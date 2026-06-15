Satara Crime: दहिवडी पोलिसांची मोठी कारवाई; कंपनीचे अॅल्युमिनियम तारा चोरणारे चार आरोपी गोंदियातून जेरबंद

काय घडलं नेमकं?
दि. २४ एप्रिल ते १ जून २०२६ दरम्यान माण तालुक्यातील आंधळी येथील शेतात उभारण्यात आलेल्या एस.एस. इलेक्ट्रिकल कंपनीच्या सुपर प्लॅन्टमधून १,२०० मीटर अॅल्युमिनियम तारा व दोन लोखंडी पोल असा एकूण ₹५८,५०० किमतीचा माल अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केला होता. याप्रकरणी दहिवडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
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तपासातून गोंदिया जिल्ह्यातील दीपक गोविंद मेष्राम, राहुल चरण अलामदेवे, दुर्गेश राधेलाल व संदीप वकाराम तुमसरे यांच्यावर संशय बळावला. दहिवडी पोलिसांनी उत्कृष्ट तपास करत चोरी करणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यातील चार आरोपींना अटक केली. पोलिसांनी चौघांना ताब्यात घेऊन कसून चौकशी केली असता त्यांनी चोरीची कबुली दिली. त्यानंतर आरोपींकडून चोरीस गेलेले १,२०० मीटर अॅल्युमिनियम तारा व दोन लोखंडी पोल असा ₹५८,५०० किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
ही कारवाई सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश हांगे, पोलिस हवालदार संभाजी खाडे तसेच पोलिस कर्मचारी निलेश कुडकडे, अजिनाथ नरवट व इतर सहकाऱ्यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडली.
‘Good Bye All Of You…’ स्टेटस ठेवत महिला पोलिसाचा आत्महत्येचा प्रयत्न; सहकाऱ्यांच्या सतर्कतेने वाचले प्राण
साताऱ्यातील वडूज पोलीस ठाण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. समाजाला सुरक्षा देणाऱ्या खाकी वर्दीतील एका महिला पोलिसाने ‘Good Bye All Of You…’ असा व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवत आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याने एकच खळबळ उडाली. मात्र, सहकाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे वेळीच तिचे प्राण वाचवण्यात यश आले आहे.
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Ans: माण तालुक्यातील आंधळी येथील एस.एस. इलेक्ट्रिकल कंपनीच्या सुपर प्लॅन्टमध्ये ही चोरी झाली होती.
Ans: १२०० मीटर अॅल्युमिनियम तारा आणि दोन लोखंडी पोल जप्त करण्यात आले.
Ans: गोंदिया जिल्ह्यातील चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.