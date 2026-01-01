नवीन वर्षाचे बनावट संदेश तुम्हाला कसे फसवू शकतात?
सायबर तज्ञांच्या मते, घोटाळ्याचे संदेश सामान्यतः अनेक शब्दांमध्ये लिहिलेले असतात. त्यामध्ये “तुमच्या वैयक्तिकृत नवीन वर्षाच्या कार्डसाठी येथे क्लिक करा,” “तुमची भेट आता उघडा,” किंवा “तुमच्यासाठी विशेष बक्षीस” असे संदेश असतात. हे संदेश अनेकदा फॉरवर्ड केलेले दिसतात आणि कधीकधी कुटुंब गट किंवा परिचित संपर्कातून आलेले दिसतात, त्यामुळे वापरकर्त्याची दिशाभूल होऊ शकते.
वापरकर्ता लिंकवर क्लिक करताच सुरु होतो त्रास
वापरकर्ता अशा लिंकवर क्लिक करताच, त्यांना एपीके किंवा फाइल डाउनलोड करण्यास सांगितले जाते. एकदा स्थापित केल्यानंतर, ही फाइल तुमच्या फोनच्या पार्श्वभूमीत चालते आणि हळूहळू तुमच्या डेटामध्ये प्रवेश मिळवते. ते बँकिंग अॅप्स, ओटीपी, फोटो, कॉन्टॅक्ट लिस्ट आणि इतर संवेदनशील माहिती चोरू शकते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, हॅकर्स तुमच्या व्हॉट्सअॅप अकाउंटचा ताबा घेतात आणि तुमच्या संपर्कांना तीच स्कॅम लिंक पाठवतात.
५ सेकंदात स्कॅम मेसेज असा शोधा
जर तुम्ही थोडेसे सतर्क असाल, तर तुम्ही काही सेकंदातच बनावट नवीन वर्षाचा मेसेज शोधू शकता. पहिले चिन्ह म्हणजे एक अपरिचित किंवा संशयास्पद लिंक. दुसरे, मेसेजमध्ये “आता दावा करा” किंवा “मर्यादित वेळेची ऑफर” असे तातडीचे शब्द आहेत. तिसरे, खराब भाषा किंवा चुकीचे व्याकरण, जे सामान्यतः खऱ्या शुभेच्छा संदेशांमध्ये आढळत नाहीत. चौथे, क्यूआर कोड, डाउनलोड प्रॉम्प्ट किंवा अटॅचमेंट जे थेट अॅप इंस्टॉलेशनसाठी विचारते. शिवाय, जर ते बँक तपशील, ओटीपी किंवा यूपीआय पिन विचारते, तर ते फसवणुकीचे स्पष्ट लक्षण आहे.
सायबर पोलिसांची स्पष्ट चेतावणी
नवीन वर्षाच्या निमित्ताने अशा घोटाळ्यांबाबत देशभरातील सायबर पोलिस युनिट्सनी अलर्ट जारी केला आहे. हैदराबाद सायबर क्राइम युनिटने अहवाल दिला आहे की, नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देण्याच्या नावाखाली फसवणूक करणारे लोक लोकांना एपीके फाइल्स डाउनलोड करायला लावतात, जे नंतर त्यांच्या फोनवर मालवेअर इन्स्टॉल करतात. याद्वारे, गुन्हेगार बँक तपशील, ओटीपी, फोटो आणि वैयक्तिक डेटा चोरतात आणि कधीकधी व्हॉट्सअॅप अकाउंट देखील हायजॅक करतात, ज्यामुळे घोटाळ्यांचा प्रसार आणखी वाढतो.
स्वतःला सुरक्षित ठेवा
सायबरसुरक्षा तज्ञ कोणत्याही नवीन वर्षाच्या संदेशांमधील लिंक्सवर क्लिक करण्याचा सल्ला देत नाहीत. अज्ञात एपीके किंवा अटॅचमेंट इन्स्टॉल करणे टाळा आणि फक्त गुगल प्ले स्टोअर किंवा अॅप स्टोअरवरून अॅप्स डाउनलोड करा. व्हॉट्सअॅप आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर नेहमी द्वि-चरण पडताळणी सक्षम ठेवा. जर एखादा संदेश संशयास्पद वाटला तर तो ताबडतोब नोंदवा आणि ब्लॉक करा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, असे संदेश फॉरवर्ड करू नका, कारण हे घोटाळ्यांच्या प्रसाराचे एक प्रमुख कारण आहे.
