Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

झाडांना जास्त प्रमाणात फळे-फुले लागणं असू शकते दुष्काळाची चाहूल! जाणून घ्या ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ची रंजक गोष्ट

Updated On: Jun 15, 2026 | 04:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

दुष्काळ, पाण्याची कमतरता किंवा इतर पर्यावरणीय ताण जाणवल्यास झाडे आपल्या प्रजातीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी नेहमीपेक्षा अधिक फुले व फळे देतात; यालाच ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ म्हणतात. ही प्रक्रिया निसर्गातील जगण्याच्या संघर्षाचे आणि पुढील पिढी सुरक्षित ठेवण्याच्या झाडांच्या अद्भुत जैविक यंत्रणेचे प्रतीक आहे.

झाडांना जास्त प्रमाणात फळे-फुले लागणं असू शकते दुष्काळाची चाहूल! जाणून घ्या ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ची रंजक गोष्ट
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

निसर्गात अनेक अशा गोष्टी घडतात, ज्या पाहून माणूसही थक्क होतो. त्यापैकीच एक म्हणजे ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ (Stress Fruiting). एखाद्या झाडाला दुष्काळ, पाण्याची कमतरता, अतिउष्णता किंवा इतर पर्यावरणीय ताण जाणवू लागला की ते अचानक नेहमीपेक्षा अधिक फुले आणि फळे देऊ लागते. वरवर पाहता हे आश्चर्यकारक वाटत असले तरी त्यामागे निसर्गाची एक अत्यंत हुशार यंत्रणा कार्यरत असते.

झाडांना माणसांसारखा मेंदू नसतो, पण त्यांच्या पेशींमध्ये वातावरणातील बदल ओळखण्याची क्षमता असते. जमिनीतील ओलावा कमी होणे, तापमानात वाढ होणे किंवा पोषक घटकांची कमतरता निर्माण होणे यासारखे बदल झाडांच्या मुळांना आणि पानांना जाणवतात. त्यानंतर झाडांच्या शरीरात विविध रासायनिक संदेशवाहक सक्रिय होतात. यामुळे झाडाला भविष्यात प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, याची जणू ‘चाहूल’ लागते.

शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या 10 अवजड वाहनांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? आत्ताच जाणून घ्या

अशा वेळी झाड स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेते. जर परिस्थिती आणखी बिघडली आणि झाडाचा मृत्यू झाला, तर त्याची पुढची पिढी तरी जिवंत राहावी यासाठी ते मोठ्या प्रमाणात फुले आणि फळे तयार करू लागते. या प्रक्रियेला ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ असे म्हटले जाते. फळांमधील बिया नवीन रोपे निर्माण करू शकतात आणि त्यामुळे प्रजातीचे अस्तित्व टिकून राहते.

आंबा, लिंबू, पेरू यांसारख्या काही फळझाडांमध्ये ही प्रक्रिया विशेषतः आढळून येते. काही वेळा शेतकरीही नियंत्रित प्रमाणात पाणी कमी देऊन झाडांना सौम्य ताण निर्माण करतात, ज्यामुळे फुलोरा आणि फळधारणा वाढू शकते.

तुमच्या ट्रॅक्टरवर मिळू शकते 40 ते 50 टक्क्यांची सबसिडी!कृषी वाहनांसाठी केंद्र सरकारच्या ‘या’ अनुदान योजना तुम्हाला माहित आहेत का?

‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ ही निसर्गातील जगण्याच्या संघर्षाची आणि पुढील पिढी सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रयत्नाची एक अद्भुत कहाणी आहे. झाडे बोलत नसली तरी त्यांची ही कृती निसर्गाच्या बुद्धिमत्तेची जिवंत साक्ष ठरते.

 

Web Title: Stress fruiting concept agriculture sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 04:12 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lanka Premier League ला कोट्यवधी डॉलर्सचे बळ! नॅसडॅक-लिस्टेड कंपनीकडून आयपीजी ग्रुपला धोरणात्मक निधी

Lanka Premier League ला कोट्यवधी डॉलर्सचे बळ! नॅसडॅक-लिस्टेड कंपनीकडून आयपीजी ग्रुपला धोरणात्मक निधी

Jun 15, 2026 | 04:12 PM
झाडांना जास्त प्रमाणात फळे-फुले लागणं असू शकते दुष्काळाची चाहूल! जाणून घ्या ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ची रंजक गोष्ट

झाडांना जास्त प्रमाणात फळे-फुले लागणं असू शकते दुष्काळाची चाहूल! जाणून घ्या ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ची रंजक गोष्ट

Jun 15, 2026 | 04:12 PM
ST Workers Protest : ‘एसटी ही गोमाता, अर्थखाते गोचीड’; एसटी कर्मचाऱ्यांचा घंटानाद आंदोलनातून सरकारवर हल्लाबोल

ST Workers Protest : ‘एसटी ही गोमाता, अर्थखाते गोचीड’; एसटी कर्मचाऱ्यांचा घंटानाद आंदोलनातून सरकारवर हल्लाबोल

Jun 15, 2026 | 04:10 PM
Satara Crime: दहिवडी पोलिसांची मोठी कारवाई; कंपनीचे अॅल्युमिनियम तारा चोरणारे चार आरोपी गोंदियातून जेरबंद

Satara Crime: दहिवडी पोलिसांची मोठी कारवाई; कंपनीचे अॅल्युमिनियम तारा चोरणारे चार आरोपी गोंदियातून जेरबंद

Jun 15, 2026 | 04:09 PM
Job Marriage Rules: ‘या’ सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ट्रेनिंगदरम्यान लग्न करायला बंदी; नियम तोडल्यास मोजावी लागते मोठी किंमत!

Job Marriage Rules: ‘या’ सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ट्रेनिंगदरम्यान लग्न करायला बंदी; नियम तोडल्यास मोजावी लागते मोठी किंमत!

Jun 15, 2026 | 04:08 PM
Ramayan Lessons: रावणाच्या लंकेतील 3 ज्ञानी, अधर्माच्या संगतीत असूनही कधीच सोडली नाही धर्माच्या सत्याची कास

Ramayan Lessons: रावणाच्या लंकेतील 3 ज्ञानी, अधर्माच्या संगतीत असूनही कधीच सोडली नाही धर्माच्या सत्याची कास

Jun 15, 2026 | 04:04 PM
‘Dhamaal 4’चं ‘फुलौरी बिना चटणी’ गाणं रिलीज; अजय देवगण, रितेश देशमुख आणि अरशद वारसींचा भन्नाट अंदाज

‘Dhamaal 4’चं ‘फुलौरी बिना चटणी’ गाणं रिलीज; अजय देवगण, रितेश देशमुख आणि अरशद वारसींचा भन्नाट अंदाज

Jun 15, 2026 | 04:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा