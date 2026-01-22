Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

जर तुम्हीही संभ्रमात असाल की नवीन फोन खरेदी करावा की नको? तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 22, 2026 | 07:53 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • नवीन फोन कधी खरेदी करावा?
  • जाणून घ्या या कॉमन प्रश्नाचे उत्तर
2026 मध्ये Smartphone ची किंमत वाढणार! हे तुम्ही ऐकलं किंवा वाचलं असेलच. या बातमीनंतर अनेक जण आपला जुना फोन अजून काही वर्ष वापरू अशा विचारात आहे तर दुसरीकडे काही जण मोठमोठ्या डिस्काउंट ऑफर्सच्या प्रतीक्षेत आहेत, जेणेकरून त्यांना बेस्ट डील मिळेल. आजही अनेक जण नवीन फोन तोपर्यंत खरेदी करत नाही जोपर्यंत त्यांचा जुना फोन खराब होत नाही. मात्र, अनेकदा नवीन फोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती आणि जुन्या फोनला किती वर्ष झाल्यानंतर नवीन खरेदी करावा? असा प्रश्न नेहमीच ग्राहकांकडून विचारला जातो. चला याबद्दल अधिक माहिती घेऊयात.

Social Media Ban: १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार बंदी? सरकारचा मोठा प्लॅन

नवीन फोन खरेदी केव्हा करावा?

प्रत्येक वापरकर्त्यासाठी या प्रश्नाचे उत्तर वेगवेगळे असू शकते, परंतु फोनच्या सुरक्षा आणि परफॉर्मन्सकडे दुर्लक्ष करू नये. याकडे दुर्लक्ष केल्याने कधीकधी डेटा लीकसारख्या घटना घडू शकतात, ज्या महागड्या ठरू शकतात.

सॉफ्टवेअर अपडेट्सकडे जास्तीत जास्त लक्ष द्या

जुना फोन बदलताना, तुम्ही सॉफ्टवेअर अपडेट्सकडे लक्ष दिले पाहिजे. हार्डवेअर समस्यांपेक्षा सॉफ्टवेअर अपडेट्स जास्त महत्त्वाचे आहेत. ॲपल त्यांचे आयफोन पाच वर्षांसाठी अपडेट करते, तर गुगल आणि इतर अनेक कंपन्या आता सात वर्षांसाठी अपडेट्स देत आहेत. म्हणून, जर तुमचा फोन 3-4 वर्षे जुना असेल आणि चांगले काम करत असेल, तर तुम्ही तो आणखी काही वर्षे वापरू शकता. मात्र, जर तुमचा फोन अपडेट्स प्राप्त करत नसेल, तर तो ताबडतोब बदलणे चांगले.

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

बॅटरीही देते संकेत

सॉफ्टवेअर अपडेटशिवाय जुन्या फोनची बॅटरीही तुम्हाला नवीन फोन घेण्याची वेळ कधी आली आहे, याचे संकेत देऊ शकते. प्रत्यक्षात फोनच्या बॅटरी हेल्थमध्ये ठरावीक फुल चार्ज सायकल्स असतात आणि साधारणपणे 3 ते 4 वर्षांत त्या पूर्ण होतात. त्यानंतर बॅटरी पूर्ण चार्ज होत नाही किंवा थोड्याशा वापरानंतरही पटकन डिस्चार्ज होऊ लागते. यामुळे वारंवार चार्जिंग करावे लागते आणि त्याचा फोनच्या एकूण परफॉर्मन्सवरही परिणाम होतो. जर तुमच्या जुन्या फोनमध्ये अशी काही लक्षणे दिसत असतील, तर नवीन स्मार्टफोन घेण्याचा विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

 

 

Tech news marathi best time to buy smartphone and when to replace phone

Published On: Jan 22, 2026 | 07:53 PM

