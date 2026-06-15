‘Dhamaal 4’चं ‘फुलौरी बिना चटणी’ गाणं रिलीज; अजय देवगण, रितेश देशमुख आणि अरशद वारसींचा भन्नाट अंदाज

‘धमाल ४’ चा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून चाहते चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सोशल मीडियावर सर्वत्र चित्रपटाचे क्लिप्स दिसत आहेत आणि चाहते ते मोठ्या प्रमाणात शेअर करत आहेत. या सर्व उत्साहात आणि मजेत आणखी रंगत आणण्यासाठी चित्रपटातील एक गाणे प्रदर्शित झाले आहे. ‘धमाल ४’ मधील पहिले गाणे, ‘फुलोरी बिना चटणी कैसे बनी’, प्रदर्शित झाले आहे. या गाण्यात उत्तम बीट्स आणि तालबद्ध लय आहे, ज्यामुळे ते चित्रपटाच्या धमाल-मस्तीच्या दुनियेला अगदी साजेसे ठरते.
हे गाणे कलाकारांमधील मजेशीर केमिस्ट्री आणि ‘धमाल’ फ्रँचायझीची ओळख बनलेली धमाल-मस्ती उत्तमरीत्या दाखवते. अर्शद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, अंजली आनंद, अजय देवगण आणि रवी किशन यांसारखे कलाकार असलेले हे गाणे मजेशीर क्षणांनी भरलेले आहे, ज्यात रवी किशनने आपल्या खास भोजपुरी टचने या जोशपूर्ण गाण्याला एक वेगळीच चटकदार जोड दिली आहे.
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नीलकमल सिंग आणि ममता शर्मा यांचे गाणे
हे गाणे नीलकमल सिंग आणि ममता शर्मा यांनी गायले आहे. याचे मजेशीर बोल धीरज बबुआन यांनी लिहिले आहेत आणि नाचायला लावणारे संगीत नीलकमल सिंग आणि आदित्य देव यांनी दिले आहे. या गाण्याचे नृत्यदिग्दर्शन राहुल शेट्टी यांनी केले आहे.
“चटणी” या गाण्याबद्दल बोलताना गायक नीलकमल सिंग म्हणाले, “”फुलौरी बिना चटणी कैसे बनी” हे एक असे गाणे आहे जे नेहमीच प्रेक्षकांच्या मनाला भिडले आहे.” जेव्हा आम्हाला कळले की ‘धमाल ४’ बनत आहे, तेव्हा आम्हाला लगेच वाटले की त्याचा आत्मा चित्रपटातील पात्रांशी आणि वातावरणाशी अगदी जुळेल, कारण हे गाणे मजा, मस्ती आणि उत्सवाने भरलेले आहे. या गाण्यावर काम करताना खूप मजा आली आणि मला खात्री आहे की प्रेक्षकांनाही ते ऐकताना आणि त्यावर नाचताना तितकीच मजा येईल.
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सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांसाठी एक जबरदस्त मनोरंजन देण्याचे वचन देणाऱ्या ‘धमाल ४’ मध्ये अजय देवगण, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी आणि संजय मिश्रा यांसारखे दमदार कलाकार एकत्र आले आहेत. ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजली आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर आणि रवी किशन हे देखील महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहेत.
‘धमाल ४’ प्रदर्शनाची तारीख
‘धमाल ४’ गुलशन कुमार आणि टी-सिरीज प्रस्तुत आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती देवगण फिल्म्स, टी-सिरीज फिल्म्स, मारुती इंटरनॅशनल आणि पॅनोरमा स्टुडिओ यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आली आहे. ‘धमाल ४’ चे दिग्दर्शन इंद्र कुमार यांनी केले असून, अजय देवगण, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठाकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित आणि कुमार मंगत पाठक यांनी निर्मिती केली आहे. ‘धमाल ४’ १० जुलै २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.