहणार ईव्हेंट?

फ्री फायर मॅक्सचा मोको स्टोअर पुढील 9 दिवसांसाठी गेममध्ये लाईव्ह असणार आहे. यादरम्यान तुम्हाला स्पिन करून मजेदार रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. गेम डेव्हलपर गॅरेना विशेषतः गेमर्ससाठी अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करते. या विशेष कार्यक्रमांमुळे खेळाडूंना प्रीमियम आयटम मिळविण्याची आणि त्यांचा गेमिंग अनुभव वाढवण्याची संधी मिळते.

आजचे रिडीम कोड्स जाणून घ्या

  • BRER-54DG-HY78
  • S5ER-TY78-PLKI
  • 9OLK-JHGF-DSAQ
  • FE2F-4D3S-LOP9
  • PL08-3EDC-4RFV
  • Q2WE-RT56-YNHG

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Dec 28, 2025 | 08:32 AM

