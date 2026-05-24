बीट्स ऑन अन् जग ऑफ! दमदार बॅटरी लाईफसह नव्या Oppo ईयरबड्सची भारतात एंट्री... असे आहेत फीचर्स

ग्राहक नवीन ओप्पो ईअरबड्स 4,999 रुपयांच्या किंमतीत खरेदी करू शकणार आहेत. हे डिव्हाईस पर्ल व्हाइट आणि मॅट ब्लॅक रंगाच्या पर्यायामध्ये सादर करण्यात आले आहे. या ईअरबड्सची पहिली विक्री 28 मेपासून ओप्पो इंडियाच्या ऑनलाईन स्टोअर आणि इतर ऑनलाईन आणि ऑफलाईम स्टोअरवर सुरु होणार आहे. (फोटो सौजन्य – OPPO)
कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या बड्समध्ये 55dB पर्यंत अॅक्टिव्ह नॉइझ कॅन्सलेशन मिळणार आहे, जे 5,000Hz पर्यंत नॉइज रिडक्शन फ्रीक्वेंसीला सपोर्ट करते. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, हे फीचर आजूबाजूचा आवाज बऱ्याच प्रमाणात कमी करतो, ज्यामुळे यूजर्सना अधिक चांगला ऑडीओ एक्सपीरियंस मिळणार आहे. मागील मॉडेलमध्ये 49dB एएनसी आणि 4,000Hz नॉईज रिडक्शन सपोर्ट मिळत होता.
एवढंच नाही तर या ईयरबड्समध्ये तीन माइक्रोफोन आहेत, जे AI-पावर्ड कॉल नॉइज रिडक्शन फीचरने सुसज्ज आहे. हे तंत्रज्ञान कॉलिंगदरम्यान यूजरचा आवाज स्पष्टपणे कॅप्चर करतो आणि आजूबाजूचा आवाज कमी करण्यासाठी मदत करतो. बड्समधील विंड नॉईज रिडक्शन अल्गोरिदम 25 किमी/तास वेगाच्या वाऱ्यातही स्पष्ट कॉलिंगचा अनुभव देऊ शकतो.
बड्समध्ये ब्लूटूथ 6.0 सपोर्ट देण्यात आला आहे आणि हे ईयरबड्स ड्यूल-डिवाइस कनेक्टिविटीसह उपलब्ध आहेत. या ईअरबड्समध्ये 12mm बेस ड्राइवर, LHDC 5.0 Hi-Res ऑडियो सपोर्ट आणि 47ms लो-लेटेंसी मोड देखील मिळणार आहे, ज्यामुळे डिव्हाईस आणखी खास बनते. बॅटरीबद्दल बोलायचं झालं तर एएनसी बंद असल्यास बड्स केससह एकूण 54 तासांपर्यंत बॅकअप देतात. तर एएनसी चालू असल्यास ईयरबड्स 29 तासांपर्यंत सुरु राहू शकतात.