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Satara Crime: दहिवडी पोलिसांची मोठी कारवाई; कंपनीचे अॅल्युमिनियम तारा चोरणारे चार आरोपी गोंदियातून जेरबंद

Updated On: Jun 15, 2026 | 04:10 PM IST
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सारांश

साताऱ्यातील माण तालुक्यात एस.एस. इलेक्ट्रिकल कंपनीच्या सुपर प्लॅन्टमधून अॅल्युमिनियम तारा आणि लोखंडी पोल चोरी करणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यातील चार आरोपींना दहिवडी पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी ₹५८,५०० किमतीचा मुद्देमाल जप्त करत चोरीचा गुन्हा उघडकीस आणला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • सुपर प्लॅन्टमधून १२०० मीटर अॅल्युमिनियम तारा चोरी.
  • दहिवडी पोलिसांनी गोंदियातील चार आरोपींना अटक केली.
  • आरोपींकडून ₹५८,५०० किमतीचा मुद्देमाल जप्त.
सातारा: सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यात घडलेल्या चोरीच्या घटनेचा दहिवडी पोलिसांनी अवघ्या काही दिवसांत पर्दाफाश करत गोंदिया जिल्ह्यातील चार आरोपींना अटक केली आहे. एस.एस. इलेक्ट्रिकल कंपनीच्या सुपर प्लॅन्टमधून लाखो रुपयांच्या अॅल्युमिनियम तारा आणि लोखंडी पोल चोरी करणाऱ्या आरोपींकडून पोलिसांनी तब्बल ₹५८,५०० किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून दहिवडी पोलिसांच्या तपासाचे कौतुक होत आहे.

काय घडलं नेमकं?

दि. २४ एप्रिल ते १ जून २०२६ दरम्यान माण तालुक्यातील आंधळी येथील शेतात उभारण्यात आलेल्या एस.एस. इलेक्ट्रिकल कंपनीच्या सुपर प्लॅन्टमधून १,२०० मीटर अॅल्युमिनियम तारा व दोन लोखंडी पोल असा एकूण ₹५८,५०० किमतीचा माल अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केला होता. याप्रकरणी दहिवडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

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तपासातून गोंदिया जिल्ह्यातील दीपक गोविंद मेष्राम, राहुल चरण अलामदेवे, दुर्गेश राधेलाल व संदीप वकाराम तुमसरे यांच्यावर संशय बळावला. दहिवडी पोलिसांनी उत्कृष्ट तपास करत चोरी करणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यातील चार आरोपींना अटक केली. पोलिसांनी चौघांना ताब्यात घेऊन कसून चौकशी केली असता त्यांनी चोरीची कबुली दिली. त्यानंतर आरोपींकडून चोरीस गेलेले १,२०० मीटर अॅल्युमिनियम तारा व दोन लोखंडी पोल असा ₹५८,५०० किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

ही कारवाई सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश हांगे, पोलिस हवालदार संभाजी खाडे तसेच पोलिस कर्मचारी निलेश कुडकडे, अजिनाथ नरवट व इतर सहकाऱ्यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडली.

‘Good Bye All Of You…’ स्टेटस ठेवत महिला पोलिसाचा आत्महत्येचा प्रयत्न; सहकाऱ्यांच्या सतर्कतेने वाचले प्राण

साताऱ्यातील वडूज पोलीस ठाण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. समाजाला सुरक्षा देणाऱ्या खाकी वर्दीतील एका महिला पोलिसाने ‘Good Bye All Of You…’ असा व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवत आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याने एकच खळबळ उडाली. मात्र, सहकाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे वेळीच तिचे प्राण वाचवण्यात यश आले आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: चोरीची घटना कुठे घडली होती?

    Ans: माण तालुक्यातील आंधळी येथील एस.एस. इलेक्ट्रिकल कंपनीच्या सुपर प्लॅन्टमध्ये ही चोरी झाली होती.

  • Que: पोलिसांनी काय जप्त केले?

    Ans: १२०० मीटर अॅल्युमिनियम तारा आणि दोन लोखंडी पोल जप्त करण्यात आले.

  • Que: या प्रकरणात किती आरोपींना अटक करण्यात आली?

    Ans: गोंदिया जिल्ह्यातील चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

Web Title: Satara crime major action by dahiwadi police four accused who stole aluminium wires from a company apprehended in gondia

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Published On: Jun 15, 2026 | 04:09 PM

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