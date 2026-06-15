झाडांना जास्त प्रमाणात फळे-फुले लागणं असू शकते दुष्काळाची चाहूल! जाणून घ्या ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ची रंजक गोष्ट

निसर्गात अनेक अशा गोष्टी घडतात, ज्या पाहून माणूसही थक्क होतो. त्यापैकीच एक म्हणजे ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ (Stress Fruiting). एखाद्या झाडाला दुष्काळ, पाण्याची कमतरता, अतिउष्णता किंवा इतर पर्यावरणीय ताण जाणवू लागला की ते अचानक नेहमीपेक्षा अधिक फुले आणि फळे देऊ लागते. वरवर पाहता हे आश्चर्यकारक वाटत असले तरी त्यामागे निसर्गाची एक अत्यंत हुशार यंत्रणा कार्यरत असते.
झाडांना माणसांसारखा मेंदू नसतो, पण त्यांच्या पेशींमध्ये वातावरणातील बदल ओळखण्याची क्षमता असते. जमिनीतील ओलावा कमी होणे, तापमानात वाढ होणे किंवा पोषक घटकांची कमतरता निर्माण होणे यासारखे बदल झाडांच्या मुळांना आणि पानांना जाणवतात. त्यानंतर झाडांच्या शरीरात विविध रासायनिक संदेशवाहक सक्रिय होतात. यामुळे झाडाला भविष्यात प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, याची जणू ‘चाहूल’ लागते.
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अशा वेळी झाड स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेते. जर परिस्थिती आणखी बिघडली आणि झाडाचा मृत्यू झाला, तर त्याची पुढची पिढी तरी जिवंत राहावी यासाठी ते मोठ्या प्रमाणात फुले आणि फळे तयार करू लागते. या प्रक्रियेला ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ असे म्हटले जाते. फळांमधील बिया नवीन रोपे निर्माण करू शकतात आणि त्यामुळे प्रजातीचे अस्तित्व टिकून राहते.
आंबा, लिंबू, पेरू यांसारख्या काही फळझाडांमध्ये ही प्रक्रिया विशेषतः आढळून येते. काही वेळा शेतकरीही नियंत्रित प्रमाणात पाणी कमी देऊन झाडांना सौम्य ताण निर्माण करतात, ज्यामुळे फुलोरा आणि फळधारणा वाढू शकते.
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‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ ही निसर्गातील जगण्याच्या संघर्षाची आणि पुढील पिढी सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रयत्नाची एक अद्भुत कहाणी आहे. झाडे बोलत नसली तरी त्यांची ही कृती निसर्गाच्या बुद्धिमत्तेची जिवंत साक्ष ठरते.