नुसता पैसाच पैसाsss! AI च्या मदतीने व्हिडिओ बनवून ‘या’ भारतीय YouTube Channel ने छापले 38 कोटी रुपये

देशात अनेक जणांचे करिअर YouTube ने घडवले आहे. आज आपण अशाच एका YouTube Channel बद्दल जाणून घेऊयात, ज्यांनी एका वर्षात तब्बल 38 कोटी रुपये कमावले.

Updated On: Jan 01, 2026 | 08:03 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • भारतात अनेक श्रीमंत युटूबर्स
  • मात्र चर्चा ‘बंदर अपना दोस्त’ युट्युब चॅनलची
  • AI च्या मदतीने व्हिडिओ बनवून एका वर्षात कमावले 38 कोटी रुपये
आज देशभरात आपल्या लाखो व्हिडिओ क्रिएटर्स पाहायला मिळतील जे स्वतःचे YouTube Channel द्वारे लोकांचे मनोरंजन करतात. तसेच युट्युबमुळे अनेक क्रिएटर्स श्रीमंत देखील झाले आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भुवन बाम, आशिष चांचलनी, गौरव चोधरी, इत्यादी.

सध्या प्रत्येक क्षेत्रात AI चे वारे जोराने वाहत आहे. यूट्यूबवर देखील अनेक जण AI च्या मदतीने व्हिडिओ बनवत आहे. अशाच एका एका भारतीय यूट्यूब चॅनलने AI व्हिडिओ बनवून थेट वर्षाला 38 कोटी रुपये कमावल्याची चर्चा रंगली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

AI-जनरेटेड कंटेंट पोस्ट करणाऱ्या यूट्यूब चॅनेल्सच्या जागतिक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की ‘बंदर अपना दोस्त’ हे भारतीय चॅनेल जगभरात सर्वाधिक पाहिले जाणारे चॅनेल आहे. व्हिडिओ एडिटिंग प्लॅटफॉर्म कपविंगने केलेल्या या अभ्यासात एआय-जनरेटेड व्हिडिओंच्या प्रमाण आणि प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी जगातील 15000 सर्वात लोकप्रिय यूट्यूब चॅनेल्सचे विश्लेषण केले गेले, ज्यामध्ये “बंदर अपना दोस्त” हे सर्वाधिक पाहिले जाणारे चॅनेल ठरले आहे.

Oppo Reno 15 Price : 200MP कॅमेरा, 6500mAh च्या महाबॅटरीसह क्लासी फोनची किती आहे किंमत, फिचर्स तर कमाल

कपविंगच्या एका अभ्यासानुसार, या चॅनेलला 2.07 अब्ज व्ह्यूज मिळाले आहे. तसेच या चॅनेलचे 2.76 दशलक्षाहून अधिक सबस्क्राइबर्स आहेत. उत्पन्नाच्या बाबतीत, हे चॅनेल दरवर्षी अंदाजे 38 कोटी कमावते. हे चॅनेल माकड पात्रांसह लहान व्हिडिओ क्लिप अपलोड करते. या चॅनेलचे यश हे दर्शवते की कमी किमतीचे, पूर्णपणे एआय-निर्मित व्हिडिओ संपूर्ण जगापर्यंत कसे पोहोचू शकतात.

AI व्हिडिओचा डंका

रिकमंडेशनच्या दृष्टीने पाहिले तर यूट्यूबही एआयद्वारे तयार केलेल्या व्हिडिओंना मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देत आहे. एका अभ्यासानुसार, नव्या युजर्सना सुचवले जाणारे एकूण व्हिडिओंपैकी सुमारे 20 टक्के व्हिडिओ ‘एआय स्लोप’ कॅटेगरीत येतात. एआय स्लोप म्हणजे असे व्हिडिओ, जे पूर्णपणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तयार केले जातात आणि ज्यामध्ये मानवी सर्जनशीलता फारच कमी किंवा जवळपास नसतेच.

Airtel VS Jio : 499 रुपयांमध्ये 4 जीबी डेटा, जियो हॉटस्टार आणि अनलिमिटेड…; एअरटेल की जिओ? रिचार्ज करण्यापूर्वी जाणून घ्या फायदे

विशेषतः YouTube Shorts बाबतीत एआय व्हिडिओंचा प्रभाव आणखी ठळकपणे दिसून येतात. एखाद्या नव्या युजरला दाखवण्यात येणाऱ्या पहिल्या 500 शॉर्ट्सपैकी तब्बल 33 टक्के शॉर्ट्स एआय स्लोप प्रकारातील असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे. यावरून स्पष्ट होते की, यूट्यूबचा अल्गोरिदम अशा कंटेंटला अधिक फेव्हर करत आहे, जो प्रेक्षकांना सतत गुंतवून ठेवतो, जरी त्या कंटेंटची क्वालिटी फारशी दमदार नसली तरीही.

Published On: Jan 01, 2026 | 08:02 PM

