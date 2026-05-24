  • Oppo Enco Air5 Pro Launched In India With Powerful Battery Life Price Is Less Than 5 Thousand Tech News Marathi

बीट्स ऑन अन् जग ऑफ! दमदार बॅटरी लाईफसह नव्या Oppo ईयरबड्सची भारतात एंट्री… असे आहेत फीचर्स

Updated On: May 24, 2026 | 01:46 PM IST
सारांश

OPPO Enco Air5 Pro Launched: गेमिंगपासून कॉलिंगपर्यंत सगळं होणार सुपरहिट! OPPO चे नवीन ईअरबड्स भारतात लाँच करण्यात आले आहेत. नव्या ईयरबड्सची सर्वत्र चर्चा सुरु झाली आहे. दमदार बॅटरी आणि जबरदस्त साऊंडसह यूजर्समध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

विस्तार
  • OPPO Enco Air5 Pro मध्ये 55dB अ‍ॅक्टिव नॉइज कँसलेशन आणि AI-पावर्ड कॉल नॉईज रिडक्शन फीचर देण्यात आले आहे.
  • नवीन ईयरबड्समध्ये ब्लूटूथ 6.0, एलएचडीसी 5.0 हाय-रेस ऑडिओ आणि 47ms लो-लेटेंसी मोडचा सपोर्ट मिळतो.
  • ANC बंद असल्यास हे ईयरबड्स चार्जिंग केससह तब्बल 54 तासांपर्यंत बॅटरी बॅकअप देतात.
OPPO Earbuds Launched: टेक कंपनी ओप्पोने भारतीय बाजारात धमाका करत नवीन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लाँच केले आहेत. कंपनीने त्यांचे नवीन ईअरबड्स भारतात OPPO Enco Air5 Pro या नावाने सादर केले आहेत. यापूर्वी कंपनीने चीन आणि ग्लोबल मार्केटमध्ये हे ईयरबड्स लाँच केले होते. त्यानंतर आता कंपनीने OPPO Enco Air5 Pro भारतात लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन Enco सीरीज ईयरबड्समध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक पावरफुल फीचर्स आणि अ‍ॅक्टिव नॉइज कँसलेशन देखील दिले आहे. तसेच हे डिव्हाईस मोठी बॅटरी लाईफ आणि AI फीचर्सने सुसज्ज आहे. नव्या ओप्पो ईअरबड्सचे फीचर्स अणि किंमत जाणून घेऊया.

ओप्पो एन्को एअर 5 प्रो ची किंमत

ग्राहक नवीन ओप्पो ईअरबड्स 4,999 रुपयांच्या किंमतीत खरेदी करू शकणार आहेत. हे डिव्हाईस पर्ल व्हाइट आणि मॅट ब्लॅक रंगाच्या पर्यायामध्ये सादर करण्यात आले आहे. या ईअरबड्सची पहिली विक्री 28 मेपासून ओप्पो इंडियाच्या ऑनलाईन स्टोअर आणि इतर ऑनलाईन आणि ऑफलाईम स्टोअरवर सुरु होणार आहे.  (फोटो सौजन्य – OPPO) 

ओप्पो एन्को एअर 5 प्रो चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

नॉईज रिडक्शन फ्रीक्वेंसी सपोर्ट

कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या बड्समध्ये 55dB पर्यंत अ‍ॅक्टिव्ह नॉइझ कॅन्सलेशन मिळणार आहे, जे 5,000Hz पर्यंत नॉइज रिडक्शन फ्रीक्वेंसीला सपोर्ट करते. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, हे फीचर आजूबाजूचा आवाज बऱ्याच प्रमाणात कमी करतो, ज्यामुळे यूजर्सना अधिक चांगला ऑडीओ एक्सपीरियंस मिळणार आहे. मागील मॉडेलमध्ये 49dB एएनसी आणि 4,000Hz नॉईज रिडक्शन सपोर्ट मिळत होता.

AI-पावर्ड कॉल नॉईज रिडक्शन फीचर

एवढंच नाही तर या ईयरबड्समध्ये तीन माइक्रोफोन आहेत, जे AI-पावर्ड कॉल नॉइज रिडक्शन फीचरने सुसज्ज आहे. हे तंत्रज्ञान कॉलिंगदरम्यान यूजरचा आवाज स्पष्टपणे कॅप्चर करतो आणि आजूबाजूचा आवाज कमी करण्यासाठी मदत करतो. बड्समधील विंड नॉईज रिडक्शन अल्गोरिदम 25 किमी/तास वेगाच्या वाऱ्यातही स्पष्ट कॉलिंगचा अनुभव देऊ शकतो.

जबरदस्त बॅटरी आणि उत्तम कनेक्टिविटी

बड्समध्ये ब्लूटूथ 6.0 सपोर्ट देण्यात आला आहे आणि हे ईयरबड्स ड्यूल-डिवाइस कनेक्टिविटीसह उपलब्ध आहेत. या ईअरबड्समध्ये 12mm बेस ड्राइवर, LHDC 5.0 Hi-Res ऑडियो सपोर्ट आणि 47ms लो-लेटेंसी मोड देखील मिळणार आहे, ज्यामुळे डिव्हाईस आणखी खास बनते. बॅटरीबद्दल बोलायचं झालं तर एएनसी बंद असल्यास बड्स केससह एकूण 54 तासांपर्यंत बॅकअप देतात. तर एएनसी चालू असल्यास ईयरबड्स 29 तासांपर्यंत सुरु राहू शकतात.

